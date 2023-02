Sur vos écrans: place au Mois de l’histoire des Noirs

Point de départ : Nouvelle-Écosse

Le premier épisode de la série documentaire Le peuple oublié embarque les téléspectateurs pour la Nouvelle-Écosse afin de faire la lumière sur une communauté afrodescendante encore méconnue dans le reste du pays. Dès la fin du XVIIIe siècle, les loyalistes noirs, les Marrons de la Jamaïque puis les réfugiés noirs de la guerre de 1812 — les ancêtres de la plus grande population noire du Canada — arrivent au port d’Halifax, de gré ou de force, dans l’attente d’une vie meilleure, loin de l’esclavage qui fait alors rage aux États-Unis. Mais voilà, les autorités coloniales de l’époque ne les accueillent pas à bras ouverts et bafouent, pour la plupart, leurs droits. C’est sur ces tristes prémices que s’est bâtie Africville, malmenée, mais aujourd’hui encore tissée serrée, d’où est originaire une grande famille au récit passionnant, les Colley.

Le peuple oublié est fascinante en ce sens qu’elle remet en question notre vision de l’histoire du Canada en y intégrant celle des populations noires d’un océan à l’autre. Un épisode est par ailleurs consacré à Montréal, qui rayonne à l’international entre autres grâce à ses artistes afrodescendants, comme Oscar Peterson.

D’abord diffusé à ICI Télé, Afro-Canada, de Judith Brès et Henri Pardo, arrive à ICI RDI et sur ICI Tou.tv. La série documentaire encourage le public à observer la société avec un oeil neuf et d’un point de vue décolonisé, pour que chaque Canadien puisse se réapproprier l’histoire des afrodescendants, présents au pays depuis le premier jour, contrairement à ce que la croyance populaire laisse entendre. On y apprend par exemple que des familles métissées autochtones et noires vivent encore en Nouvelle-Écosse et dans le reste des Maritimes. Jamais moralisatrice, l’émission veut montrer que la black joy n’a jamais quitté les différentes communautés et continue de se répandre.

Racisme sur glace, le documentaire de Hubert Davis (Hardwood, Giants of Africa), se penche pour sa part sur la problématique du racisme envers les Noirs dans l’univers du hockey. Depuis les origines du sport à aujourd’hui, les discriminations n’épargnent aucun joueur non blanc, qu’il soit amateur ou professionnel. Des femmes et des hommes issus des ligues majeures et mineures, comme Akim Aliu, Sarah Nurse, Saroya Tinker, Mark Connors, Wayne Simmonds ou encore P.K. Subban, livrent ainsi leurs témoignages, souvent glaçants et exaspérants, mais, malheureusement, jamais surprenants à propos de cette marginalisation et de ce racisme systémiques.

Racisme sur glace est notamment remarquable pour son incursion au sein d’une équipe néo-écossaise pas comme les autres, les Seaside, qui doivent leur existence et leur nom à l’héritage d’Africville. L’enseignement du hockey s’y veut inclusif et sécuritaire pour les jeunes de la diversité, mais aussi pour leur famille et les bénévoles. Au-delà de la douloureuse vérité du racisme, et même si le documentaire n’oublie pas de dénoncer d’autres maux qui rongent les institutions du hockey, comme les cas d’agressions sexuelles, celui-ci présente des exemples pleins d’espoir pour l’avenir.

Le documentaire de Ruth Berry (Aux origines de l’humanité) pour la série NOVA de PBS, Star Chasers of Senegal, prouve que l’exploration spatiale n’est pas réservée qu’à l’Occident et à la Russie. Le Sénégalais Maram Kairé a en effet été missionné par la NASA afin d’observer un astéroïde près de Jupiter depuis les installations de son pays natal d’Afrique de l’Ouest.

Enfin, un nouveau documentaire de Netflix donne un coup de projecteur sur la vie de l’icône de la NBA Bill Russell, multiple champion avec les Celtics de Boston, disparu pendant l’été 2022 à l’âge de 88 ans. Bill Russell. Légende de la NBA, du cinéaste Sam Pollard (MLK/FBI), met en avant des archives personnelles inédites de celui qui fut aussi un fervent militant des droits civiques aux États-Unis.

Le passé ne disparaît jamais vraiment À noter également l’adaptation de l’acclamé roman de l’autrice de science-fiction américaine Octavia E. Butler, Liens de sang, paru en juin 1979. Kindred, série de Branden Jacobs-Jenkins (Watchmen) pour Disney+, se concentre sur le personnage de Dana, incarné par Mallori Johnson (WeCrashed), qui, au moment de son émancipation personnelle, se voit projetée à rebours du temps. Si elle désirait se consacrer à l’écriture à Los Angeles, celle-ci se retrouve soudainement dans une plantation où ses ancêtres vécurent au XIXe siècle… Entre passé, présent, secrets de famille et relation interraciale, Kindred promet de faire sensation.

