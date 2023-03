«Haute démolition»: la fabrique des monstres

« Dans un monde idéal, je saurais qu’il faut se tenir loin des gars comme toi. Mais on n’est pas dans un monde idéal : les gars comme toi, ils sont gentils. Et, comme tout le monde, ça va me faire plaisir de t’aider à devenir un monstre », annonçait Laurie, narratrice de Haute démolition (Les éditions de ta mère, 2021), de Jean-Philippe Baril Guérard, à laquelle Léane Labrèche-Dor prête ses traits dans la série de six épisodes de Christian Laurence (La dérape, Web thérapie).

Même si les principaux enjeux dramatiques sont demeurés intacts, on remarque d’entrée de jeu que les créateurs de la série ont pris quelques libertés avec le roman, dont celui de retirer à Laurie la narration du récit à la deuxième personne du singulier au futur : « Ça donne la chance à Jean-Philippe d’améliorer son roman », lance à la blague Louis Morissette, producteur pour KOTV, lors d’un point de presse qui a suivi la présentation des deux premiers épisodes.

« Le point de vue de Laurie a été volontairement tu, explique Jean-Philippe Baril Guérard, qui a scénarisé la série avec la collaboration aux dialogues de Suzie Bouchard (Le temps des framboises), de même qu’avec le soutien d’Éric K. Boulianne (Viking, Le plongeur) pour les numéros d’humour. Dans le livre, l’ego de Raph prenait toute la place ; dramatiquement, je ne trouvais pas que c’était payant pour la télé. Là, en montrant les motivations de Laurie, ses difficultés, ça faisait d’elle un vrai personnage et non une voix mystérieuse qui nous tient à distance. J’ai laissé un petit “Easter egg”, un clin d’oeil pour les lecteurs, dans le premier épisode, où elle dit à Raph qu’elle a le don de voir le futur. »

Campée dans l’atmosphère des bars et des petites salles de spectacle où les aspirants humoristes rodent leurs numéros entre deux tournées de bière en rêvant d’être le prochain Louis-José Houde, Haute démolition raconte la relation entre Raph (Étienne Galloy), humoriste sans contenu diplômé de l’École nationale de l’humour, et Laurie, la « coordo chaude » de l’influent gérant Forand (Éric Bernier). Avec leur dizaine d’années de différence, tous deux ne sont pas rendus à la même place dans leur vie.

« Dans les deux premiers épisodes, Laurie est dans le déni, dit Christian Laurence à propos de l’échec annoncé du couple. Au troisième épisode, elle est confrontée frontalement à l’immaturité de son chum. Comme elle est incapable de vivre avec le conflit, de prendre des décisions, elle va donc s’enfuir. »

Inconsolable depuis la rupture avec sa blonde et scriptrice, Raph se complaît à jouer les victimes et souhaite se venger de Laurie. Au départ, il n’était pourtant pas un monstre. Comme on le voit dès les premières scènes, il a été victime d’intimidation au secondaire. Grâce à ses talents d’improvisateur et à son sens de la répartie, il a trouvé sa vocation. N’écoutant plus les conseils de son ami et agent Thomas (Irdens Exantus), Raph accumule les beuveries et les aventures d’un soir. Incapable de gérer son anxiété, il tarde à fournir du nouveau matériel pour son prochain spectacle et risque de tout perdre. À l’instar de Sylvain Delorme (Michel Charette), humoriste émérite pour qui monter sur scène est aussi agréable qu’une visite chez le dentiste.

« Dans Haute démolition, on utilise l’humour, précise Louis Morissette, mais il y a quelque chose qui s’apparente à plein d’autres métiers ; je pense notamment aux avocats, aux entrepreneurs, à ceux qui évoluent dans la finance. Il vient un temps où ce stress-là te rattrape, t’use, alors tu te tournes vers les médicaments, les antidépresseurs, l’alcool, la drogue. C’est un mécanisme de société qui a toujours été ; quand j’étais plus jeune, les bonshommes rentraient ben chaud de la taverne. »

Haute toxicité

Haute démolition évoque les allégations d’agressions sexuelles par des humoristes soulevées dans les récentes années, notamment à travers le personnage de Sam (Guillaume Gauthier), grand rival de Raph, mais ce n’est là qu’un des aspects de la série, laquelle dépeint de façon corrosive le milieu de l’humour.

« La série se passe juste avant les premières vagues de dénonciation, mais c’était un sujet incontournable qu’on cerne dans les deux premiers épisodes et qui va prendre encore plus de place au fil de la série. Depuis ces vagues-là, j’ose espérer que les gens font un petit peu plus attention à ce qu’ils font, montrent un peu plus de retenue », dit Christian Laurence.

Outre les dérapages et les excès des humoristes, Haute démolition illustre que le milieu de l’humour demeure un boys’ club malgré le succès d’Elena (Carolanne Foucher), issue de la même cohorte que Raph, Sam et Max Lap, celui qui s’illustre davantage sur les réseaux sociaux que sur scène (Erich Preach, seul humoriste de la distribution).

« C’est sûr qu’on fait une critique du boys’ club, avoue le réalisateur, mais même nos personnages féminins n’ont pas le choix de jouer cette game-là. Elena, féministe autoproclamée, sera placée dans une position où elle se demandera si elle doit saisir l’opportunité qui se présente à elle. »

« Ça faisait partie des choses qui étaient ressorties dans mes recherches pour le roman, raconte Jean-Philippe Baril Guérard. Les femmes humoristes ont de la place maintenant, mais ça reste difficile pour elles. Tout d’un coup, parce que les gens ont ressenti la pression de travailler avec des femmes humoristes, on découvre plein de talent qu’on aurait ignoré il y a 10 ans, mais on n’est pas du tout dans la parité. Le milieu change… mais le changement n’est pas fait. »

Haute démolition Sur Séries Plus, dès le jeudi 16 mars, à 21 h