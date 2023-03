Sur vos écrans: rebelles en série

Grossesse : nom féminin

Parce qu’elle n’a pas eu le droit de choisir d’avoir recours à une sage-femme lors de ses grossesses, la réalisatrice Claudie Simard a décidé de mettre en lumière ce métier encore méconnu qui prodigue pourtant des soins essentiels, mais peu accessibles. Au Québec, en effet, seulement 4 % des naissances sont assistées par quelque 200 sages-femmes, contre 25 % en Colombie-Britannique. La pratique a quant à elle commencé à être légalisée il y a déjà plus de 20 ans au Canada, et l’OMS estime que 85 % des accouchements pourraient être réalisés par des sages-femmes en toute sécurité. Le fascinant et émouvant documentaire Sages et rebelles met ainsi un point d’honneur à neutraliser les idées reçues, comme celle de l’accouchement à domicile qui effraie, et à rassurer les téléspectateurs à travers les témoignages de sages-femmes dévouées.

Grâce à Andrée Rivard, historienne et autrice, on apprend par ailleurs que, dans une absence totale de liberté à partir des années 1950, les femmes se sont vu imposer un modèle unique d’accouchement à l’hôpital, supervisé par les médecins et non sans violences obstétricales (rasage du pubis, lavements intestinaux, interdiction de boire et manger, etc.). Si ces pratiques routinières choquantes se sont estompées avec le temps, certains accouchements n’en demeurent pas moins une épreuve traumatisante. C’est le cas, par exemple, pour les femmes de la communauté crie de Chisasibi, dans le Nord-du-Québec, que Claudie Simard a rencontrées. Celles-ci doivent prendre l’avion pour aller accoucher à l’hôpital de Val-d’Or, situé à 900 kilomètres de leur village, sans leur famille et entourées de médecins qui ne parlent pas leur langue. Le retour de la précieuse pratique des sages-femmes et la mise en place d’une maison de naissance leur offrent cependant une solution de rechange épanouissante, sécuritaire et, surtout, vécue près des leurs, pour donner la vie.

Enfin, Sages et rebelles retrace l’histoire du métier de sage-femme, intimement liée à celle de la lutte féministe. Donner aux femmes la possibilité d’y avoir recours, c’est, de fait, leur accorder le droit de choisir avec qui et où elles vont mettre leur enfant au monde. Et même si la pratique est aujourd’hui autorisée, le documentaire montre avec brio une misogynie latente. Les équipes médicales décisionnelles, majoritairement masculines, ralentissent bien souvent le processus d’installation des sages-femmes dans leur région, comme en Gaspésie…

Sages et rebelles

ICI Télé, le samedi 4 mars, 22 h 30, et sur ICI Tou.tv

Lever de rideau à Télé-Québec

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Télé-Québec diffuse une émission spéciale consacrée à l’autrice québécoise Nelly Arcan, disparue en 2009. Des extraits de la captation de la pièce La fureur de ce que je pense et des conversations avec les membres de la distribution — Christine Beaulieu, Sophie Cadieux, Larissa Corriveau, Évelyne de la Chenelière, Julie Le Breton, Johanne Haberlin et Anne Thériault — font notamment partie du spectacle.

L’homme de théâtre et animateur René Richard Cyr invite pour sa part le public à se plonger dans l’oeuvre de Michel Tremblay. La fresque théâtrale Michel Tremblay en 80 temps rend hommage au dramaturge octogénaire grâce à plusieurs comédiens, dont Marilyn Castonguay et Benoît McGinnis, qui incarnent une sélection de monologues évoquant des thèmes qui lui sont chers.

La fureur de ce que je pense

Télé-Québec, le mercredi 8 mars, 20 h

Michel Tremblay en quatre-vingts temps

Télé-Québec, le samedi 4 mars, 21 h

Sur les plateformes

Prime Video propose du contenu québécois inédit avec Pendant ce temps en cuisine, qui offre un accès privilégié à six restaurants d’ici : Le Mousso, Mastard, Arthurs, Le Virunga, Côté Est et Kwizinn. La série dévoile, entre autres, les coulisses et les réalités de l’industrie de la restauration, allant de l’approvisionnement à la création de menus uniques.

À l’international, soulignons également l’arrivée de la série originale britannique Rain Dogs sur Crave, où Daisy May Cooper (This Country) joue une mère célibataire qui tente de survivre avec beaucoup d’humour dans le Londres d’aujourd’hui. Il y a aussi la suite très attendue de La folle histoire du monde de Mel Brooks avec une série comique de Disney+ qui voyage au fil de l’humanité, ainsi que le film Luther. Soleil déchu, une suite de la saga de Netflix qui met en vedette Idris Elba (The Wire) en détective tombé en disgrâce.

Pendant ce temps en cuisine

Prime Video, dès le 10 mars

Rain Dogs

Crave, dès le 6 mars

La folle histoire du monde, partie 2

Disney+, dès le 6 mars

Luther. Soleil déchu

Netflix, dès le 10 mars