Les plateformes de diffusion en continu sont-elles viables?

Les services d’écoute en ligne font le plein d’utilisateurs, mais de plus en plus doutent de la viabilité de leur modèle d’affaires, basé sur les abonnements. Le câble et les salles de cinéma ont beau avoir connu un déclin dans les dernières années, ils demeurent étonnamment bien plus rentables que les plateformes.

« Le modèle par abonnement commence à montrer des signes de faiblesses. Beaucoup de promesses ont été faites il y a quelques années, et là, on est rendu au reality check. Et la réalité, c’est que ces plateformes ne génèrent pas assez de profits. On sent un certain désenchantement », résume Jonathan Roberge, professeur à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les nouveaux environnements numériques et l’intermédiation culturelle.

Certaines personnes ont en effet dû déchanter en voyant la semaine dernière le géant Disney annoncer le licenciement de 7000 employés. Même si Disney+ a connu une croissance spectaculaire depuis son lancement en 2019, dépassant même un temps Netflix en nombre d’abonnés, la plateforme n’est tout simplement pas rentable.

Netflix d’ailleurs a elle aussi connu des derniers mois mouvementés, puisque, pour la première fois, la plateforme a subi une baisse d’abonnés, avant de remonter la pente à la fin 2022. Mais la multinationale californienne reste déterminée à trouver de nouveaux revenus pour pallier la hausse de ses dépenses.

Plusieurs utilisateurs québécois ont récemment reçu un courriel leur indiquant que le partage de comptes serait bientôt limité à un seul foyer. Ennovembre dernier, Netflix a aussi introduit un forfait à bas coût avec publicités. Bref, le modèle d’affaires à l’origine de sa notoriété, et qui a été imité par toutes les plateformes ensuite, est appelé à se transformer. Les abonnements sans publicité ne peuvent plus financer à eux seuls la kyrielle de productions à grand budget des plateformes d’écoute.

« Je ne pense pas qu’on va revenir à un modèle sans abonnement, où la publicité va être la principale source de revenus. Mais c’est évident qu’il y a trop de plateformes en ce moment pour la demande. Elles ne pourront pas toutes survivre », estime M. Roberge.

Le pouvoir infini du câble

Les plateformes sont de plus en plus nombreuses, mais le nombre d’abonnés baisse, ou fait du surplace au mieux, après avoir atteint des sommets durant la pandémie. Une réalité avec laquelle doivent composer non seulement les géants mondiaux de l’écoute en continu, mais aussi les plateformes locales, comme le Club Illico et Tou.tv.

En entrevue au Devoir, Christiane Asselin, directrice principale d’ICI Tou.tv, n’a pas voulu dire si l’Extra, l’option payante de la plateforme, était rentable. « Une information concurrentielle », indique-t-elle. Mme Asselin reconnaît cependant que le service d’écoute doit composer avec une baisse« postpandémique » du nombre d’abonnés. « Ce n’est pas parce que ce n’est pas rentable maintenant que ce ne le sera pas plus tard. Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Le modèle par abonnement est là pour rester. Si l’Extra disparaissait demain matin, je recevrais plein de courriels de plaintes. Beaucoup de gens se sont habitués à voir leurs séries sans pauses publicitaires », note-t-elle.

Chose certaine, ICI Tou.tv Extra et CBC Gem, son pendant anglophone, restent beaucoup moins lucratives pour le diffuseur public que ses chaînes spécialisées. Lors de l’année financière 2021-2022, les abonnements aux chaînes spécialisées par le câble ont connu une baisse, mais ont tout de même rapporté 98,4 millions de dollars à CBC/Radio-Canada, contre 23,8 millions pour les plateformes payantes. Et c’est sans compter les revenus publicitaires qu’encaisse la société d’État grâce à ses chaînes câblées.

En analysant ces chiffres, on comprend donc mieux pourquoi le diffuseur public continue de miser sur la télévision traditionnelle. « Peut-être qu’un jour, plus personne ne sera abonné au câble, mais pour l’instant, ce n’est pas le cas. Il n’y a donc pas de décision drastique à prendre. L’important, c’est d’être partout. Si des gens veulent nous écouter à la télé, on est là. Si des gens veulent nous regarder sur les plateformes, on est là aussi », résume Mme Asselin. Elle ajoute qu’en ce qui concerne l’Extra d’ICI Tou.tv, le diffuseur n’a pas l’intention pour l’heure d’imiter Netflix en s’attaquant au partage de mots de passe. Une augmentation des tarifs n’est pas non plus dans les plans.

Québecor (Club Illico et Vrai) et Bell (Crave) n’ont pas donné suite à notre demande d’entrevue.

Le cinéma résiste

Le modèle d’affaires des plateformes ne fait pas le poids non plus par rapport à celui des bonnes vieilles salles de cinéma. Les grands studios américains se sont tour à tour lancés dans le marché de la vidéo sur demande entre autres parce qu’ils comptaient sortir leurs superproductions directement sur leur plateforme respective plutôt que de passer par les cinémas. Mais ils sont forcés aujourd’hui de revoir leur stratégie.

La comédie Magic Mike’s Last Dance, par exemple, devait atterrir immédiatement sur la plateforme HBO Max, mais le géant Warner a finalement décidé de sortir le film au cinéma d’abord. Paramount avait pour sa part prévu que la suite de Top Gun ne passerait que quelques semaines en salle l’été dernier. Vu l’immense succès au box-office, l’entreprise a finalement préféré garder le film à l’affiche plus longtemps, plutôt que de précipiter l’arrivée du blockbuster sur sa plateforme, Paramount+.

Un phénomène que constate Éric Bouchard, coprésident de l’Association des propriétaires de cinémas du Québec. « La pandémie leur a permis de tester leur plateforme pendant que les cinémas étaient fermés. Et ils ont bien vu que ce n’était pas aussi rentable qu’une sortie en salle. Quand un film sort en salle, il y a la promotion, il y a la critique, puis il y a le bouche-à-oreille, qui s’étire sur plusieurs semaines. Quand un film sort directement sur une plateforme, on en parle juste une journée », note-t-il.