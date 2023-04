Sur vos écrans: à la vie, à la mort

La vie à tout prix

Si l’on connaît peu ou mal la gestation pour autrui, la nouvelle série documentaire de Canal Vie réalisée par Madeleine Cantin, Porteuses de vie, brosse un riche portrait de la situation au Québec et, de fait, la remet en question. Pour rappel, le recours aux mères porteuses est légal au Canada depuis 2004, mais notre province interdit les conventions qui encadrent la pratique. En d’autres mots, il ne peut y avoir de contrat établi, ce qui engendre un processus basé sur la confiance uniquement, comme le souligne Isabel Côté, professeure titulaire au Département de travail social de l’Université du Québec en Outaouais, dès le premier épisode. La principale conséquence de cette législation est que les familles préfèrent partir en Ontario pour donner, et recevoir, la vie.

C’est le cas notamment d’Amélie Lemieux, qui souhaite plus que tout continuer à se faire appeler « maman ».Celle-ci a en effet perdu ses deux filles, Romy et Norah Carpentier, tuées par leur père dans des circonstances tragiques pendant l’été 2020. Aujourd’hui, elle met tout en oeuvre pour avoir un troisième enfant et, pour ce faire, doit avoir recours à une femme porteuse puisqu’elle ne peut plus être enceinte. Avec beaucoup de générosité, Amélie Lemieux a donc laissé la caméra de Madeleine Cantin pénétrer dans son quotidien ponctué d’allers-retours entre le Québec et l’Ontario.

Porteuses de vie est d’autant plus intéressant et bouleversant qu’il donne aussi la parole à plusieurs de ces femmes porteuses, éclairant ainsi les téléspectateurs sur les raisons qui les poussent à s’engager dans un tel don de soi.

Canal Vie, jeudi, 20 h, dès le 13 avril

Quand la mort sort de l'ombre

Avec la vie vient inéluctablement la question de la mort. Rose-Aimée Automne T. Morin, qui a grandi aux côtés d’un père condamné par un cancer, souhaite avec son dernier documentaire sensibiliser les parents comme les enfants aux réalités du deuil. À partir de son expérience, la journaliste et autrice de l’essai Ton absence m’appartient et du roman Il préférait les brûler est partie à la rencontre des pères et des mères de famille qui ont reçu le diagnostic d’une maladie incurable afin d’aborder avec eux la préparation déchirante de ce départ imminent.

Plus encore, Le deuil en héritage entame directement une discussion avec plusieurs personnes dont un parent est décédé pendant l’enfance. L’objectif est simple : apaiser, désamorcer et faire évoluer les mentalités, parfois maladroites, à propos du deuil, car tous les jeunes qui doivent affronter la mort d’un proche n’ont pas les mêmes besoins. Le documentaire très didactique réalisé par Maude Sabbagh n’est cependant jamais dramatique, et exprime beaucoup de compassion à l’égard de tous ceux qui sont concernés de près ou de loin. Rose-Aimée Automne T. Morin apporte enfin quelques ressources et outils d’éducation au deuil, tout en soulignant qu’il n’existe pas une seule façon de réagir à « l’après » et que la solitude n’est pas une fatalité.

ICI Télé, samedi, 22 h 30

Se réinventer avec Rita Baga

La reine de la drag Rita Baga, aidée par ses complices animatrices, convie les téléspectateurs à se métamorphoser avec confiance et joie de vivre à l’occasion de soirées bien spéciales.

Dans la série La drag en moi, Rita Baga revêt ainsi les habits d’organisatrice d’événements — mariage, bal de finissants, retrouvailles, anniversaire, etc. —, alors que Sasha Baga s’attelle au stylisme et à la coiffure et que Pétula Claque exécute avec précision des maquillages qui font sa renommée. Leur mission est de faire se sentir bien leurs invités tout en divertissant le grand public dans une aventure télévisuelle haute en couleur.

Canal Vie, mercredi, 21 h, dès le 12 avril

Un vent d'émancipation

Direction le Manitoba francophone et patriarcal des années 1960 avec la série de fiction radio-canadienne El Toro. Celle-ci, écrite et réalisée par la Franco-Manitobaine Danielle Sturk, suit les Charbonneau alors que l’une des filles, Rosie, a décidé d’étudier la littérature au collège Provencher de Saint-Boniface plutôt que de consacrer sa vie au restaurant familial. Puisque « la curiosité est la base de toute éducation », selon les dires d’une religieuse qui enseigne à Rosie, l’ouvrage culte de Françoise Sagan Bonjour tristesse ne manque d’ailleurs pas de faire des remous au sein de la famille nouvellement endettée.

Mention spéciale pour la distribution, dont la prometteuse Rachel Kramer interprète le rôle principal, qui excelle dans chacun des six épisodes, teintés de beaucoup de féminisme et d’un brin d’humour noir.

ICI Tout.tv, dès le 13 avril

Un thriller sur Apple TV+

Adaptée du best-seller de la romancière américaine Laura Dave, qui agit également comme scénariste et productrice en compagnie de Josh Singer,The Last Thing He Told Me met notamment en vedette Jennifer Garner (Alias). L’actrice y incarne une belle-mère tiraillée entre la disparition de son mari et ses relations conflictuelles avec Bailey (Angourie Rice), la fille de ce dernier.

Dès les premières images, la fiction instaure ainsi un sombre climat de tension. Soulignons par ailleurs que Reese Witherspoon en est la productrice déléguée, comme ce fut le cas avec Big Little Lies et The Morning Show.

Apple TV+, dès le 14 avril

Du renouveau printanier

Radio-Canada propose à ses téléspectateurs deux retours : la douzième saison de la populaire compétition culinaire animée par Élyse Marquis Les chefs !, et l’émission de Jean-Philippe Wauthier Bonsoir bonsoir !, avec Garou et Karine Vanasse comme premiers invités.

Il y aura également la saison 2 de la série documentaire Décoloniser l’histoire sur le site Web de Télé-Québec et, sur un tout autre ton, la 3e saison de la téléréalité L’île de l’amour à TVA.

À voir en vidéo

ICI Télé, lundi, 20 h, dès le 10 avrilICI Télé, du lundi au jeudi, 21 h, dès le 10 avril, dès le 13 avrilTVA, du lundi au jeudi, 21 h, dès le 10 avril