La jeunesse militante francophone est épuisée

Les jeunes leaders francophones en situation minoritaire sont à bout de souffle et ils ne se cachent pas pour le dire dans le documentaire Vider son sac, une jeunesse francophone fatiguée. Face à la caméra de la journaliste Rose Nantel, ils confient leur épuisement d’être trop souvent seuls au front, et de voir la francophonie manquer d’inclusivité.

Pendant que Québec s’attaque aux anglicismes dans une grande offensive publicitaire sur un faucon « sick », certains membres militants francophones hors de la province préfèrent ne pas faire de la langue de Shakespeare un bouc émissaire. Les Fransaskois, les Franco-Albertains et les Acadiens rencontrés dans le cadre du reportage de Radio-Canada sont « bilingues et fiers », note Rose Nantel. L’anglais, disent-ils, n’est pas une menace pour leur langue, poursuit-elle.

Leur vision à l’égard de l’anglais, mais aussi de la place devant être accordée à une pluralité de francophones — quels que soient leur accent, leur niveau de français, leur origine ou leur parcours scolaire — détonne quelque peu avec celle des générations passées. Et si de jeunes militantes comme Janie Moyen, de la Saskatchewan, sont épuisées, c’est en partie parce que la francophonie d’aujourd’hui n’est pas entièrement représentative de cette pluralité.

Les jeunes ont une « tout autre vision de la francophonie », narre Rose Nantel ; ces derniers estiment que la francophonie est « stagnante », dit-elle en entrevue. « La francophonie que je veux voir, c’est “Tu parles français ? You’re in” », résume la militante Janie Moyen. « Pour beaucoup d’immigrants dans la communauté francophone, on voit une sorte d’écart entre ceux que l’on considère comme Franco-Albertains et ceux que l’on considère comme autrui », constate Ahdithya Visweswaran, un immigrant indo-canadien et franco-manitobain issu de l’immersion.

Des batailles à recommencer

Mais cette génération est aussi fatiguée de devoir tenter de remporter des batailles qu’elle pensait déjà gagnées, comme c’est le cas au Nouveau-Brunswick, où le gouvernement provincial a considéré d’abolir le programme d’immersion en français. « Au lieu de voir les nouvelles avenues de droits linguistiques, on est encore en train de se battre devant les tribunaux pour conserver nos acquis », explique la Néo-Brunswickoise Pascale Rioux-Doucet.

Les jeunes sont encore prêts à lutter pour la protection du français, mais la vision de la francophonie qu’ils cherchent à défendre et la manière de le faire semblent être différentes de celles des générations précédentes. « Ça ne veut pas dire qu’on n’aime pas ce que les autres générations ont fait, mais il faut qu’on change », dit Janie Moyen. La réalisatrice du documentaire, Rachel Dugas, explique que plusieurs experts s’entendent pour dire que les institutions doivent évoluer elles aussi.

Le reportage produit à la vitesse de l’éclair avec aplomb suscitera certainement des réactions dans les communautés francophones en situation minoritaire. Les documentaristes Rachel Dugas et Rose Nantel espèrent que leur production débouchera sur une francophonie plus ouverte, qui améliorera l’accueil de jeunes comme Ahdithya Visweswaran dans la communauté. « J’ai déjà entendu dire que les jeunes issus de l’immersion diluent la francophonie », dit ce dernier, retenant des larmes. « C’est difficile à entendre. La force de la francophonie provient de la diversité », témoigne-t-il.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.

Vider son sac, une jeunesse francophone fatiguée Documentaire de 30 minutes. Lundi 20 mars 2023 à 23 h, à ICI RDI, et mercredi 22 mars à 13 h 30 sur ICI Télé et ICI Tou.tv.