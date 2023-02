Sur vos écrans: Dans les abîmes de la nature

Un écrin pour l’or vert québécois

Ce n’est un secret pour personne : les arbres sont une richesse inestimable, tant sur le plan économique que dans la lutte contre les changements climatiques. Afin d’aider à la préservation de notre précieuse alliée, la forêt du Québec, Savoir Média a décidé de s’attaquer aux idées reçues en donnant la parole à celles et ceux qui en ont fait leur cheval de bataille. La fascinante série documentaire, animée par la journaliste Gabrielle Anctil, dévoile ainsi quelques mesures innovantes trouvées notamment par les chercheurs du réseau de l’Université du Québec pour atteindre un véritable développement durable et une gestion viable de la ressource.

Et comme les téléspectateurs pourront le constater dès le premier épisode de La bataille pour la forêt, c’est souvent en portant attention au passé que des solutions pour l’avenir émergent. Pour ce faire, Gabrielle Anctil, accompagnée de spécialistes, n’hésite pas à s’enfoncer dans la majesté des bois ancestraux de la province, du Bas-Saint-Laurent à l’Abitibi-Témiscamingue, pour imaginer ce qui fera les forêts saines de demain, qu’elles se situent à la campagne ou dans des milieux urbains.

Savoir Média, mardi, 20 h

Les dysfonctionnements d’un système

Direction l’Ontario et les ténébreuses rives du lac Supérieur pour la nouvelle série documentaire de Crave, écrite, produite et animée par le journaliste et auteur anichinabé Ryan McMahon. Inspirée par un épisode du balado Canadaland, Meurtres à Thunder Bay remonte le temps jusqu’aux années 2000 et revient sur les meurtres effroyables qui se sont déroulés dans cette ville. Il y a près de deux décennies, de nombreux cadavres d’adolescents autochtones furent en effet découverts dans la rivière qui traverse cette ville marquée depuis longtemps par les crimes haineux et un racisme systémique subi par les Premières Nations.

Face à la défaillance des enquêtes de la police de Thunder Bay et des services sociaux, Ryan McMahon a décidé de suivre la piste de trois hypothèses pour expliquer ces meurtres, toujours non élucidés. Il y a celle du tueur en série d’abord, puis celle de la violence de groupe, mais la plus glaçante — et sans doute la plus probable — à ce jour reste celle des crimes racistes. Au fil de Meurtres à Thunder Bay, on découvre par ailleurs que la ville ontarienne cristallise à elle seule le tabou du colonialisme au Canada.

Crave, dès le 17 février

Un autre combat…

Changement radical de ton, plus léger cette fois, avec la nouvelle émission d’Unis TV présentée par l’humoriste Jonathan Roberge. Celui-ci arbitre des duels comiques entre deux personnalités pleines d’autodérision, dont les munitions ne sont autres que des publications (vidéos, photos, montages, mèmes, annonces, etc.) loufoques parues sur le Web. Le vainqueur, évidemment, est celui qui remporte le plus de fous rires… et le vote du public.

L’espièglerie de l’animateur va même beaucoup plus loin, et les invités n’y échappent pas, puisque des trouvailles numériques absurdes et extravagantes, un brin gênantes parfois, qui les concernent sont dévoilées au fil des épisodes. Marie-Soleil Dion, Korine Côté, Rita Baga, Simon Boulerice ou encore Neev s’affrontent par exemple dans La guerre du Web.

Unis TV, vendredi, 22 h, dès le 17 février

Histoire et bizarrerie sur les plateformes étrangères

La première saison d’African Queens, une série originale de docufiction diffusée sur Netflix, produite et racontée par l’actrice américaine Jada Pinkett Smith (Le prix à payer), retrace le destin, souvent méconnu du public, de la reine et guerrière Njinga. Fait remarquable, cette dernière fut la première femme à diriger les royaumes de Ndongo et de Matamba au XVIIe siècle, aujourd’hui situés sur le territoire de l’Angola. Mêlant scènes de fiction et témoignages d’experts, African Queens surprend autant qu’il captive.

La définition du mot « rétrofuturisme » prend tout son sens dans l’un des derniers-nés d’Apple TV+. Hello Tomorrow !, de la paire Amit Bhalla et Lucas Jansen (Bloodline), entraîne en effet le public dans une Amérique ultraconsumériste, celle des années 1950, où les robots ont pris la place de bien des humains et où l’on part en vacances sur la Lune. Mais derrière les apparences trompeuses des sourires éclatants se cache une mélancolie latente, dont souffre le talentueux vendeur de rêve Jack Billings, incarné par Billy Crudup (The Morning Show).

À voir en vidéo

Netflix, dès le 15 févrierApple TV+, dès le 17 février