Sur vos écrans: se perdre et se retrouver

Toute une expérience musicale

Télé-Québec propose aux téléspectateurs une immersion en Abitibi-Témiscamingue. Direction Rouyn-Noranda, donc, pour le mythique Festival de musique émergente (FME), qui se tient chaque année début septembre. L’événement que les mélomanes ne manqueraient sous aucun prétexte soufflait par ailleurs ses 20 bougies à la fin de l’été dernier. À cette occasion, de nombreux artistes de renom de la scène locale, comme Lydia Képinski, Les Louanges, Lisa LeBlanc, Les Hay Babies, Hubert Lenoir, Medicine Singers, Antoine Bertrand, Koriass, Fred Fortin ou encore Olivier Langevin, offrent à la caméra un accès privilégié à leur performance au FME. Le documentaire d’Olivier Labonté-Lemoyne pose également un regard bienveillant sur la communauté de résidents, de festivaliers et de bénévoles qui font la réputation du festival.

FME - L'expérience

Tél-Québec, samedi 18 mars, 21 h

Radio-Canada dans la part d’ombre

La rage au volant n’est pas seulement un terme que l’on emploie dans les médias de façon anodine sous le coup de l’émotion. Au contraire, depuis quelques années, il s’agit d’un véritable phénomène qu’il ne faut pas prendre à la légère et qui peut parfois avoir des conséquences dramatiques pour les victimes, mais aussi pour les agresseurs. Afin de mieux le comprendre, le documentaire Les enragés de la route en brosse un portrait complet à l’aide, entre autres, de témoignages de spécialistes qui expliquent les mécanismes psychologiques et physiques pouvant influencer le comportement excessif des conducteurs et qui tentent d’apporter des solutions.

Sur un ton beaucoup plus sombre, la série documentaire radio-canadienneHistoires à mourir debout invite le public à se replonger dans trois affaires criminelles qui ont fait frissonner le Québec dans un passé plus ou moins récent. Grâce à la narration de Sébastien Delorme (Indéfendable), les scénaristes Nathalie Roy et Yves Thériault retracent avec sang-froid la traque du criminel menée par les autorités. C’est notamment le cas dans la spectaculaire affaire Claire Lortie survenue en 1983 lorsque les policiers découvrirent le cadavre de son ex-conjoint dans un congélateur enterré sur son propre terrain…

Les enragés de la route

ICI Télé, samedi 18 mars, 22 h 30

Histoires à mourir debout

ICI Télé, les lundis, 21 h, dès le 20 mars

Du côté des séries anglophones

Adaptation de la bande dessinée à succès éponyme de l’auteur canadien Jeff Lemire, Essex County raconte le parcours de quatre protagonistes liés par les liens du sang. Le vieil oncle Lou, la jeune Lester, l’infirmière Anne et l’agriculteur Ken vont et viennent en effet dans la vie des uns et des autres. À noter que le scénario a été écrit par Jeff Lemire avec Eilis Kirwan (The Whistleblower) et que la réalisation est signée Andrew Cividino (Schitt’s Creek). Diffusée sur CBC, la série met également en vedette Molly Parker (House of Cards) et Brian J. Smith (Sense8).

Une nouvelle série originale vient s’ajouter aux fictions consacrées à Marie-Antoinette. Cette fois, l’illustre reine de France est incarnée par l’actrice germano-russe Emilia Schüle (Berlin Dance School), qui lui donne une profondeur inédite — libre, indépendante et féministe. Rappelons que Marie-Antoinette d’Autriche est arrivée adolescente en France afin de se marier au dauphin, incarné par Louis Cunningham (Bridgerton), et qu’elle a surmonté de nombreux obstacles tout au long d’un règne tumultueux. Cette coproduction franco-britannique a été créée par la coscénariste de La favorite de Yórgos Lánthimos, Deborah Davis.

On retient aussi la série Lucky Hank, dont les rôles principaux sont tenus par Bob Odenkirk (Better Call Saul) et Mireille Enos (The Killing). Cette série suit la crise existentielle traversée par William Henry Devereaux Jr., alors président du département d’anglais d’un collège en Pennsylvanie.

Essex County

CBC, le dimanche, 21 h, dès le 19 mars, et CBC Gem

Marie-Antoinette

PBS, les dimanches, 22 h, dès le 19 mars



À ne pas manquer Le retour de «Yellowjackets»



Que les fans de la série emmenée par la comédienne québécoise Sophie Nélisse (L’échappée) seréjouissent : il est temps pour Yellowjackets de faire son retour sur les écrans. Entre cannibalisme, bébé inattendu et froideur de l’hiver, cette fiction acclamée d’Ashley Lyle et Bart Nickerson poursuit la chronique de survie d’un groupe de lycéennes ayant survécu à un accident d’avion. Melanie Lynskey (Mon oncle Charlie), Christina Ricci ( La famille Addams ) et Juliette Lewis (Les nerfs à vif) sont quant à elles toujours de la partie pour interpréter les adolescentes devenues adultes.



Yellowjackets

Crave, dès le 24 mars