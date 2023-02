«Ant-Man and the Wasp: Quantumania»: du «gros fun» dans l’infiniment petit

Scott Lang, alias Ant-Man, se passe désormais de présentation. Après un premier tour de piste aussi irrésistible que sa vedette, Paul Rudd, en 2015, ce superhéros capable de rapetisser jusqu’à des tailles subatomiques est revenu en 2018 dans le beaucoup moins réussi Ant-Man and the Wasp (Ant-Man et la Guêpe). Qu’en est-il du troisième volet, à l’affiche vendredi ? Longue histoire courte : après 31 films (oui, 31), Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Ant-Man et la Guêpe. Quantumania) fait la démonstration que l’Univers cinématographique Marvel (MCU) est encore capable de s’aventurer en contrée inexplorée. Si l’on veut.

Pour mémoire, le Ant-Man originel venait clore la deuxième phase du MCU. Huit ans plus tard, Ant-Man and the Wasp: Quantumania ouvre pour sa part la cinquième. Dans l’intervalle, de nombreux films sont parus, l’humanité (et l’univers, et le métavers) a été menacée un nombre incalculable de fois… et les effets spéciaux se sont raffinés.

À titre d’exemple, dans le prologue du premier Ant-Man, l’apparition d’un Michael Douglas (Hank Pym) ayant soudain recouvré son apparence physique de Wall Street fit grand bruit. Depuis, la « rejuvénisation » numérique des acteurs est devenue banale (quoiqu’on promette un niveau accru de réalisme avec Harrison Ford dans le 5e Indiana Jones cet été).

Or, en matière d’effets spéciaux, Quantumania en met plein la vue. Fruit de trois années et demie de développement, comme nous le confiait en entrevue le réalisateur Peyton Reed, le royaume quantique où se déroule l’essentiel de l’action pourrait très bien servir de toile de fond à un opus de Star Trek tel que réalisé par James Cameron entre deux suites d’Avatar. Sur le plan visuel, c’est époustouflant.

Davantage de cohésion

Le moins on en dit sur l’intrigue, le mieux. Précisons donc simplement que Scott, Hope (alias la Guêpe), Cassie (la fille de Scott), Hank et Janet (les parents de Hope) doivent affronter un « über-méchant » dans le royaume quantique. Royaume quantique où Janet demeura prisonnière pendant 30 ans, après qu’une mission avec Hank eut pris une tournure imprévue.

À cet égard, et là encore, sans éventer quelque surprise ou retournement que ce soit, ce troisième film « répare » un des plus gros défauts du deuxième en donnant réellement quelque chose à faire au personnage de Janet et à la vedette qui l’incarne, Michelle Pfeiffer. D’accessoire, le rôle devient pivot. D’ailleurs, si le scénario pour la suite de 2018 avait écrit par cinq personnes, cette fois, il est l’oeuvre d’un seul scénariste, Jeff Loveness, et il en résulte davantage de cohésion narrative.

Pour autant, tous les personnages ne sont pas traités de manière satisfaisante : Hank et surtout Hope sont longtemps relégués à la périphérie, la seconde ne revenant en force qu’au dénouement. Cette iniquité est toutefois inévitable : les personnages qui gagnent en importance se multiplient, tandis que le nombre de sous-intrigues possibles reste limité si l’on veut éviter l’éparpillement (des sous-intrigues et des apartés, le film n’en manque pas).

Au rayon des nouveaux venus, le terrifiant Kang (Jonathan Majors, d’une terrifiante sérénité de surface) est sans conteste l’ajout le plus mémorable dans le MCU depuis un bout de temps. Présenté dans la série Loki, ce puissant despote doit revenir en 2025 dans Avengers: The Kang Dynasty.

Un autre antagoniste, dont on taira l’identité, insuffle en revanche au film un côté farce qui jure souvent avec le niveau d’humour ambiant, qui est, disons, un peu moins appuyé.

Charme et autodérision

On apprécie cependant un souci de concision inhabituel pour le MCU, avec une durée dépassant à peine les deux heures. Et de fait, Quantumania démarre sur les chapeaux de roues et ne ralentit guère, et ce, jusqu’à la fin, ce qui est parfait pour ce genre de superproductions.

Parlant de perfection, comme par le passé, Paul Rudd confère à Ant-Man un charme et un sens de l’autodérision inimitables.

Il n’empêche, la véritable vedette du film, c’est le royaume quantique, dont les influences visuelles comprennent The Wizard of Oz (Le magicien d’Oz, 1939), Barbarella (1968), Star Wars (La guerre des étoiles, 1977) et Flash Gordon (1980). Évidemment, l’originalité de l’ensemble tient au mélange particulier desdites influences. Ant-Man and the Wasp: Quantumania a donc pour lui le côté rassurant de ce qui est familier, et le pouvoir d’attraction de ce qui relève de l’inconnu.

Ant-Man et la Guêpe. Quantumania (V.F. de Ant-Man and the Wasp: Quantumania) ★★★ 1/2 Science-fiction de Peyton Reed. Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors, Michael Douglas, Kathryn Newton. États-Unis, 2023, 125 minutes. En salle.