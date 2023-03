«Extrapolations»: de quoi demain sera-t-il fait ?

«Le propos est plus fort que la série elle-même », dit l’acteur Tahar Rahim (Un prophète, Le Serpent). Celui-ci prend part à Extrapolations, la plus récente fiction de Scott Z. Burns (Contagion), qui plonge le public dans un monde à venir ravagé par les changements climatiques et qui, il ne faut pas s’y tromper, est tout sauf une dystopie. Au contraire. « Imaginons que ce sont des choses qui vont possiblement se passer, de vraies extrapolations. Je me suis dit que je pouvais, dans le meilleur des cas, participer à éveiller quelques consciences », confiait l’acteur lors d’une conférence de presse virtuelle organisée par le diffuseur Apple TV+.

Selon le comédien français, transcender l’état de la planète, tant émotionnellement que physiquement, mais aussi dans un cadre spatiotemporel élargi comme c’est le cas dans la série, permet d’autant plus d’alerter les gens sur les risques courus. « Extrapolations est malheureusement basée sur des faits scientifiques. Si nous continuons comme ça, nous nous dirigerons inéluctablement vers quelque chose qui lui ressemble », prévient Tahar Rahim.

Pour le cinéaste américain Scott Z. Burns, qui signe la scénarisation, la réalisation et la production exécutive de la série, il était primordial de transposer l’expérience des changements climatiques que l’on connaît aujourd’hui dans des civilisations pas si lointaines, à quelques décennies de nous. « Je souhaite que les téléspectateurs puissent se reconnaître lorsqu’il y a des feux de forêt, des canicules, une fonte des glaciers et des populations déplacées à cause de la sécheresse dans Extrapolations et que chacun se rende compte de la façon dont nos vies vont changer », souligne-t-il.

La connaissance du réel

Il y a près de 20 ans, Scott Z. Burns avait déjà eu l’occasion de travailler sur le sujet des changements climatiques en tant que producteur d’Une vérité qui dérange du duo Al Gore et Davis Guggenheim. « Après le film, je me suis demandé ce que je pouvais faire d’autre comme cinéaste de fiction, car les documentaires ne parlent qu’à une certaine frange de la population », regrette-t-il. Depuis 2006, il cherche en effet à mettre ses compétences créatives au service du climat et de ses évolutions.

Pour rendre le récit toujours plus plausible, Scott Z. Burns a notamment choisi d’ancrer l’épisode pilote d’Extrapolations pendant la Conférence des Parties sur le climat (COP) — qui s’est tenue pour la première fois en 1979 en Suisse — de 2037. « La COP est une approche compliquée du problème, mais elle a le mérite d’exister », dit-il. Si l’initiative des Nations unies encourage le consensus, elle est toutefois subtilement remise en question dans la série. « Les décisions qui ont été prises lors de la COP21 nous ont fait penser que le moment du changement était arrivé… Mais quand on s’intéresse aux Accords de Paris, on constate que ses objectifs ne sont pas atteints. Dans ce dossier, il est temps de tenir les gens pour responsables », indique le cinéaste.

C’est une chose d’évoquer l’élévation du niveau de la mer, nous en avons tous entendu parler, mais c’en est une autre de mettre en scène une biologiste marine pour qui une baleine, peut-être la dernière de son espèce, est un symbole quasi maternel.

« La partie la plus difficile à comprendre pour le commun des mortels, c’est que, à l’inverse de la classe dirigeante, le climat bouge lentement, mais sûrement », poursuit Scott Z. Burns. En faisant se déroulersur une période de 33 ans, lui et son équipe voulaient être capables d’observer les divers effets des changements climatiques à moyen terme et de montrer que le problème ne fait, et ne fera, que s’amplifier. « C’est une chose d’évoquer l’élévation du niveau de la mer, nous en avons tous entendu parler, mais c’en est une autre de mettre en scène une biologiste marine pour qui une baleine, peut-être la dernière de son espèce, est un symbole quasi maternel. »

Une fiction aussi

Pour ce faire, le cinéaste a conçu une anthologie basée sur les manières inattendues dont les changements climatiques vont influencer nos vies. « Dans beaucoup de films hollywoodiens, on n’aborde souvent que l’apocalypse. Mais il va se passer énormément de choses d’ici là », fait remarquer Scott Z. Burns.

Le cinéaste estime que cette histoire doit désormais s’écrire collectivement pour faire dévier le cours des événements. « Nous avons besoin d’aventures comme celles de la série pour sensibiliser les gens et en amener certains à être plus cohérents dans leurs actions, à reconsidérer ce qui les entoure et à s’engager pour la planète. »

Pour l’appuyer dans cette ambitieuse démarche et incarner cet électrochoc, il peut, entre autres, compter sur une distribution de haut rang — Meryl Streep, Marion Cotillard, Kit Harington, Tobey Maguire, Edward Norton ou encore David Schwimmer et Sienna Miller.

De son côté, Tahar Rahim peine à se remettre du choc causé par la puissance de l’écriture de Scott Z. Burns, sa force d’anticipation. « Un rôle comme ça n’arrive qu’une fois dans une vie, c’est très rare », dit-il avec enthousiasme. Alors que le décor sobrement futuriste d’Extrapolationsentraîne le public vers le divertissement, l’acteur est convaincu que l’émission n’en est que plus crédible pour bâtir un pont avec l’avenir. « Grâce à la série, nous voyons bien que les êtres humains d’aujourd’hui seront les mêmes dans 50 ans, avec les mêmes émotions, les mêmes rapports à la famille, à l’amour et à la foi. »

Extrapolations AppleTV+. Les trois premiers épisodes ont été mis en ligne le 17 mars et les cinq autres le seront les vendredis suivants.