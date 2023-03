«Elles»: regarder la société dans les yeux

« Dans Elles, les discussions que j’ai eues avec les participantes sont rapidement devenues des confidences », se souvient Sarahmée, pour la première fois animatrice d’une série documentaire. Plus encore, l’artiste s’est plongée corps et âme dans le projet de la réalisatrice Sabrina Hammoum pour TV5 afin d’extraire l’essence de la parole des femmes.

« Elles m’ont fait une place privilégiée auprès d’elles », révèle Sarahmée, qui a pris le temps de les rencontrer, de les observer, de les écouter. « Ces femmes ont parfois vécu des violences, sont sorties de relations compliquées ou ont dû faire face à des problèmes financiers, par exemple », ajoute-t-elle.

Parce qu’elle est bien plus que la présentatrice d’Elles, Sarahmée n’a pas hésité à s’adonner à de nouvelles activités comme l’affichage sauvage à Paris ou l’escalade en pleine nature au Mexique, malgré sa peur des hauteurs. « À plusieurs reprises, je suis complètement sortie de ma zone de confort. Mais il fallait absolument que je le fasse avec elles pour créer de vraies relations », dit-elle. Si le tournage de l’émission est terminé depuis un moment déjà, elle confie être encore en contact avec certaines de ces femmes croisées pour les besoins de la série. « Nous avons dépassé le simple cadre de l’entrevue, et des liens se sont tissés. Je me suis sentie en confiance avec ces femmes-là et elles m’ont donné leur confiance. Tout ça a été un échange », explique la rappeuse.

Sororité dans la musique

Lorsqu’elle s’est entretenue avec le collectif féministe et musical de Mexico I.M YONI, Sarahmée a même vu son horizon s’élargir. « Ce que je trouvais beau, c’est qu’elles vivent les mêmes choses et elles évoluent ensemble tout en poursuivant leur carrière solo. Ce noyau dans lequel elles peuvent revenir à tout moment leur donne une vraie force », s’enthousiasme-t-elle. Seule membre féminine du jury du concours de hip-hop La fin des faibles, Sarahmée croit que I.M YONI lui a inculqué une envie irrépressible de sororité dans le milieu. « Je parle souvent avec d’autres filles de l’industrie de la musique qui sont à différents niveaux. Soit on se pose des questions, soit on s’entraide, mais c’est beaucoup plus rare qu’on soit ensemble. »

Sarahmée constate que les relations individuelles existent, mais les collaborations professionnelles, elles, sont très occasionnelles. « Il y a beaucoup de femmes qui travaillent autour de moi, mais jamais en production musicale. En studio, ce sont souvent des gars », précise-t-elle. Marquée par la série documentaire, l’artiste souhaite désormais prendre de nouvelles habitudes pour améliorer sa pratique. « Les filles aussi font de la musique et composent, donc c’est quelque chose que je dois intégrer dans mon quotidien, dans ma façon de faire », indique-t-elle.

Des droits fragiles

D’un point de vue collectif, et donc forcément politique, Sarahmée a également reçu, grâce à Elles, une piqûre de rappel supplémentaire quant à la précarité des droits des femmes. « Il faut que nous soyons toujours vigilantes, parce que rien n’est acquis », insiste-t-elle. Sur le terrain au Texas l’année dernière, la rappeuse s’est trouvée au coeur du débat sur l’avortement, un sujet qu’elle pensait pourtant « réglé » depuis longtemps. « Les femmes sur place nous disaient qu’elles s’étaient déjà battues il y a 50 ans pour ça. Et là, elles sont de retour devant les édifices gouvernementaux pour protester. Je n’en revenais pas, ça nous ouvre les yeux. » Préférant l’optimisme au fatalisme, elle souligne qu’il y aura toujours des femmes pour lutter pour leurs droits, « peu importent les générations, les lois et les sociétés ».

« J’ai énormément appris, note Sarahmée avec un brin de recul sur la série documentaire. Je pensais, en allant dans les pays occidentaux, que nous étions plus avancés que ça. Oui, il y a des progrès qui ont été faits, mais nous devons encore nous battre, tout le temps. » Elle salue par ailleurs l’esprit de lutte constante des femmes avec qui elle a eu l’occasion d’avoir de profondes conversations, que ce soit simplement pour accéder aux espaces publics ou pour être acceptées dans un environnement.

L’effet de communauté très présent en Afrique, en Amérique latine et en Asie fait espérer Sarahmée que plus de sororité est possible ici aussi. « Là-bas, les femmes se rassemblent, s’appuient, éduquent les enfants des autres parce que toutes seules, elles savent que c’est plus difficile. Nous devons nous allier, nous épauler et nous soutenir pour avancer. C’est moins le cas au Québec, mais ça arrive », remarque-t-elle.

« En essayant d’aller vers nos rêves, nos passions, nous réalisons que le chemin n’est pas une ligne droite, mais qu’il y a toujours de nombreux obstacles quand on est une femme », affirme-t-elle. Son expérience du documentaire lui permet maintenant d’appréhender le monde sous une nouvelle perspective. « Je suis très privilégiée d’être au Québec. Il y en a qui l’ont beaucoup plus difficile que nous, et ça m’a beaucoup fait réfléchir au rapport que j’ai avec la société et les autres femmes, comment je suis une femme dans cette société-là », conclut une Sarahmée visiblement très inspirée. Et elle n’est pas seule.

Elles Une série documentaire de Sabrina Hammoum, animée par Sarahmée. TV5 et TV5Unis, dès le 7 avril.