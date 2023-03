«L’air d’aller»: la fureur de vivre

Première série dramatique de Télé-Québec depuis l’excellente M’entends-tu ?, de Florence Longpré, L’air d’aller marque la première incursion en fiction télé d’Urbania et du romancier et poète Jean-Christophe Réhel. Atteint de fibrose kystique, l’auteur de Ce qu’on respire sur Tatouine (Del Busso, 2018) a puisé dans sa propre expérience de la maladie pour créer le quatuor tricoté serré que l’on suivra au cours des 10 épisodes réalisés par Sarah Pellerin (Les cavaliers).

« Il y a une couple de pneumologues qui vont être fâchés contre moi », dit Jean-Christophe Réhel, rencontré lors d’un point de presse ayant suivi la présentation des trois premiers épisodes au cinéma Moderne. « On voulait casser ça dès le premier épisode ; ça existe, des couples, des groupes, des amis de fibrose kystique, mais ce n’est pas recommandé. La perspective de fréquenter des gens atteints de fibrose kystique, c’est pour moi impossible, parce que j’aurais peur du partage de bactéries. J’ai mis un peu de ma vie dans chaque personnage, mais Jimmy, qui est hypocondriaque, c’est celui qui me ressemble le plus. »

Katrine (Catherine Saint-Laurent), Gabriel (Antoine Olivier Pilon), Jimmy (Joakim Robillard) et Cindy (Noémie Leduc-Vaudry) sont des amis inséparables âgés de 25 à 30 ans. Atteints de fibrose kystique à différents degrés, ils partagent, outre des « poumons de marde », un appétit vorace pour la vie et un amour pour les Harry Potter, Le seigneur des anneaux et Le magicien d’Oz. D’ailleurs, toute ressemblance entre les amis de Katrine et la bande de Dorothy n’est pas du tout fortuite…

« C’est une bande d’adulescents, lance Sarah Pellerin. Ce qui est intéressant avec eux, c’est qu’ils sont un peu plus jeunes d’esprit que la plupart parce que la maladie a comme freiné leur ambition de carrière, leur expérience de vie, d’amour C’est comme s’ils avaient une vision de l’avenir qui n’est pas la même que pour la moyenne des gens. Ils ont un autre rapport à l’avenir qui explique cette espèce d’esprit de jeunesse, d’envie de lâcher leur fou. »

Or, malgré leur joie de vivre, leur sens de la fête, leur volonté de faire un pied de nez à la maladie, dès le premier épisode l’un d’eux aura rendu son dernier souffle. Les fous rires seront pourtant au rendez-vous, car rarement aura-t-on assisté à des funérailles aussi joyeuses et délicieusement décalées.

« Je n’ai pas hésité une seconde à aborder la mort, confie le scénariste. Dans chaque show que j’ai regardé où ça parlait de maladie, c’était toujours accessoire, c’était pour valoriser les gens en santé. Les malades crevaient dans leur coin pour que les autres puissent rayonner. Moi, je voulais faire le contraire. Je voulais que les gens en santé soient un peu à l’écart et que les malades rayonnent. »

« J’ai l’impression que la mort fait partie d’eux, de leur réflexion, parce que leur mort va venir plus vite que pour la moyenne des gens, renchérit la réalisatrice. Étrangement, il y a une espèce de bonheur plus facile quand tu as accepté que la mort est omniprésente. J’avais envie de jouer avec ça, alors j’ai ajouté des moments plus oniriques au salon funéraire. La mort est tout le temps là, mais est-elle si effrayante que ça ? Comment réussissent-ils à jongler avec ça au quotidien ? »

À bout de souffle

Tandis qu’il exprime sa douleur et ses frustrations en écrivant des poèmes, Jean-Christophe Réhel a voulu que ses personnages extériorisent les leurs par la danse, pour ainsi leur permettre de reprendre possession de leur corps. Chorégraphiés par Brittney Gering, ces moments apparaissent dans les scènes plus dramatiques comme des bouffées d’air frais.

« Avec les images, tu n’as pas le choix de trouver un moyen original pour exprimer ça. Quand j’ai pensé à la danse, je me suis dit que ça serait super bien. Pourtant, je ne suis pas un fan de danse. C’était un coup de dés, mais Sarah a fait un travail formidable avec la chorégraphe. Je ne voulais pas que ce soit comme Grease ou Cabaret ; je voulais m’en éloigner le plus possible et, en même temps, je ne voulais pas que ce soit de la danse contemporaine. Je voulais que ce soit des moments poétiques dansés », raconte le romancier.

En répétition et durant le tournage, la réalisatrice et la chorégraphe ont dû ajuster certains mouvements selon les lieux, les costumes et les capacités de chaque acteur, puisque seule Catherine Saint-Laurent avait une formation en danse.

« Je ne voulais pas filmer ça commeon filme la danse, explique Sarah Pellerin. On est plus dans les mouvements chorégraphiés qui évoquent leur intériorité. Dans les cadrages, je n’étais pas dans le tournage de scène classique de danse. D’habitude, en danse, les plans larges sont payants, parce qu’on voit alors toute la grâce des mouvements, mais moi, j’avais tout le temps envie d’être très proche d’eux. La multiplication des plans permettait donc de comprendre leurs mouvements et d’être près d’eux. L’émotion m’intéressait plus que la chorégraphie. Ensuite, le montage nous permettait de rythmer, de ralentir et d’accélérer, d’être plus en phase avec l’émotion de la scène. »

« La philosophie de la série, c’était que les gens malades sont plus heureux que les gens en santé. Il y a des personnes atteintes de fibrose kystique qui vont regarder ce show-là et qui ne se verront peut-être pas dans les personnages. Il y en a qui ont une carrière, une maison, une famille, mais ce n’est pas ça que je voulais montrer. J’espère avoir touché une certaine vérité, mais c’est ma perception de la maladie. C’est de la fiction, quand même », conclut Jean-Christophe Réhel, qui retrouvera ses personnages pour une seconde saison.

L’air d’aller Télé-Québec, dès le jeudi 23 mars, à 21 h, et à telequebec.tv.