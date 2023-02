Sur vos écrans: nouveaux positionnements

Le travail observé au microscope

Comment notre rapport au travail a-t-il changé ces dernières années, et notamment depuis la pandémie ? Pour répondre à cette épineuse question, les réalisatrices de la nouvelle série documentaire de Savoir Média, Isabelle Darveau et Geneviève Philippon, sont parties à la rencontre d’une multitude de profils de travailleurs et brossent un portrait assez complet des réalités du marché de l’emploi aujourd’hui. Pour ce faire, celles-ci décortiquent les dénominations dont nous sommes bombardés depuis 2020 dans les médias, comme le télétravail et la pénurie de main-d’oeuvre.

À ce propos, La société du travail s’interroge, entre autres, sur les effets du travail hybride sur nos modes de vie. Si bon nombre d’employés s’y sont habitués depuis les confinements à répétition, le télétravail est-il vraiment la clé de la productivité ? Quant à la pénurie de travailleurs, la réponse se trouve-t-elle dans le recours à une main-d’oeuvre temporaire et vulnérable venue de l’étranger ? Existe-t-il d’autres solutions viables à plus long terme ? Plus encore, l’émission sonde également des notions comme la culture d’entreprise, la révolution technologique et la quête de sens pour les travailleurs.

La société du travail

Savoir Média, mercredi, 21 h, dès le 1er mars

Déconstruire le mythe

La case de l’oncle Tom, Autant en emporte le vent, Esclave pendant douze ans ou encore Django déchaîné… Depuis les débuts du 7e art, il existe une pléthore de films américains dont le sujet est, totalement ou en partie, l’esclavage. Mais qu’en est-il du cinémafrancophone ? En France — qui est, pour rappel, l’une des principales puissances coloniales — particulièrement, la réponse est sans équivoque : hormis le succès populaire de Thomas Ngijol, Fabrice Éboué et Lionel Steketee Case départ, sorti en 2011, les longs métrages qui représentent l’esclavagisme sont quasi invisibles.

Pour son documentaire L’esclavage au cinéma, la fin d’un tabou ?, Régis Dubois s’est ainsi entretenu avec des cinéastes et des cinéphiles français afin d’expliquer, ou au moins de comprendre, les raisons de la mise à l’écart de cette thématique ô combien importante. Alors que plusieurs intervenants le soulignent, comme la journaliste et réalisatrice Rokhaya Diallo, le cinéma est pourtant essentiel dans la construction de la mémoire et de l’imaginaire collectif. À quand un profond changement ?

L'esclavage au cinéma, la fin d'un tabou ?

TV5, le lundi 27 février, 20 h, et tv5unis.ca

Loin d’être une pâle copi

La mouture anglophone de la première saison de la série à succès Plan B est une jolie réussite. Pour son adaptation par la CBC sous la houlette de Jean-François Asselin, qui signe aussi la version originale (et la déclinaison française), la production a fait appel à deux poids lourds du paysage audiovisuel québécois, Karine Vanasse (Avant le crash) et François Arnaud (Norbourg), afin de donner la réplique à Patrick J. Adams (Suits. Avocats sur mesure). Celui-ci y incarne le protagoniste, Philip Grimmer, un Montréalais qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour avoir une seconde chance et sauver sa relation… quitte à remonter le temps en deux temps, trois mouvements.

Rappelons par ailleurs que la saison 4 de Plan B vient d’être lancée sur Tou.tv Extra.

CBC et CBC Gem, lundi, 21h, dès le 27 février

Les joies de la relâche

Pendant les vacances, Radio-Canada occupe les plus petits (de cinq à huit ans) avec Mini-Jean et Mini-Bulle. Inspirée de la collection de livres d’Alex A. Les expériences de Mini-Jean, cette série d’animation inédite relate avec beaucoup d’humour les drôles d’aventures de ces miniclones vraiment pas comme les autres. À noter également l’arrivée de la saison 2 du Pacte à Télé-Québec, où l’on retrouve les trois amis Arnaud, Théo et Aïna, et de Theodosia, également disponible en version originale sur CBC Gem.

Mini-Jean et Mini-Bulle

PBS, dès le 8 février, 21 h

Le pacte, saison 2

Télé-Québec, du lundi au jeudi, 18 h 30

Theodosia

telequebec.tv et CBC Gem

Un faux air de Fleetwood Mac La nouvelle série de Prime Video, adaptée du roman de Taylor Jenkins Reid, transporte les téléspectateurs en 1977 au moment où, en pleine gloire, le groupeDaisy Jones The Six implose sous les yeux de son public. Riley Keough (Under the Silver Lake) y interprète Daisy Jones, chanteuse charismatique de ce groupe de rock fictif influencé par les performances de Fleetwood Mac. Ponctuée par des reprises de tubes comme The House of the Rising Sun, Dancing Barefoot et Suzie Q, la série propose de raconter la vraie « fausse » histoire de cette séparation comme la musique en a beaucoup connu.



Daisy Jones & The Six

Prime Video, dès le vendredi 3 mars