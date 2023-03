«Money Shot: The Pornhub Story»: la saga Pornhub sous tous ses angles

Beaucoup de choses se sont dites sur Pornhub et sa maison mère, MindGeek, depuis la parution en décembre 2020 d’une enquête choc du New York Times qui a révélé que le site hébergeait des vidéos d’agressions sexuelles parfois commises contre de jeunes filles mineures. Le géant montréalais de la porno a été cloué au pilori, lâché par les services de paiement en ligne. Mais voilà que Netflix accouche d’un documentaire qui jette un nouvel éclairage tout en nuances sur cette saga, sans pour autant défendre l’indéfendable et réhabiliter le site phonographique le plus fréquenté au monde.

Lorsqu’on parle de pornographie, deux camps irréconciliables s’affrontent. D’un côté, les abolitionnistes, pour qui le travail du sexe éthique est une chimère, la pornographie ne pouvant se résumer à autre chose qu’à de l’exploitation. De l’autre, une nébuleuse d’inspiration plutôt libertaire, qui se réclame tout autant du féminisme, mais avec la conviction que des femmes peuvent être pleinement épanouies et consentantes dans l’industrie du X.

Money Shot: The Pornhub Story, qui sera offert sur Netflix à partir de mercredi, évite soigneusement de prendre parti pour l’un ou l’autre, laissant au public le soin de se faire sa propre opinion. Tant les porn stars, qui se désolent du procès fait à l’ensemble de l’industrie du X, que les militantes, qui appellent à la fermeture du site, disposent du temps d’antenne nécessaire pour faire valoir leurs arguments.

Le documentaire d’une heure et demie ne verse pas dans le manichéisme, et c’est sans doute là sa principale force, à défaut de révéler de nouveaux détails sur cette affaire déjà largement couverte par les médias du monde entier. Ceux qui ont suivi sur les réseaux sociaux la débandade — sans mauvais jeu de mots — de MindGeek n’apprendront pas grand-chose sur l’envers du décor.

De l’ascension au déclin

On y aborde brièvement la genèse de Pornhub, un site créé par trois étudiants de Concordia, au départ rudimentaire, avant d’être avalé par la mystérieuse entreprise MindGeek. Depuis ses bureaux on ne peut plus quelconques du boulevard Décarie, face à l’Orange Julep, la compagnie montréalaise propulsera Pornhub parmi les10 sites Internet les plus visités dans le monde. Un exploit qui n’est pas étranger à une stratégie de marketing savamment orchestrée, qui contraste avec ce à quoi nous avait habitués jusque-là le monde de la porno, qui gagnait plutôt à se faire discret.

À coups de campagnes publicitaires provocatrices et de panneaux géants sur Times Square, Pornhub deviendra en quelques années une marque reconnaissable du grand public. Mais en s’exposant de la sorte, Pornhub a aussi prêté flanc à la critique. D’abord, la campagne #Traffickinghub, lancée en mars 2020, éveille les consciences sur la lenteur du portail à retirer des vidéos jugées problématiques, même quand elles mettent en scène de jeunes filles mineures ou des personnes filmées à leur insu. L’article « The Children of Pornhub », paru dans le New York Times en décembre de la même année, aura l’effet d’une bombe.

Il s’avérera que le processus de vérification est effectivement largement déficient. Pornhub compte sur une fraction du nombre de modérateurs employés par Facebook, qui publie du contenu pourtant beaucoup moins délicat. À la suite des révélations, les Visa et Mastercard de ce monde finiront par lâcher Pornhub. Pour calmer le jeu, la plateforme retirera près de 80 % de ses vidéos, même si la plupart n’avaient rien d’illégal. En pleine pandémie, les hauts dirigeants seront sommés de venir s’expliquer devant un comité de parlementaires à Ottawa, où ils livrent un témoignage plus ou moins convaincant.

Guerre idéologique

Sur les réseaux sociaux, un large mouvement se dessine pour exiger la fermeture du site, avec des féministes abolitionnistes à la manoeuvre, certes, mais aussi plusieurs groupes qui luttent officiellement contre l’exploitation sexuelle, et dont les origines remontent à la droite évangélique américaine.

Une étonnante alliance de circonstance, peut-être. Mais les défenseurs de l’industrie du X, qui en sont souvent accessoirement des acteurs, ne manquent pas de souligner que Pornhub a été victime du puritanisme des fondamentalistes chrétiens. Le retrait de services de paiement en ligne les empêche de monnayer leurs contenus sur la plateforme, ce qui les pousse vers des plus petits sites, qui s’avèrent probablement encore moins exemplaires en matière d’exploitation sexuelle. S’il faut les croire sur parole, la charge contre Pornhub aura eu pour effet de pousser des travailleuses du sexe déjà vulnérables encore plus dans la marginalité.

On finit de regarder ce documentaire avec l’impression que la pornographie ne disparaîtra pas de toute manière. Pornhub, qui continue d’exister, d’ailleurs, est peut-être un mal nécessaire finalement. Mais il y a fort à parier que ces actrices pornos vedettes, interrogées depuis leurs beaux appartements, ne sont pas non plus représentatives du monde encore très occulte de la pornographie. Seraient-elles les paravents d’un système en réalité indissociable de l’exploitation sexuelle ?

Money Shot: The Pornhub Story Sur Netflix, dès le 15 mars.