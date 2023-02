«Plan B»: cours, Jessy, cours!

La voici donc enfin la saison tant attendue de Plan B mettant en scène Pier-Luc Funk dans le rôle d’un petit malfrat en quête de rédemption. Pour mémoire, rappelons qu’à cause de la COVID-19, ce qui devait être la troisième saison de cette palpitante et brillante série d’anthologie avait dû être reportée.

« En pandémie, les scènes de sexualité et de combats auraient été impossibles à tourner, explique le réalisateur Jean-François Asselin, qui écrit la série avec Jacques Drolet. Pendant ce temps-là, on écrivait celle avec Anne-Éli [Anne-Élisabeth Bossé], où il y avait moins de proximité. »

Les spectateurs ont ainsi pu patienter en suivant une troisième saison centrée autour d’une policière en colère voulant éviter un féminicide. On aperçoit d’ailleurs Anne-Élisabeth Bossé et Patrick Emmanuel Abellard, qui incarnait son partenaire de patrouille, au cours de la nouvelle saison de six épisodes disponibles sur Véro.tv dès jeudi.

L’attente en valait vraiment la peine. De toute évidence, Drolet et Asselin sont toujours aussi inspirés et Plan B n’est pas près de s’essouffler… à l’instar de Jessy Bonin qu’incarne avec un parfait mélange de candeur, d’insolence, de vulnérabilité et d’énergie intarissable Pier-Luc Funk.

« Il fuit parce que la réalité lui est insupportable, explique Jacques Drolet. Il la fuit en mentant, en courant. Avec Jean-François, on se reconnaît un peu dans Jessy dans plein de niveaux. C’est sûr qu’il est dans une situation de misère aiguë, mais moi-même, je m’invente des histoires pour protéger une image de moi… et je pense que je ne suis pas le seul. »

À voir Jessy courir pour sauver sa peau, enjamber les clôtures, escalader les murs et s’infiltrer par les fenêtres dans de haletants parcours du combattant, force est de constater que le rôle semblait taillé sur mesure pour l’infatigable acteur de 28 ans.

« Le rôle était écrit comme ça, mais Pier-Luc l’a monté d’une coche, affirme le réalisateur, qui ne cache pas que le tournage a été difficile à cause de la COVID-19. Il fait toutes ses cascades. Je ne pense pas que personne d’autre aurait pu courir autant que lui, à la vitesse qu’on tourne en plus. Il était très investi et avait vraiment l’impression de faire partie de l’équipe, du projet, mais il y a des journées où Pier-Luc, qui est dans chaque scène, nous disait qu’il était fatigué. »

Dur milieu

À sa sortie de prison, Jessy veut être maître de son destin. Avec son ami Dave (Étienne Galloy), attachant gamer solitaire, il souhaite trouver un moyen de mener la grande vie, de régler les problèmes d’argent de son père (Patrice Robitaille) et de prendre soin de sa mère toxicomane (Évelyne Rompré), ainsi que de reconquérir Pamela (Mounia Zahzam), l’amour de sa jeunesse.

« Le personnage vient de recherches avec des petits gars d’Hochelaga ; je suis grand frère d’ailleurs, tout vient de là, dévoile Jean-François Asselin. Souvent les pauvres ne voient pas qu’ils sont pauvres et je pense qu’on s’invente tous un système où on se donne une image de soi pour survivre. On voulait que ce soit abordé avec vérité, c’est pour ça que les premiers épisodes sont durs. La question qu’on se posait, c’est est-ce qu’un gars mal parti comme lui est récupérable ? »

« On n’a pas nécessairement besoin de répondre à cette question-là, mais on peut parler de ces gens-là, qui vivent avec nous dans la société, mais que parfois nous préférons ne pas voir, croit Louis Morissette, producteur pour KOTV. Il y a des gens qui vont de crime en crime, de mauvaise décision en mauvaise décision et on se demande pourquoi, mais quand tu viens au monde avec une roche dans ton soulier, c’est parfois plus difficile de briser le cycle. »

Une fois de plus, Jessy aura la mauvaise idée de s’associer aux frères Dupuis (Marc Beaupré et Guillaume Laurin). Au cours d’une entrée par effraction dans une riche demeure, Jessy est à son corps défendant transporté par deux hommes mystérieux (Dany Lefebvre et Benoît Reid) dans un camion roulant à reculons. Bienvenue à l’agence Plan B !

Or, lorsqu’on n’a pas un sou en poche et qu’un voyage dans le passé coûte près de 180 000 $, que fait-on pour bénéficier des services de Plan B ? « Chaque année, on est obligé d’ajouter une convention parce qu’on veut faire entrer les histoires », dit le scénariste.

« C’est la saison où l’on parle plus de la gimmick avec Dave dans des trucs comiques, on trouvait que ça nous permettait de se renouveler, raconte le réalisateur. On pensait juste faire une saison de Plan B ; quand on a inventé cette machine-là, il fallait que ce soit le plus simple et le plus vite possible parce que ce qui nous intéressait, c’était le processus. On essaie de faire en sorte que la machine ne soit jamais au centre de l’histoire. En fait, c’est une gimmick qui me permet d’aborder des sujets que je n’aborderais jamais. »

Si dans la version anglophone de la série, à découvrir sur CBC dès le 27 février, où Karine Vanasse et Patrick J. Adams reprennent les rôles créés par Magalie Lépine-Blondeau et Louis Morissette dans la première saison, les hommes en noir ont fait place à des jumelles androgynes, dans les adaptations française et belge, le processus a pour sa part été remplacé respectivement par une pilule et une piqûre.

Peu importe la ruse qu’il trouve pour avoir accès à Plan B, chaque fois qu’il retourne dans le passé, Jessy s’élance dans une effrénée course contre la montre riche en émotions, le dernier voyage débouchant sur une fin des plus bouleversantes : « Mon premier feeling à la lecture, car je suis d’abord un lecteur, c’est que dans le 6e épisode il se sabote tellement souvent que j’avais besoin de cette fin-là, de finir sur cette note-là », conclut Louis Morissette.

Plan B Dans la section Véro.tv d’ICI. tou.tv Extra dès jeudi