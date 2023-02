Téléréalité recherche candidats bien rangés

Il y a vingt ans, les grands réseaux de télévision québécois se lançaient dans un nouveau genre aussi aimé que méprisé : la téléréalité. Depuis, les émissions se sont multipliées, fracassant des records de cotes d’écoute et gagnant petit à petit le coeur et le respect tant du public que des médias traditionnels. Mais entre les ratés, les controverses et la perte de vitesse du petit écran, peut-on toujours lui prédire un aussi bel avenir ? Septième texte d’une série qui se poursuivra au cours des prochaines semaines.

Ne devient pas candidat d’une téléréalité qui veut. Plus que jamais, les équipes qui produisent Occupation double, L’île de l’amour ou encore L’amour est dans le pré passent au peigne fin le passé des participants avant de les mettre à l’écran. Mais à l’ère des réseaux sociaux, ces émissions ne sont jamais complètement à l’abri de la prochaine controverse.

« Au début, on faisait de la téléréalitétrès naïvement : c’était nouveau, c’était un laboratoire, on essayait des affaires. On choisissait des candidats en se demandant surtout s’ils allaient donner un bon show, on plaçait au montage ce qu’on pensait divertissant sans se poser trop de questions. Aujourd’hui, on doit être plus prudents », fait remarquer Nicolas Lemay.

Il est l’un des principaux artisans de ce créneau télévisuel au Québec, du succès retentissant du premier Loft Story à l’éphémère XOXO, en passant par d’anciennes éditions d’Occupation double.

D’une téléréalité à l’autre, le processus de sélection des candidats est sensiblement le même. On reçoit les candidatures, on fait un premier tri, puis on lance des auditions pour ne retenir que les meilleurs. À l’étape finale, on s’interroge davantage sur le profil et le passé des candidats.

L’examen était toutefois « léger » dans le temps, se limitant souvent à vérifier que ces derniers n’avaient pas de dossier criminel, se souvient Nicolas Lemay. « On faisait la part des choses. Si on voyait une infraction pour alcool au volant, on pouvait quand même sélectionner la personne. Bon, sauf si c’était un récidiviste, donne-t-il en exemple. Mais pour le reste, c’était surtout du gros bon sens. »

Dans les dernières années, le processus de vérification s’est toutefois renforcé. « On craint plus que jamais qui on met à l’écran », souligne le producteur.

Un rapide tour des productions les plus populaires présentement nous le confirme. À TVA — où l’on retrouve par exemple L’île de l’amour, 5 gars pour moi, Star Académie ou encore Sortez-moi d’ici ! —, non seulement on examine les antécédents criminels des aspirants candidats, mais d’autres « procédures et protocoles rigoureux » ont été mis en place ces dernières années. Comme des rencontres avec des psychologues, des entrevues avec les producteurs où ils posent des « questions ciblées » aux candidats, ainsi que des recherches approfondies sur eux à travers les réseaux sociaux, indique la direction de la programmation de la chaîne.

Les mesures sont similaires du côté de L’amour est dans le pré ou encore Occupation double, diffusés sur Noovo.

Une évolution

Pour Marie-Élaine Nadeau, vice-présidente divertissement chez Attraction, qui produit entre autres L’amour est dans le pré, il y a de toute évidence eu un avant- et un après-#MoiAussi.

L’émergence du mouvement de dénonciation des violences sexuelles sur les réseaux sociaux en 2017 a forcé les producteurs à faire davantage attention aux personnes qu’ils mettent à l’écran, mais aussi aux comportements qu’ils décident de montrer au public dans le montage des émissions. « Il y a clairement des choses qu’on a vues dans OD ou Loft Story avant #MeToo qui ne passeraient plus aujourd’hui », renchérit Nicolas Lemay.

À ses yeux, le mouvement de dénonciation n’explique pas tout. La société a évolué et on tolère beaucoup moins de choses aujourd’hui, de manière générale, dit-il. Il donne en exemple combien les téléspectateurs se sont offusqués des comportements intimidateurs de Philippe, Félix et Isaack lors de la dernière saison d’Occupation double, au point d’entraîner leur exclusion par la production.

On craint plus que jamais qui on met à l’écran

Comme quoi, même après des vérifications approfondies, aucune production n’est à l’abri d’un scandale. Plusieurs autres en ont aussi fait les frais. L’an dernier, un candidat de L’île de l’amour a été évincé de l’aventureaprès avoir fait l’objet de dénonciations sur les réseaux sociaux.

Plus récemment, c’est un prétendant de L’amour est dans le pré qui a été dénoncé sur la Toile par plusieurs femmes indiquant avoir été victimes de ses techniques de séduction « agressives et harcelantes ». L’émission étant enregistrée d’avance, la production a dû retourner en montage pour effacer toute trace du candidat.

« On a beau vérifier sur les réseaux sociaux, on n’a évidemment pas accès aux messages privés, et c’est là que ce type de comportements ont lieu, explique Marie-Élaine Nadeau. Et même s’il y a une clause de bonne conduite dans le contrat des candidats, ça reste qu’on doit leur faire confiance et compter sur leur bonne foi. »

Face à ces limites, l’équipe deL’amour est dans le pré envisage de dévoiler systématiquement tous les participants avant même de commencer le tournage afin d’éviter de rembobiner la cassette. « On évolue tous dans cette situation. Et à force de voir ce qui arrive avec des candidats problématiques, les futurs participants vont aussi davantage réfléchir à leurs comportements passés et à ce qui pourrait éclater au grand jour sur eux avant de s’inscrire », espère Mme Nadeau.