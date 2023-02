«The Consultant»: un jeu dangereux

Sans le flair de Quentin Tarantino, Christoph Waltz serait demeuré un obscur acteur de la télé autrichienne. En lui confiant le rôle du vil colonel Hans Landa dans Inglorious Basterds (2009), puis celui du bon docteur King Schultz dans Django Unchained (2012), le cinéaste américain en a fait non seulement le premier acteur autrichien à remporter deux Oscar, mais aussi une figure incontournable du cinéma. Ce qui n’a pas empêché le suave sexagénaire de retourner de temps à autre au petit écran. C’est ainsi que nous le retrouvons dans The Consultant, d’après le roman de Bentley Little, série de huit épisodes de Tony Basgallop.

Après une entrée en matière violente, l’assassinat de sang-froid par un enfant de Sang (Brian Yoon), fondateur de l’entreprise de jeux vidéo CompWare, apparaît Waltz, avec toute l’élégance qu’on lui connaît, l’accent à couper au couteau et le sourire narquois, venu, prétend-il, sauver la compagnie d’une faillite imminente. Son nom : Regus Patoff… pas comme celui du clown russe créé par Jacques Desrosiers dans les années 1970, mais comme dans « Reg. U.S. Pat. Off. », soit Registered in U.S. Patent Office (enregistré au bureau des brevets des États-Unis).

En peu de temps, Patoff se met à dos tout le personnel de CompWare avec ses règles strictes. Il renvoie une femme en fauteuil roulant sous prétexte qu’elle est arrivée trois secondes après l’heure où il avait convié tous les employés en télétravail. Il menace de mettre à la porte l’un d’eux parce qu’il n’aime pas son odeur corporelle. Bourreau de travail, il s’attend à ce que tous ses subalternes soient disponibles à toute heure du jour. Fait étrange : Patoff n’arrive pas à monter seul l’escalier de verre menant à son bureau.

Ex-assistante de Sang, Elaine (Brittany O’Grady) répond du mieux qu’elle peut à toutes les exigences de Patoff, mais avec l’aide de Craig (Nat Wolff), créateur de jeux vidéo qui n’était pas dans les bonnes grâces du défunt, elle enquête sur son nouveau patron, dont elle ne trouve aucune trace sur Internet.

Une cage de verre

Comédie noire sur l’aliénation du travail, l’ambition et la vanité, The Consultant ressemble à une version 2.0 de The Office — les regards à la caméra en moins — qui aurait emprunté au Double, de Dostoïevski, et à 1984, d’Orwell. Toutefois, plus le récit avance et plus les éléments insolites s’accumulent, moins le sort des personnages nous chaut, moins les réponses aux nombreuses questions sur l’identité de Patoff sont satisfaisantes. Et alors ?, se dit-on en découvrant ce qui empêche Patoff de monter les marches quatre à quatre.

Ayant à sa barre cinq réalisateurs, dont Charlotte Brandström (Le seigneur des anneaux. Les anneaux de pouvoir) et Matt Shakman (Wanda Vision), The Consultant retient en revanche l’attention grâce à sa mise en scène. Évoluant dans des décors transparents, les personnages semblent enfermés dans une cage de verre où ils sont constamment épiés, observés, jugés. Seuls les plus haut placés disposent de stores horizontaux pour se tapir dans l’ombre.

Afin d’illustrer les rapports de force, on multiplie les plans en plongée et en contre-plongée lorsque les personnages se toisent du regard à travers la passerelle de verre. Comme dans le stupide jeu que va créer Craig à la demande de Patoff, l’envie de briser le plafond de verre qu’éprouvent certains employés ne cache pas que leur désir de s’élever dans la hiérarchie, mais surtout celui d’éliminer définitivement celui qui se trouve sur le plus haut échelon.

Et Christoph Waltz dans tout ça ? Eh bien, il est égal à lui-même, allant jusqu’à lancer des répliques en coréen pour prouver, une fois de plus, ce don qu’il possède pour les langues. Rappelons que c’est son aisance à parler en anglais, en français et en italien qui lui avait permis d’obtenir le rôle de Landa dans Inglorious Basterds. Tarantino a jusqu’à affirmé qu’il n’aurait pas tourné le film sans lui. Or, à le voir, une fois de plus, cabotiner allègrement, force est de se demander si la réputation de grand acteur de Waltz ne serait pas surfaite.

The Consultant ★★★ Prime Video