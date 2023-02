La vidéo numérique en voie de dépasser la télé traditionnelle aux États-Unis

Pour la première fois, en 2023, les adultes américains vont passer plus de temps à regarder des vidéos numériques que la télévision dite « traditionnelle », notamment grâce aux plateformes comme YouTube, Netflix et TikTok, d’après une étude publiée mercredi par Insider Intelligence.

« Les gens passent de plus en plus de temps à regarder de la vidéo sur leurs petits et grands écrans, qu’il s’agisse d’un film sur un téléviseur connecté ou d’un clip largement relayé sur les applications mobiles », a résumé Paul Verna, analyste de ce cabinet américain.

Le temps quotidien moyen passé par les adultes américains à visionner des vidéos numériques va atteindre les 3 heures et 11 minutes en 2023, alors qu’il va diminuer à moins de 3 heures pour la télévision (par câble, satellite, DVD, etc.), selon les projections de l’étude.

Et celle-ci ne porte que sur les adultes : la tendance va s’accentuer, étant donné le goût prononcé des adolescents pour les vidéos en ligne.

Les services de diffusion en continu, qui diffusent de plus en plus de compétitions sportives, sont les principaux responsables de cette transition.

YouTube (Google) et Netflix arrivent en tête, captant chacun 33 minutes de l’attention des adultes américains en moyenne chaque jour, suivis par Hulu (24 minutes), Amazon (11 minutes) et Disney+ (8 minutes).

L’application TikTok, dont l’usage a explosé pendant la pandémie au-delà de son public initial (les adolescents), grignote des parts de marché aussi bien à la télévision qu’aux services de diffusion en continu et aux autres réseaux sociaux.

« Si l’on ne prend en compte que les adultes utilisateurs de réseaux sociaux et de YouTube, TikTok les a déjà tous dépassés en termes de temps passé sur chaque plateforme », indique l’étude.

En tout, le temps moyen consacré aux vidéos sur les réseaux par les adultes américains va grimper à plus de 45 minutes par jour cette année (+9,3 %).

« La bataille entre TikTok et Netflix va être une tendance majeure », a noté Jasmine Enberg, analyste d’Insider Intelligence.

« La frontière entre social et divertissement est floue », a-t-elle expliqué. « Les efforts de TikTok pour inciter les créateurs à mettre en ligne des vidéos plus longues, du direct et de la musique permettent de garder les utilisateurs plus longtemps sur la plateforme. La croissance du temps passé sur Netflix, elle, stagne. »

Vu l’importance de la vidéo sur les réseaux, Elon Musk, le patron de Twitter, a raison d’essayer d’encourager la publication de plus de clips, notamment par des créateurs de YouTube, a souligné l’analyste.

Mais ses efforts seront « futiles », « s’il ne parvient pas à éviter le déclin du nombre d’utilisateurs », a-t-elle précisé.