De vives inquiétudes malgré la condamnation de Louise Sigouin

De retour en mai dans une nouvelle mouture de Si on s’aimait, l’ex-sexologue vedette de l’émission de TVA, Louise Sigouin, vient d’être officiellement condamnée par l’Ordre professionnel des sexologues du Québec (OPSQ) à une amende de 35 000 $ et à une suspension de six mois pour avoir enfreint son code de déontologie. Le conseil de discipline et des plaignants, qui se sont confiés au Devoir, soulèvent des inquiétudes quant à son retour en ondes.

Dans sa décision rendue publique mardi, le conseil de discipline de l’OPSQ a entériné l’entente conjointe présentée par les deux parties le 24 janvier. Lors de l’audience, Mme Sigouin avait plaidé coupable aux neuf chefs d’accusation qui pesaient contre elle, relativement à deux plaintes la visant.

Elle devra payer une amende de 14 000 $ en plus de rembourser les frais d’expertise de la plaignante de 21 846 $. Quant à sa radiation temporaire de 6 mois, elle devra la purger lorsqu’elle décidera de redevenir membre de l’ordre, qu’elle a quitté volontairement en mai dernier.

Dans sa décision, le Conseil de discipline s’est dit particulièrement soucieux de « protéger le public et de sauvegarder l’image de la profession » soulignant toute « la pertinence du caractère public de la présente décision afin que la population soit en mesure de dissocier l’intimée de l’exercice de la profession de sexologue dans l’éventualité de sa participation à une prochaine saison de l’émission Si on s’aimait ».

L’OPSQ n’a pas souhaité commenter la décision. Mme Sigouin n’a pas répondu à la demande d’entrevue du Devoir.

Des inquiétudes

Deux des plaignants dans cette cause ont toutefois confié au Devoir partager l’inquiétude du Conseil de discipline. Afin de respecter l’ordonnance de non publication protégeant leur identité, nous leur avons accordé la confidentialité.

« J’ai vu les publicités de Si on s’aimait encore et je suis très inquiet des répercussions sur la vie des participants. Je m’attriste à l’idée qu’ils pourraient traverser une épreuve négative. Surtout qu’il n’y a plus personne pour les protéger car Mme Sigouin n’est plus membre de l’ordre. C’est désormais une coach de vie qui parle au Québec et dont les dires s’appuient sur cinq dualités, non reconnues scientifiquement. Son approche est dangereuse, elle polarise au lieu de réunir », estime un des plaignants.

« Malgré le jugement rendu, je reste très inquiète pour les participants qui seront présentés à la télévision et ce qu’ils peuvent avoir vécu lors des tournages et de la “thérapie” de Mme Sigouin. Je trouve triste que cette émission et la participation de Mme Sigouin perdurent malgré le mal qu’elle peut occasionner sur son passage. C’est inhumain », a confié une autre plaignante.

De retour en ondes

À noter que Louise Sigouin sera de retour le 1er mai, à la barre de la nouvelle émission Si on s’aimait encore. Cette fois-ci, elle épaulera cinq couples vivant des difficultés relationnelles et cherchant des outils pour passer à travers. Par ailleurs la quatrième saison de Si on s’aimait a été tournée l’été dernier et devrait être présentée à TVA prochainement.

Dans une déclaration commune, Groupe TVA, Québecor Contenu et Duo Productions ont indiqué au Devoir que Louise Sigouin sera présentée dans l’émission comme « experte en accompagnement relationnel » et non plus comme « sexologue ». Ce changement de titre avait déjà été effectué en avril dans l’émission Si on s’aimait, dès que Mme Sigouin les avait informés de son retrait de l’OPSQ.

« Louise Sigouin et les équipes qui travaillent à la production de Si on s’aimait ont toujours agi de manière bienveillante, collaborative, plaçant le bien-être des participantes et des participants au coeur de leurs préoccupations », ajoute-t-on.

Est-ce que les méthodes employées par Mme Sigouin, et dénoncées l’OPSQ, seront encore de mise dans cette nouvelle émission ? La question du Devoir est restée sans réponse.

Mise en garde aux participants

Sexologue psychothérapeute, Astrid Abelé et sa consoeur Martine Drapeau, ont été mandatées par l’OPSQ pour émettre un avis professionnel sur la conduite de Louise Sigouin. Dans leurs rapports, que le Devoir a pu consulter, elles s’entendent sur le fait que les conditions mises en place dans la docu-réalité ne permettent pas de créer une relation professionnelle de confiance entre Mme Sigouin et les participants.

D’entrée de jeu, la démarche n’est pas expliquée adéquatement aux participants, alors que Louise Sigouin ne discute pas avec eux des attentes et des limites du processus, ignorant même leurs inquiétudes.

« La qualité de [ses] interventions sont parfois adéquates et pertinentes mais souvent insistantes, confrontantes, voire brusques et autoritaires. », constate Mme Abelé.

Elle note aussi que l’ex-sexologue « semble agir selon les paramètres de production davantage que sur des principes scientifiques des règles de l’art et des normes de pratiques généralement reconnues de la profession des sexologues. »

Sans se prononcer sur « l’approche Sigouin », Mme Abelé émet tout de même des réserves dans son rapport quant à l’utilisation d’étiquettes dans une relation d’aide, comme c’est le cas avec les « cinq dualités » utilisées par Louise Sigouin dans Si on s’aimait.

« À moins d’être en mesure de poser un diagnostic propre à sa fonction professionnelle [psychologue médecin] il est généralement déconseillé d’étiqueter les gens […] Ça pose un regard réducteur et stéréotypé sur l’expérience humaine, sur la personne, ses caractéristiques, ses besoins, ses réactions, ce qui peut être ressenti comme étant invalidant, jugeant ou stigmatisant », écrit-elle.

Elle est d’avis que l’ex-sexologue « s’est écartée des principes scientifiques » de la profession, « de façon grave » dans le cadre de sa participation à l’émission.

Astrid Abelé invite toute personne souhaitant participer à une émission de ce genre à se renseigner sur ses droits et les conséquences éventuelles que cette expérience aurait sur sa vie privée.