Le cinéma québécois séduit les jeunes

Quel regard la jeunesse du Québec porte-t-elle sur le cinéma d’ici ? Le Devoir a profité des délibérations du Prix collégial du cinéma québécois pour discuter 7e art avec un public dans la fleur de l’âge. Incursion au coeur d’un concours qui donne aux films d’ici plusieurs raisons de bomber le torse.

Depuis 12 ans, cette compétition largement inspirée de son jumeau littéraire met en lice cinq oeuvres cinématographiques faites au Québec qui tentent de ravir le coeur des étudiants et des étudiantes de la province.

Pendant l’année, dans tous les cégeps et collèges inscrits, des professeurs passionnés ont organisé des séances de visionnement et de discussions autour des cinq films sélectionnés. « C’est carrément de l’agriculture que nous faisons, explique Simon Dugas, enseignant au cégep de Saint-Laurent et organisateur depuis la première heure du concours. Sauf que nous, nous cultivons l’intérêt de ces jeunes pour le cinéma québécois. »

Une cinquantaine d’établissements participaient cette année : tous avaient délégué un représentant à Québec, vendredi, là pour dégainer des arguments en faveur de leurs coups de coeur — et parfois aussi pour torpiller les chances de triomphe des autres avec leurs coups de gueule.

Une délibération générale « aussi sérieuse que l’élection du pape en conclave », selon M. Dugas, permettait de nommer par consensus les films victorieux. Cette année, c’est Viking, de Stéphane Lafleur, qui a remporté les honneurs. Les courts métrages concouraient pour la première fois cette année : c’est Oasis, de Justine Martin, qui a obtenu la palme.

À notre image

Anthony Sirois, le délégué du cégep de Rimouski, l’admet d’emblée : il ne fréquentait à peu près pas le cinéma québécois avant le concours. « Je n’avais pas l’impression que nous faisions des films de genre ici, explique-t-il. Pourtant Viking, ce n’est pas peut-être Star Wars, mais ça reste de la science-fiction ! »

Le concours lui a permis de découvrir un cinéma qui, contrairement au rouleau compresseur culturel américain, « nous représente et qui nous permet de nous regarder ». Il a d’ailleurs particulièrement apprécié Arsenault et fils, l’épopée familiale aux allures du Parrain que le réalisateur Rafaël Ouellet a campée dans son Bas-du-Fleuve natal.

« Ça se passe dans le coin d’où je viens, raconte Anthony avec enthousiasme. Je trouvais le fun de me reconnaître là-dedans ; il n’y a pas un film américain qui pourrait m’apporter ça ! »

En ville, toutefois, le même film semblait récolter un accueil plus tiède qu’en région. « Au cégep de Saint-Laurent, qui est extra woke dans le tapis, explique Simon Dugas, Arsenault et fils n’a pas levé pantoute. Par contre, les étudiants ont adoré Babysitter, un film très féministe et super engagé. »

Un cinéma qui « tient tête »

Ceux et celles qui se frottaient pour une première fois au cinéma québécois dans le cadre du concours se sont promis d’y plonger à nouveau, surpris par la qualité des oeuvres en lice.

« Nos étudiants ont une idée préconçue, et souvent très fausse, de ce que c’est, le cinéma québécois, observe Daniel Rondeau, enseignant au collège John-Abbott, un établissement de l’Ouest-de-l’Île. Ils imaginent Séraphin ou des comédies d’été, mais quand nous leur présentons des films contemporains, ils sont étonnés par la qualité des oeuvres. »

« Pour moi, le cinéma québécois, ça se résumait à Bon cop, bad cop », avoue candidement Gérémy Plante, étudiant à John-Abbott. Dans son enclave anglophone de l’ouest de Montréal, déplore-t-il avec regret, « il n’y a personne qui lui avait parlé » du 7e art made in Québec.

Pour moi, le cinéma québécois, ça se résumait à « Bon cop, bad cop »

Il estime désormais que le Québec peut trouver sa place sur la scène internationale. « C’est sûr que ce sont plus des films d’auteur en raison des petits budgets, explique cet habitué des Netflix et autres plateformes de diffusion de ce monde. Mais nous tenons tête au cinéma d’auteur qui se fait ailleurs. »

« Il faut que tu le veuilles »

Plusieurs, par contre, critiquent une mise en marché du cinéma québécois parfois bancale à l’égard des jeunes. « Il faut que tu veuilles voir un film pour le trouver, souligne Éloïse Paradis du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce n’est pas tellement annoncé sur les réseaux sociaux. »

« Quand tu ne viens pas de Montréal et que ça ne t’intéresse pas au premier abord, c’est compliqué de te laisser attirer par ça parce que tu n’en entends pas parler », ajoute Jérémie Couture, du cégep de Rosemont.

Grand admirateur de Pierre Falardeau qui a fait ses premiers pas dans le cinéma québécois grâce aux Boys et à Elvis Gratton, Jérémie estime que les films d’ici n’affichent pas encore assez la diversité. « Au Québec, c’est une de nos forces, l’immigration, le fait que nous soyons un blend de culture… Je trouve que nos films sont encore très “blancs”, des fois. »

La victoire d’un milieu

Entre la réalisation colorée de Babysitter, l’intrigue patiemment tissée de Falcon Lake et le propos intimiste d’Un été comme ça, la diversité des propositions avait réussi à toucher, d’une manière ou d’une autre, l’auditoire étudiant.

Le délégué de Lévis avait même vu Babysitter deux fois plutôt qu’une. « Pas parce que j’en avais besoin, a-t-il pris soin d’ajouter. J’avais juste envie de le réécouter, ce film-là ! »

« Notre cinéma fait le poids, croit quant à elle Marilune Sylvestre, du cégep de la Gaspésie et des Îles. Si nous nous retrouvons sur les plateformes internationales, ça le prouve ! » La jeune étudiante estime que même si « la quantité illimitée de films » disponibles en ligne jette de l’ombre sur le 7e art québécois, les plateformes de diffusion peuvent aussi servir de tremplin international au cinéma d’ici.

« Si nous nous cantonnons à diffuser ici, ça condamne notre cinéma à rester local, affirme Marilune. Pourtant, nous avons notre touche à nous : nos histoires et notre manière de les raconter peuvent rayonner à l’étranger. »

Plus de 1000 étudiants et étudiantes ont vu des oeuvres faites au Québec dans le cadre du concours cette année. « Il y a deux films qui gagnent, rappelle Simon Dugas, mais ça, on s’en fout un peu. Chaque année, c’est tout le cinéma québécois qui gagne ici ! »