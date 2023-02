Votre prochain sans-fil durera plus longtemps, promis!

Ça n’aura pris qu’une semaine : Samsung, le plus gros vendeur de téléphones Android au monde, et OnePlus, une marque chinoise plus nichée, mais pas dénuée d’ambitions pour autant, ont dévoilé non seulement de nouveaux téléphones, mais aussi, une prolongation de leur durée de vie qui est plus que bienvenue.

Ce n’est pas la réparabilité tant espérée par la minorité des consommateurs bidouilleurs qui n’ont pas peur de jouer sous le capot de leurs appareils électroniques. Pour le plus grand public, c’est quand même le signal que leur prochain téléphone risque de rester en meilleure santé plus longtemps que ses prédécesseurs. Samsung et OnePlus ont confirmé qu’ils supportaient désormais jusqu’à quatre mises à niveau du système Android qui anime leurs plus récents appareils, les Galaxy S23 et OnePlus 11.

Horizon 2028

Les deux fabricants lancent une tendance qui, vu leur poids relativement important dans le marché du mobile, devrait s’élargir à l’ensemble de l’industrie au cours des prochains mois. Jusqu’ici, c’était Google et ses téléphones Pixel qui étaient les plus généreux à ce chapitre. Le Pixel 7, lancé l’automne dernier, promet trois mises à niveau d’Android avant que ce ne soit plus officiellement supporté par son fabricant.

Au-delà de la mise à niveau du système, les fabricants prolongent également l’envoi automatisé demises à jour de sécurité sur leurs téléphones. Le Pixel 7 sera prémuni des plus récentes menaces informatiques jusqu’à la fin 2027. Les Galaxy S23 et OnePlus 11 promettent des mises à jour de sécurité jusqu’en 2028.

Ce que cela sous-entend, c’est que votre prochain sans-fil pourrait durer au moins cinq ans. Étant donné que le prix des nouveaux appareils ne cesse de monter et que celui des nouveaux venus de Samsung et OnePlus démarre à environ 1000 dollars, ça rend la facture plus facile à accepter.

Avec un peu de chance, ça renversera la tendance du marché de la téléphonie mobile des quatre dernières années. En 2019, le cycle de vie moyen d’un téléphone vendu en Amérique du Nord a atteint un sommet de trois ans. Autrement dit, avant la pandémie, les consommateurs nord-américains changeaient en moyenne de téléphone tous les trois ans. Cette moyenne est descendue à environ deux ans et demi ces jours-ci et si rien n’est fait, elle descendra encore dans les prochaines années.

Une chambre noire dans sa poche

Samsung et OnePlus font comme Apple et Google et misent gros sur l’appareil photo de leurs plus récents téléphones. Dans le tas, OnePlus se distingue toutefois de deux façons. D’abord, son téléphone existe en une seule version, cette année. Pas de version Ultra, Pro, Max ou Plus. On promet d’avoir adopté cette stratégie de façon durable. On en doute, mais on verra.

Au moins, ça signifie qu’on n’a pas à acheter une version vendue à deux fois le prix du téléphone pour mettre la main sur le meilleur appareil photo disponible. Et c’est là aussi où OnePlus se démarque : son appareil à trois objectifs est signé Hasselblad, du nom du fabricant d’appareils numériques suédois. Sans promettre que les photos croquées avec cet appareil seront toutes bonnes, au moins ça signale qu’on a pris soin d’intégrer une quincaillerie de bonne qualité.

Ça plaira aux puristes : OnePlus en fait moins du côté logiciel que ses deux rivaux à système Android, Samsung et Google. Ça plaira moins à ceux quirêvent d’avoir l’équivalent d’une chambre noire dans leur poche. Là, c’est Samsung qui remporte la mise avec son Galaxy S23 Ultra. Son appareil à quatre objectifs peut croquer des photos de 200 mégapixels, un sommet dans le marché à l’heure actuelle.

Pour ce faire, il faut opter pour un mode photographique « expert », qui enregistre les fichiers au format JPEG ainsi qu’au format RAW. Ce dernier conserve plus de données sur la prise de photos et permet d’effectuer de nombreuses retouches ultérieures sans abîmer l’image.

Samsung s’est d’ailleurs entendu avec l’éditeur de logiciels Adobe pour inclure par défaut sur le Galaxy S23 Ultra son application de retouche photo Lightroom, prisée des férus de photographie. L’appli est gratuite, mais ses fonctions plus avancées sont offertes moyennant 6,50 dollars par mois. Ça s’ajoute au prix du téléphone, qui démarre à 1650 dollars…

À ce prix-là, il a intérêt à durer une décennie !

En 2019, le cycle de vie moyen d’un téléphone vendu en Amérique du Nord a atteint un sommet de trois ans. Autrement dit, avant la pandémie, les consommateurs nord-américains changeaient en moyenne de téléphone tous les trois ans. Cette moyenne est descendue à environ deux ans et demi ces jours-ci et si rien n’est fait, elle descendra encore dans les prochaines années.

Quality Land 2.0 : ChatGPT chez le psy Marc-Uwe Kling a fait rigoler bien des amateurs de fiction spéculative depuis 1997 en dépeignant non sans un certain humour dans son roman Quality Land comment le meilleur des mondes promis par les nouvelles technologies ne convient finalement peut-être pas à tous… Quality Land 2.0, la suite de cette dystopie satirique (ou est-ce plutôt une satire dystopique ?), paraît en français ce mois-ci et elle ne déçoit pas. Peter Chômeur, un peu perdu dans l’univers numérique, revient en thérapeute pour appareils électroménagers. On en saura plus sur les motivations des machines qui nous entourent et qui ne souhaitent peut-être pas tant que ça être connectées entre elles en permanence !

SEASONS : le jeu vidéo qui déplaira à Amira Elghawaby S’il y a une chose qui semble claire, c’est que l’émissaire fédérale à la lutte contre l’islamophobie ne semble pas croire au caractère accueillant et multiculturel du Québec moderne. Sans doute n’a-t-elle pas joué à SEASONS. Une lettre pour l’avenir, un jeu pour PC et pour les consoles PlayStation 4 et 5 (Sony) qui raconte de façon interactive le parcours d’une villageoise qui part à vélo à la découverte du monde. Le jeu met en vedette des acteurs et actrices d’ici issus de la diversité et a été produit par le studio montréalais Scavengers, qui se définit comme « un studio indépendant regroupant une équipe diversifiée de créateurs-trices audacieux-euses ». Un studio probablement plus près de la réalité québécoise que le stéréotype véhiculé par certaines personnalités canadiennes…

Quality Land 2.0 Marc-Uwe Kling, traduit par Juliette Aubert-Affholder, Actes Sud, Paris, 2023, 432 pages