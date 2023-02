«Liaison»: l’espion français qui m’aimait

Six ans après Netflix, Apple TV+ lance sa première série originale française… mais n’ayez crainte, Liaison n’a rien à voir avec Marseille, médiocre série policière avec Gérard Depardieu et Benoît Magimel. Reposant sur un solide scénario de Virginie Brac (Cheyenne et Lola) et la mise en scène énergique de Stephen Hopkins (The Fugitive), la série d’espionnage de six épisodes du producteur Jean-Benoît Gillig (Insoupçonnable) se veut une histoire d’amour impossible, une métaphore du Brexit et un thriller politique sur fond de cyberattaques nous transportant en Angleterre, en France et en Belgique. Mieux encore, Eva Green et Vincent Cassel y incarnent les amants maudits.

Sans hésiter, l’acteur, également producteur exécutif de Liaison, affirme que c’est l’histoire d’amour qui l’a d’abord attiré vers cette coproduction avec la Grande-Bretagne où son personnage s’exprime en français, en anglais, en russe et en arabe. « Tout le reste n’a de sens qu’au moment où ça s’accroche à quelque chose auquel on peut s’identifier, explique-t-il en entrevue virtuelle. Tout d’un coup, cette espèce d’amour inavoué, plein de remords, impossible à consommer, devient vraiment une histoire. Le reste, on l’a déjà vu et la politique, on s’en fout. Je veux dire, c’est primordial, mais on ne peut pas tenir les gens devant un écran sur un problème politique. Moi, personnellement, je m’emmerde. En revanche, de voir la tension entre deux personnages parce qu’il y a trop de non-dits, ça m’intéresse. »

Fasciné par Eva Green, l’acteur était ravi de pouvoir enfin tourner à ses côtés. « Quand j’ai appris que c’était elle, je me suis dit, là, il va y avoir une complexité qui va s’installer, il va y avoir de la subtilité dans les scènes, et, surtout, je n’avais aucune idée de comment ça allait se goupiller, et ça, ça m’excite. Eva, c’est quelqu’un d’extrêmement pudique, très discret, réservé, mais de très courageux et prêt à tout sur le plateau. »

La chimie opère si bien entre Green et Cassel, qui ont depuis incarné Milady et Athos dans Les trois mousquetaires, de Martin Bourboulon, qu’il est surprenant qu’aucun producteur ou réalisateur n’ait pensé à les réunir plus tôt à l’écran, d’autant plus que Marlène Jobert, mère de la première, et Jean-Pierre Cassel, père du second, avaient joué ensemble au théâtre à Londres. On pourrait croire que c’était écrit…

« Je ne sais pas si c’était écrit, mais je me rends compte que lorsque les gens sont curieux les uns des autres, il se passe des choses. J’étais très curieux d’elle ; j’ai toujours vu en elle une actrice particulière, différente. C’est marrant, c’est comme si je voyais dans sa particularité la particularité que je vois chez moi. Je me suis toujours senti un peu différent, un peubizarre, un peu outsider, et je la vois un peu comme ça. Je me suis rendu compte que c’était un peu ça. Du coup, on s’est entendu à merveille. »

Mission complexe

À la suite de cyberattaques à Londres, lesquelles ont poussé la Tamise hors de son lit et provoqué le déraillement d’un train à King’s Cross, une course contre la montre s’engage entre la Grande-Bretagne, qui ne fait plus partie de l’Union européenne, et la France. Les deux nations veulent mettre la main sur l’information que détiennent deux pirates informatiques syriens.

Vingt ans après leur liaison, Alison Rowdy (Eva Green), secrétaire particulière du ministre de la Sécurité au ministère de l’Intérieur, et Gabriel Delage (Vincent Cassel), qui travaille à la solde d’une compagnie française privée gérée par un dénommé Dumas (Gérard Lanvin), se retrouvent dans des camps opposés. Les choses se corsent lorsque le fiancé d’Alison, l’avocat Albert Onwori (Daniel Francis), qui ignore tout de cette histoire d’amour, doit priver Gabriel de son immunité diplomatique et le faire arrêter en Angleterre. Dès lors, les morts suspectes s’accumulent. Afin de sauver leur peau, Alison et Gabriel devront s’allier.

« Dans une situation post-Brexit, ce qui se passe dans Liaison serait imaginable. Parmi les gens avec qui j’ai pu discuter au cours de la préparation, il y en a un qui m’a dit : “Si tu savais le nombre de gens importants qui meurent chaque année et tu n’es pas au courant. Quand t’es au courant, c’est parce qu’on veut que tu sois au courant.” Des cyberattaques ont lieu, des gens disparaissent pour des histoires de contrat sur la scène internationale. Les gens sont devenus tellement sages et inconscients que dans beaucoup de cas, il n’y a pas besoin de violence ; il suffit de les divertir de manière dirigée et puis bien souvent, ça suffit pour faire faire n’importe quoi à n’importe qui. Je trouve ça très intéressant que la série soit écrite avec une vraie rigueur à ce niveau-là. »

Un héros très français

Ayant accepté de faire cette série parce qu’elle illustrait sa vision du monde,Vincent Cassel a veillé à ce que les scènes d’action soient crédibles, même si cela impliquait qu’elles soient moins visuelles. « Apple avait ses exigences, mais on n’était pas du tout dans un cahier des charges préétabli à l’américaine ; on avait confiance en notre noyau dur que nous formions Jean-Benoît, Virginie, Stephen, Eva et moi. Sur des projets de ce type, il y a presque une tradition où les mecs se tapent dans tous les sens avec toutes sortes de trucs. Or, moi, je voulais retranscrire ce que j’avais compris de la réalité des gens qui font ce type d’activité. En fait, ces mecs sont efficaces ; il n’y a pas de bagarres qui durent trois heures. Ils vont directement à l’essentiel et les choses se règlent très vite. J’ai donc tout raccourci et rechorégraphié avec des mouvements d’une efficacité meurtrière : les yeux, la gorge, les couilles et les genoux. »

Dans le même esprit, Vincent Cassel souhaitait que son personnage s’éloigne des espions à la James Bond ou à la Tom Cruise dans Mission : Impossible : « Je me suis attelé à l’idée d’en faire un personnage très français, de sortir un peu des sentiers battus de l’espion costaud qui se sort de tout. C’est un personnage qui en prend plein la gueule, un peu une espèce de chien battu, sauf que, et ça c’est une idée de la masculinité qui m’intéresse, c’est le mec sur qui on peut compter. Quand le mec a un truc à faire, eh bien, même s’il doit passer pour une sous-merde pendant six épisodes, il est là and the job is done. »

Acteur caméléon par excellence, Cassel se glisse avec aisance dans la peau de Gabriel, à la fois dur à cuire redoutable, amoureux éconduit et séducteur impénitent, auquel il a ajouté une touche bien personnelle. « Je voulais qu’il ait cette espèce de désinvolture, car les mecs qui font ce métier sont très sombres. Forcément, quand on a vu ce qui se passe derrière le rideau sur la scène internationale, on peut être cynique et noir. Pour moi, quand on est confronté à la réalité crue de notre monde, il n’y a pas 36 solutions, il faut avoir un peu d’humour et de la désinvolture, sinon on se suicide. »

Liaison Apple TV+, dès le 24 février