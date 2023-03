«Un gars, une fille» et 25 ans d’amour

Diffusée de 1997 à 2003, pour un total de 130 épisodes, couronnée de 24 prix Gémeaux et de 4 Félix, adaptée dans 31 pays, la série Un gars, une fille occupe une grande place dans le cœur des spectateurs, si l’on en juge par la popularité des reprises et par la joie qu’a suscitée le retour du couple chouchou dans quatre nouveaux épisodes. Afin de préserver le secret entourant ce cadeau télévisuel, l’équipe a notamment fait croire aux gens présents lors de scènes tournées à l’extérieur qu’il s’agissait d’un sketch surprise destiné à Patrice L’Écuyer pour Prière de ne pas envoyer de fleurs.

« Notre équipe de production est tellement tricotée serrée qu’on savait ce qu’il fallait dire au cas où les gens poseraient des questions, relate Mélanie Campeau, qui produit la série avec Guy A. Lepage. On sentait tout le bonheur des marchands et des passants sur l’avenue Mont-Royal, l’excitation de voir Guy et Sylvie ensemble. C’était vraiment fascinant ; ils figeaient, ils étaient fébriles. Après leur avoir conté notre mensonge, on leur permettait d’assister à la scène, mais sans regarder le Kodak. Ceux qui sont dans la shot étaient heureux d’être là sans savoir qu’ils étaient dans Un gars, une fille. »

Dès que Guy et Sylvie apparaissent à l’écran et que les notes du générique se font entendre, on ressent immédiatement le plaisir de retrouver de vieux amis et de constater qu’ils n’ont pas trop changé. Mieux encore, de découvrir que même si certains concepts, enjeux ou tendances leur échappent, ils ont mûri en beauté et sont demeurés connectés sur la société.

« C’était vraiment important pour moi, affirme Sylvie Léonard, muse et créatrice du personnage de Sylvie. Souvent, à la télé, je trouve que les gens dans la soixantaine sont très décalés par rapport aux enjeux modernes. Je tenais à ce que ce soit un couple moderne. Oui, il est décalé, parce que nous-mêmes dans la vie, à l’âge qu’on a, on n’est pas nés avec les mêmes outils que les jeunes. »

« Je dis souvent que le vrai titre de cette série-là, c’est Un gars, une fille, un musicien, parce que Gaétan Essiambre a signé toutes les musiques : il a fait le thème, mais aussi le scoring de tous les épisodes depuis le début. C’est un personnage qui ponctue ce qu’on fait, qui donne du rythme à nos scènes et qui lève la barre de cette émission-là », explique Guy A. Lepage, qui réalise la série avec Jean-François Fontaine, également directeur photo.

Ensemble, c’est tout

Ensemble depuis 30 ans, parents d’un gars, Charles (Jean-Christophe Leblanc), et d’une fille, Camille (Anyjeanne Savaria), Guy (Guy A. Lepage) et Sylvie (Sylvie Léonard) ont décidé de quitter la banlieue pour retourner vivre à Montréal. Autour du couple, on retrouve la sœur de Guy (Élise Guilbault), son père (Pierre Lebeau) et son ex-belle-mère (Mahée Paiement), ainsi que leurs amis Martin (Martin Petit), Daniel (Daniel Brière), Loulou (Louise Richer) et Geneviève (Geneviève Brouillette). En plus de nouveaux personnages incarnés par Caroline Néron, Simon Lacroix et Myriam Leblanc, la série accueillera Norman Helms, France Parent et Nathalie Breuer, qui y ont joué des dizaines de personnages à l’époque.

« Un gars, une fille, c’est un mélange d’anciens qui étaient avec nous depuis la première mouture et de petits nouveaux comme Jean-François. Ce mélange-là était sain. Il y a les nouvelles idées des nouveaux et l’expérience des anciens. C’est une bonne recette pour former une équipe », affirme Guy A. Lepage, pour qui la série est le seul « safe space » de sa carrière. Il a pu compter sur la participation de Pascal Lavoie, Sylvie Léonard, Martin Petit et Mélanie Campeau à la scénarisation.

Photo: Radio-Canada

« Guy et Sylvie sont des créateurs, rappelle Mélanie Campeau. Un gars, une fille, c’est un tableau, un canevas. Guy et Sylvie ont des choses à dire, et le format de la série est parfait pour le faire et aussi pour avoir une balance, parce que des fois, sur un sujet, Guy va passer des commentaires un peu attardés, en joke, et Sylvie va le ramener. »

« Comme à l’époque, poursuit Sylvie Léonard. Je voulais que Sylvie soit l’archétype de la femme de 35-40 ans prise avec ses propres contradictions, qui ne veut pas se marier, mais qui regarde des revues de mariage. Je voulais mettre ça en lumière il y a 25 ans, alors c’est la même chose pour le personnage aujourd’hui. »

Si la série a préservé son esthétique, son rythme, ses ellipses, ses plans séquences, la structure du récit a quelque peu été modifiée dans sa continuité : « Il fallait remettre dans le contexte tout ce qu’on avait fait il y a 20 ans en trouvant des façons de faire passer l’information », confirme Guy A. Lepage. « La différence avec l’époque, c’est qu’il y avait trois blocs, poursuit Sylvie Léonard, alors que maintenant, on change de lieu presque à chaque scène. »

« Comme je suis le premier témoin sur le plateau de ce retour-là et nouveau sur l’équipe, je n’en suis pas revenu à quel point dès qu’on a tourné les premières scènes, il y avait une aisance, un esprit de retrouvailles sur le plateau. Je pense qu’il y avait juste moi qui étais nerveux. J’ai trouvé ça extraordinaire, ils m’ont donné une chance incroyable », conclut Jean-François Fontaine.

Un gars, une fille Sur l’Extra de Tou.tv dès jeudi, à raison d’un épisode par semaine. Sur ICI Télé dès le 24 avril, du lundi au jeudi, à 19 h.