Sur vos écrans: l’inattendu du sport

Au-delà de l’emblème

Le réalisateur Frédéric Nassif met en lumière une facette inédite du hockey. Notre sport national est, en effet, ce qui parfois unit et aide à l’intégration de nouveaux arrivants. En témoigne, par exemple, le natif du Liban Maurice Ghazi. Celui-ci s’est découvert une passion pour le hockey à 10 ans en s’installant au Québec avec sa famille et n’a depuis jamais accroché ses patins. Aujourd’hui, il est membre de la formidable équipe nationale de hockey libanaise, qui a vu le jour dans un aréna québécois en mai 2017 lors d’un match amical contre Haïti.

Le documentaire explore notamment le parcours et les aventures de l’équipe nationale de hockey libanaise et de ses joueurs, qui vivent désormais au Canada, aux États-Unis ou encore en Europe, mais qui ont tous gardé un lien fort avec leur pays d’origine. Plus qu’un simple commentaire sportif, Les cèdres du Liban offre au public un point de vue fort intéressant sur le rapport à l’immigration et à la mère patrie.

Les cèdres du Liban

ICI Télé, samedi 11 mars, 22 h 30 et Tou.tv

L’herbe est-elle plus verte ailleurs ?

C’est la question à laquelle Nathan Shelley, interprété par Nick Mohammed (Intelligence), doit répondre pendant la très attendue troisième saison de Ted Lasso, alors qu’il vient d’être recruté par West Ham pour en devenir le nouveau coach. Pour rappel, à la fin de la saison 2, « Nate » quittait, fâché, son poste d’assistant de Ted Lasso (Jason Sudeikis) — un entraîneur de football américain nouvellement à la tête d’une formation anglaise de soccer — à l’AFC Richmond, au bord de la relégation…

Quant à Ted Lasso lui-même, atteindra-t-il les nouveaux objectifs fixés par sa cheffe, Rebecca Welton (Hannah Waddingham), propriétaire du club de Richmond ? Sa gentillesse et sa bienveillance auront-elles raison de la vengeance ? « Smells Like Mean Spirit », le premier épisode, laisse entrevoir une saison peut-être plus convenue, moins surprenante, que les précédentes. Mais que les groupies de la série se rassurent : la magie opère malgré tout, et Ted Lasso est de retour avec ses biscuits (et ses crises de panique) !

Ted Lasso, saison 3

Apple TV+, dès le 15 mars

C’est l’heure de l’émission

TVA surfe sur la vague de la nostalgie des années 1990 avec sa toute nouvelle série documentaire Quépop. « Hier soir, DJ a sauvé mon âme avec cette chanson » : si 1990 a inspiré l’un des plus fameux titres du répertoire de Jean Leloup, la décennie qui a suivi fut tout aussi grandiose pour la culture populaire québécoise.

Celles et ceux qui ont fait cette période se retrouvent ainsi, près de 30 ans plus tard, devant la caméra pour évoquer ses succès et ses scandales incontournables. Au total, quelque 50 intervenants hauts en couleur, dont Anne-Marie Withenshaw, France D’Amour, François Pérusse, Isabelle Boulay, Luc De Larochellière, Mara Tremblay, Mario Pelchat, Marjo, Martine St-Clair, Mitsou, Roch Voisine et Sonia Benezra, rassemblent leurs souvenirs, le coeur à la fête.

Quépop

TVA, jeudi, 21 h, dès le 16 mars

Le fleuve raconté par Boucar Diouf

À l’origine nommé Magtogoek, soit « le chemin qui marche », par les Algonquins, bien avant l’arrivée de Jacques Cartier au XVIe siècle, le Saint-Laurent ne cesse d’inspirer l’humoriste et animateur Boucar Diouf depuis son arrivée au Québec dans les années 1990. Aujourd’hui, il convie quatre jeunes adultes à poser un regard neuf sur cette « grande rivière » qu’il chérit tant en les embarquant pour un voyage non sans remous de Tadoussac à Montréal, en passant par Gaspé, Rimouski et Québec.

Ponctué d’extraits du spectacle Magtogoek de Boucar Diouf captés lors de la dernière représentation à Repentigny l’année dernière, le documentaire est empreint de poésie, de drôlerie et de philosophie.

Boucar et le Magtogoek

Télé-Québec, samedi 11 mars, 21 h

Le côté obscur des paillettes C’est par un avertissement — « Toute ressemblance avec la réalité est intentionnelle » — et un bourdonnement assourdissant que la nouvelle série de Donald Glover, alias Childish Gambino, et Janine Nabers (Atlanta), Swarm (Essaim en français), commence. Ce thriller psychologique suit ainsi Dre, incarnée par Dominique Fishback (La 42e), une jeune femme obsédée par une puissantepop star, qui aurait pu être Beyoncé et dont le symbole est une abeille. Sauf qu’ici, ses fans ne se font pas appeler The BeyHive, mais The Swarms. Très rapidement, l’admiration de Dre pour son idole va cependant tourner au vinaigre dans une atmosphère texane nocturne et suffocante…



Swarn

Prime Video, dès le 17 mars