Sur vos écrans: Nouveaux regards et nouveaux défis

De la téléréalité revisitée

Varda Étienne est à la barre d’une téléréalité de rencontres amoureuses inédite et promet d’être la complice des tête-à-tête. Comme bon nombre d’émissions du genre, Et si c’était toi ? suit ainsi des célibataires dans leur recherche de la perle rare, à la différence près que ceux-ci vivent avec un handicap. À chaque épisode, l’animatrice porte l’attention des téléspectateurs sur l’un des participants invités à une série de trois premiers rendez-vous… histoire qu’ils mettent toutes les chances de leur côté. Hugues, par exemple, atteint d’une déficience visuelle, emmène ses soupirantes Geneviève, Catherine et Émilie respectivement au restaurant O.Noir —où les convives mangent dans l’obscurité totale — à une session de tennis sonore et à un pique-nique au parc pour apprendre à mieux les connaître. Pour leur part, les aspirantes amoureuses sont ouvertes à la diversité sous toutes ses formes, qu’il s’agisse de physique, de sexualité, etc. La magie opérera-t-elle ?

Direction le Costa Rica avec Sortez-moi d’ici !Dix personnalités, dont Andréanne A. Malette, Nathalie Simard, Marianne St-Gelais et Rahmane Belkebiche, s’y affrontent gentiment avec un objectif en tête : récolter le plus d’argent possible pour une cause qui leur tient à coeur, soit le grand prix de 100 000 $. Pour ce faire, les campeurs improvisés n’ont droit qu’au strict minimum et doivent se surpasser pour survivre aux aléas de la vie dans la jungle. Le cadre qu’offre ce pays d’Amérique latine est paradisiaque, mais les participants doivent en effet dormir à la belle étoile, bien souvent à la merci des intempéries et de la faune tropicale locale… Pendant les trois premières semaines, des épreuves quotidiennes leur permettent d’obtenir leurs rations de riz et de fèves, mais les choses se corsent ensuite pour les aventuriers. Après s’être faits au rythme, ils devront faire face aux défis de mise en danger, puis d’élimination lors du gala de la jungle présenté par Alexandre Barrette et Jean-Philippe Dion.

À l’aventure !

Le comédien canadien Eugene Levy (Folies de graduation, Bienvenue à Schitt’s Creek) est, selon ses dires, tout sauf un baroudeur. Il a toutefois accepté de s’extraire de sa zone de confort dans le cadre de la nouvelle série découverte d’Apple TV+, The Reluctant Traveler. De Lisbonne à la Laponie, en passant par l’Utah et l’Afrique du Sud, on suit ses péripéties au fil d’hôtels luxueux et d’expériences originales. Car il ne faut pas s’y tromper, l’émission, comme son nom l’indique, est plutôt destinée à séduire ceux que les voyages rebutent. Il faut tout de même souligner que les images sont à couper le souffle et que les grognements à répétition d’Eugene Levy sont cultes.

Pour sa part, Max Télé propose un programme nettement plus ponctué d’émotions fortes. Aventures Express.TV sillonne le pays d’un océan à l’autre et embarque les téléspectateurs dans une chasse aux chèvres de montagne en Colombie-Britannique, sur les traces de l’ours noir en Mauricie et du saumon chinook en Ontario, mais aussi à Terre-Neuve à la recherche d’originaux. Présentée par Mario Huot, chasseur émérite depuis plusieurs décennies, la première saison s’annonce d’ores et déjà sans merci pour les animaux sauvages…

Retour à la case départ

Qui n’a jamais fait une partie deMonopoly ? Présent dans les foyers depuis plusieurs générations, le fameux jeu de société fait l’objet d’un documentaire fort intéressant diffusé à PBS. Associé au capitalisme et maintes fois décrié pour cette raison, le Monopoly dévoile son côté obscur dans un film de Stephen Ives (The Great War), construit comme une enquête de détective avec un puissant commentaire social. Plus qu’un sombre portrait, Ruthless: Monopoly’s Secret History souligne par ailleurs le succès populaire d’un jeu imaginé par une femme au tournant du XXe siècle.

Benoit Dutrizac s’interroge

« C’tu juste moi qui me pose des questions ? Je pense pas non », prévient Benoît Dutrizac dans sa nouvelle émission pour Moi et Cie. L’animateur a ainsi décidé de mettre les choses en perspective pour mieux comprendre le monde qui l’entoure et savoir si d’autres partagent ses peurs, obsessions et comportements. Dans le premier épisode, il se penche sur sa peur (sans doute partagée par d’autres...) de l’apocalypse.

