La téléréalité, entre expression de soi et narcissisme

Il y a vingt ans, les grands réseaux de télévision québécois se lançaient dans un nouveau genre aussi aimé que méprisé : la téléréalité. Depuis, les émissions se sont multipliées, fracassant des records de cotes d’écoute et gagnant petit à petit le coeur et le respect tant du public que des médias traditionnels. Mais entre les ratés, les controverses et la perte de vitesse du petit écran, peut-on toujours lui prédire un aussi bel avenir ? Sixième texte d’une série qui se poursuivra au cours des prochaines semaines.

Il y a très, très longtemps, un mot d’ordre des sages recommandait de cacher sa vie « comme le chat cache sa crotte ». Le conseil a été jeté dans les poubelles de l’histoire (comme une litière souillée), et le monde se retrouve maintenant sens dessus dessous. Depuis le tournant du siècle — et de manière exponentielle —, les vies de chacun s’exposent sur les réseaux sociaux, et les émissions de téléréalité amplifient la grande médiatisation du privé. Adieu minou, plus rien ne va…

« Il me semble que ce n’est pas un hasard si la manière dont a évolué l’exposition du privé à la télévision est très semblable à ce que fut la même évolution dans les pratiques d’exposition de soi en ligne », écrit l’ethnologue Madeleine Pastinelli, professeure au Département de sociologie de l’Université Laval, dans un texte publié en 2019 dans la revue Jeunes et société. « Il va sans dire que ces deux espaces médiatiques sont le reflet chacun à leur manière des transformations que connaît la culture, qu’ils sont, l’un comme l’autre, le produit de leur société et de leur époque, et donc qu’on ne saurait se surprendre de les voir évoluer de manière semblable. »

L’article vient d’une commande passée à la professeure Pastinelli, ethnologue de formation, pour ouvrir un colloque sur la vie quotidienne. « On m’a demandé de parler de la téléréalité, explique-t-elle en entrevue au Devoir. Très vite, j’ai fait le lien avec l’usage des médias sociaux — de Facebook en fait, la plateforme la plus populaire alors. On pensait implicitement que je proposerais une lecture critique de la chose, pour dire à quel point c’est aliénant, niaiseux et insignifiant. J’ai plutôt fait un vrai travail d’ethnologue sans postuler que les millions de personnes qui regardent les émissions de téléréalité sont des imbéciles. Ils y trouvent quelque chose qui a du sens, et donc, ça nous parle de notre société, de notre époque. »

Pour dire quoi, alors ? Les sociologues — et non les moindres — ont conceptualisé cette situation sociale. Richard Sennet (Les tyrannies de l’intimité, 1974) a montré la revalorisation croissante d’une « société intimiste » depuis le XIXe siècle, d’un monde peuplé d’individus cherchant leur « vrai moi » en toute transparence, processus qui va de pair avec « la chute de la vie publique » (c’est le sous-titre du livre). Christopher Lasch (La culture du narcissisme, 1979) a retracé les racines de la « pathologie narcissique », avec son culte du moi, de l’instant et du bien-être, sa fascination pour le paraître, sa passion de la jeunesse et la technologie, où l’individu « s’examine sans cesse » et s’expose sans pudeur dans « une société du spectacle permanent ».

La professeure Pastinelli développe son analyse de la téléréalité et des réseaux sociaux sur ce fond conceptuel de la société narcissique. « C’est une vraie question de fond, dit-elle. Ce que font les participants de la téléréalité et ce que font les gens sur certains réseaux sociaux, c’est d’exposer assez largement leur vie privée. Faire ce qu’on fait aujourd’hui, ça aurait été impensable autrefois. [Ça aurait été] impudique et choquant. À quoi ça rime ? Que nous dit ce changement de sensibilités ? »

Ego sum

Pour répondre, la spécialiste ne postule pas un déterminisme technologique fondamental, tout en reconnaissant que les moyens techniques (le développement de minicaméras peu dispendieuses, par exemple) influencent les pratiques sociales. Elle s’appuie plutôt sur la marge de manoeuvre disponible pour l’individu cherchant à organiser sa vie dans une société individualiste, y compris par l’exposition publique et médiatique de la vie privée et de l’intime.

Cette pratique médiaticonarcissique précède la téléréalité et les réseaux sociaux. La télévision a d’abord exposé le privé des personnes publiques, dont les vedettes, avec par exemple l’émission Parler pour parler (1984-1994) de Janette Bertrand. Le petit écran a ensuite permis de relayer la vie extraordinaire de gens ordinaires et, finalement, leur existence ordinaire. L’émission de Télé-Québec Pignon sur rue (1995-1999) concentrait ce glissement en relayant le vécu quotidien de jeunes étudiants.

L’exposition subséquente de soi sur Internet a subi la même mutation de la présentation personnelle de manière rétrospective (un peu à la manière d’un CV) au relais continu des moments vécus en temps réel, avec une forte envie et une possibilité de s’exposer. « Il s’agit de prendre les autres comme témoins des engagements que l’individu prend en s’énonçant publiquement, résume l’ethnologue. L’individu donne alors à voir aux autres ce qu’il éprouve, ce qu’il désire et ce à quoi il aspire dans l’immédiat. »

La professeure a analysé de manière serrée une quinzaine d’heures de la saison 2009 de la téléréalité Occupation double. L’exercice lui permet de faire quelques constats de base :

Engagements. La téléréalité montre moins des interactions entre les participants (à peine le tiers du temps dans le corpus) que les commentaires a posteriori des joueurs sur leurs expériences. La parole l’emporte donc sur l’action, et l’enjeu exposé porte sur les manquements à cette même parole, aux engagements et aux principes. Les participants l’ont si bien compris qu’ils font preuve de retenue dans leurs propos au « confessionnal » pour ne pas être trop pris en défaut dans ce jeu complexe entre l’expérience sociale et le discours sur cette interaction.

Durée. Cette exposition de soi, de ses désirs et de ses intentions, cette forme d’engagement est faite pour se contraindre soi-même dans la durée.

Cohérence. « Les individus sont engagés dans une lutte avec eux-mêmes, dit Mme Pastinelli. Ils se battent contre leur propre inconsistance dans le temps et utilisent le regard des autres pour essayer de s’auto-instituer comme sujets dotés d’unité et de cohérence. »

La professeure admet que cette pratique n’est pas nécessairement généralisée. Et elle sait bien que les médias sociaux et leurs usages multiformes ont évolué depuis une dizaine d’années. On n’utilise pas TikTok, Instagram ou Twitter comme Facebook. Seulement, sur les écrans branchés, bien peu cachent leur vie comme les chats cachent leurs crottes.

« Certaines plateformes demandent maintenant beaucoup de mises en scène, avec des photos léchées, par exemple, avec beaucoup d’effort pour simuler le naturel », dit l’ethnologue des existences médiatisées. « Malgré tout, on voit encore beaucoup de coming out, de grandes déclarations publiques de personnes qui annoncent qu’elles se séparent, par exemple. […] Aujourd’hui, il est acceptable d’exposer ce que l’on ressent au grand jour, ce qui était impensable auparavant. Nous vivons à une époque où la culture ambiante accorde de l’importance aux émotions et à la personnalité. C’est une nouvelle façon de se présenter à l’autre. »