Sur vos écrans: à laisser derrière soi

Que valent les libérations conditionnelles ?

Le journaliste radio-canadien Alain Gravel s’intéresse de près à ce que deviennent les meurtriers qui sortent de prison malgré une condamnation à vie. De monstre à citoyen est ainsi un documentaire captivant, et très humain, qui met en lumière un sujet de société dont on parle peu et qui mérite pourtant toute notre attention. Au fil d’entrevues à visage découvert avec des criminels, mais aussi des professionnels et des experts, s’amorce une réflexion passionnante sur les tenants et aboutissants de la libération conditionnelle et de la réhabilitation de ces personnes.



Cet attachement d’Alain Gravel à la question ne date pas d’hier. Il y a 25 ans, le journaliste se rendait en effet au pénitencier Archambault de Sainte-Anne-des-Plaines afin d’interroger le détenu Martin Benjamin. Celui-ci était alors incarcéré pour avoir mortellement poignardé une femme qui l’avait surpris pendant le cambriolage d’un appartement dans le Village, à Montréal. À l’époque, tout laissait croire qu’il serait libéré et réhabilité. Plus de 35 ans après son crime, Martin Benjamin est cependant toujours enfermé, au vu de sa dangerosité. Le documentaire tient cependant à remettre les choses à leur place : les meurtres sont les crimes qui ont le plus faible taux de récidive et la libération conditionnelle n’est pas systématique. Bien sûr, il existe des erreurs, comme l’affaire Marylène Lévesque, mais, de manière générale, le processus de réhabilitation et la réinsertion sociale fonctionnent. Les témoignages et les statistiques le prouvent.



De monstre à citoyen permet enfin de soulever le sujet plus que jamais d’actualité de la santé mentale des criminels. S’il n’excuse ni ne justifie les atrocités commises, le film apporte les nuances nécessaires à la compréhension globale des libérations conditionnelles. Car il semble bien que les secondes chances existent…

De monstre à citoyen

ICI Télé, le jeudi 30 mars, 21 h

L’héritage de Richard Séguin

Le monstre sacré de la chanson francophone est célébré dans Richard Séguin – Qu’est-ce qu’on leur laisse ?. Ce documentaire inédit de Télé-Québec réunit une dizaine d’artistes, parmi lesquels Vincent Vallières, David Goudreault, Luce Dufault, Patrice Michaud, Fred Pellerin et la soeur de l’auteur-compositeur-interprète, Marie-Claire Séguin, afin de rendre hommage à celui qui compte plus de cinq décennies d’activité et, surtout, une Chanson pour durer toujours.



Journée d’Amérique, Sous les cheminées, Aux portes du matin… Richard Séguin est évidemment de la partie pour (ré)interpréter, seul en scène ou accompagné, la richesse de sonrépertoire. Plus encore, celui-ci se laissealler à quelques confidences et se livre, avec délicatesse toujours, sur l’ensemble de son oeuvre, qui continue de marquer différentes générations. Pointe-aux-Trembles, Maliotenam, Saint-Élie-de-Caxton ou encore Saint-Venant-de-Paquette sont notamment les escales de docuconcerts qui prennent le temps de revisiter les lieux qui lui ont été essentiels pendant sa carrière.

Richard Séguin — Qu'est-ce qu'on leur laisse ?

Télé-Québec, le samedi 25 mars, 21 h

Des nouveautés prometteuses sur les plateformes

The Power est la nouvelle série de science-fiction de Prime Video, dont les prémices sont plutôt convaincantes : d’un seul coup, les adolescentes du monde entier se voient soudainement dotées d’un étrange superpouvoir, celui d’électrocuter qui elles veulent comme bon leur semble. Le pouvoir ultime, somme toute, puisque rien ni personne ne peut leur enlever cette nouvelle disposition. Mieux encore, les femmes plus âgées vont petit à petit développer elles aussi ce fameux don de puissance. Dans une société patriarcale, que vont-elles bien en faire ? Cette adaptation du roman de Naomi Alderman, qui cosigne la série avec Raelle Tucker (Sacred Lies) et Sarah Quintrell (Ellen), compte notamment à sa distribution Toni Collette (Le sixième sens), John Leguizamo (Dans leur regard) et Toheeb Jimoh (Ted Lasso).

Même ambiance fantastique, mais autre adaptation, pour Apple TV+ cette fois, avec The Big Door Prize. Dans cette série développée par l’un des scénaristes de Schitt’s Creek, David West Read, la vie paisible d’une petite ville vacille lorsqu’une mystérieuse machine fait son apparition dans l’épicerie. Celle-ci propose aux habitants d’accroître leur potentiel et d’améliorer leur vie… pour le meilleur et pour le pire ! Cette fiction attendue compte notamment les comédiens Chris O’Dowd (Moone Boy), Gabrielle Dennis (The Game) et Josh Segarra (Scream VI).

The Power

Prime Video, dès le 31 mars

The Big Door Prize

Apple TV+, dès le 29 mars



À ne pas manquer L’ultime saison de «Succession», une valeur sûre ?



Cinq ans après le début de cette série de Jesse Armstrong, il est temps pour celle-ci de tirer sa révérence. Après une troisième saison qui s’est achevée sur une trahison, que va-t-il maintenant se passer ? Si Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck et Matthew Macfadyen sont toujours de la partie, la quatrième et dernière saison de Succession verra se sceller le sort de la sulfureuse famille Roy et de son entreprise, Waystar Royco.



Succession

HBO, dès le 26mars