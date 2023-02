«Les chevaliers de la lumière»: la tentation du complotisme

« J’avais le goût de faire quelque chose qui nous sortirait de la caricature du complotiste avec un chapeau en papier d’aluminium », explique Raphaël Codebecq, l’auteur de la nouvelle websérie de Radio-Canada Les chevaliers de la lumière. Pour ce faire, celui-ci a créé le duo de meilleurs amis Phil et Oli, fin vingtaine, qui, lors d’une soirée d’excès, et dans le but de venir en aide à leur amie en détresse Audrey, partagent sur les réseaux sociaux une vidéo qui retient l’attention d’un groupe complotiste.

« Ça me prenait deux bons Jack embourbés dans une amitié qui devient toxique à la longue, car ils s’empêchent mutuellement d’évoluer », dit-il, évoquant un coming-of-age de forme classique, pimenté d’un triangle amoureux.

Il était ainsi nécessaire pour Raphaël Codebecq de rajeunir l’image stéréotypée du complotiste et de montrer que les nouvelles générations d’adultes ne sont pas épargnées. « On pense souvent, à tort, aux boomers qui ne savent pas trop comment Internet fonctionne et qui se font embobiner dans toutes sortes d’affaires parce qu’ils croient avoir découvert une mine d’or sur un site un peu tout croche », indique-t-il.

En revanche, le scénariste insiste : « Le but de la websérie n’a jamais été de se moquer gratuitement de ces gens-là, puisque les victimes collatérales sont bel et bien réelles. » Il s’agit de les humaniser et de les comprendre, plutôt. « Je voulais vraiment parler de la tristesse qui habite celles et ceux qui en viennent à succomber aux théories du complot et porter un regard plus sensible sur eux », précise-t-il. Selon lui, si ces personnes, à l’instar de ses protagonistes, se laissent si facilement emporter, c’est à cause d’une morosité ambiante. « Les gens qui s’emmerdent cherchent une explication à l’adversité et à l’injustice de la vie », ajoute celui que la misère humaine émeut particulièrement.

S’extraire des clichés, mais pas trop !

S’il estime avoir évité l’écueil des lieux communs relatifs aux complotistes, Raphaël Codebecq espère toutefois que les téléspectateurs se régaleront de quelques caricatures savamment dépeintes dans Les chevaliers de la lumière. C’est notamment le cas du personnage incarné par Guy Jodoin, Alain « Rocky » Caron, un « mâle alpha cheap » dans la force de l’âge, mais à la mentalité d’un adolescent de 14 ans qui s’habille comme un Hells Angel et qui s’est fait tatouer le visage. « Il s’agit d’un voyou qui a su flairer le potentiel des théories du complot et qui surfe sur la vague seulement pour faire du cash, dit le scénariste. À une autre époque, il aurait plongé dans le trafic de cigarettes, et le mois prochain ce sera sûrement autre chose. » Quant au groupe que Rocky dirige, Les Loups solidaires, il a été inspiré par des groupes controversés comme La Meute et les Farfadaas, dans l’espoir de susciter des interrogations. « Rire de Rocky ne me dérange pas, car il me permet de montrer l’absurdité de la chose avec une bonne dose de cynisme et de faire réfléchir », poursuit-il.

Plus encore, Raphaël Codebecq a voulu mettre en avant l’aspect marketing de telles organisations, prêtes à faire beaucoup de choses pour séduire de nouveaux membres. « Rocky est très intéressé par Phil et Oli. Il pense stratégie et est persuadé que ça risque d’attirer un auditoire plus jeune, plus large. »

Et la pandémie dans tout ça ?

Les chevaliers de la lumière a également pour décor le milieu de la santé : un terreau fertile pour les théoriciens du complot et qui offre un contexte auquel tout le monde a affaire. « La websérie m’a donné l’occasion de faireune critique de notre système de santé, dont on parle souvent depuis trois ans », souligne le scénariste. D’après lui, la pandémie a « réveillé l’ours qui dormait. Tout le monde en a profité pour se coller des étiquettes ». En outre, l’exploitation du sous-thème de la santé — entre autres à travers la question de la fin de vie — dans la websérie est intéressante sur le plan de l’écriture, puisque cela donne souvent lieu à des drames humains, indique Raphaël Codebecq. « Phil et Oli travaillent dans un hôpital, qui est selon moi un endroit où l’on trouve beaucoup de la misère du petit monde », affirme-t-il.

La « blague » qui mettra le feu aux poudres pour Phil et Oli a en effet pour origine l’aide médicale à mourir. « Ça me prenait un point de départ crédible, pas simplement des gars qui inventent une histoire abracadabrante juste pour faire une joke », raconte Raphaël Codebecq. Pour lui, il faut que le punch soit suffisamment tiré par les cheveux pour être drôle et semer le doute dans l’esprit du public. « C’est comme ça qu’une dizaine de personnes vont embarquer dans cette affaire-là et que Rocky va avoir connaissance de leur vidéo… pour repêcher les deux amis dans son escouade. »

À l’image d’une théorie du complot un peu bancale, comme il en existe des tas, Raphaël Codebecq s’est joué de la complexité des liens entre les personnages des Chevaliers de la lumière pour créer la confusion. « Finalement, personne n’est heureux et chacun essaie de s’en sortir comme il le peut dans la websérie. On rit, mais la situation n’est pas drôle », conclut le scénariste.

Les chevaliers de la lumière VÉRO.TV, dès le 15 février