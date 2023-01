Sur vos écrans : plonger dans le réel

Ouvrir les yeux

Il y a bien sûr l’anorexie et la boulimie, mais il existe également plusieurs autres troubles alimentaires, comme l’hyperphagie boulimique et l’orthorexie, dont on parle peu et qui peuvent être tout aussi dangereux et néfastes. Alors que, selon l’Institut canadien d’information sur la santé, le nombre d’hospitalisations pour ces maladies a considérablement augmenté, avec un bond de près de 60 % chez les adolescentes depuis le début de la pandémie, la série documentaire de Sony Carpentier donne la parole à plusieurs jeunes et médecins afin de contrer les stéréotypes et la désinformation.

Présentée à l’occasion de la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires, qui a lieu du 1er au 7 février 2023, l’émission Troubles. Grandir avec un trouble du comportement alimentaire est ainsi destinée aux jeunes et à leurs proches. Le Dr Olivier Jamoulle, pédiatre et chef de la section de médecine de l’adolescence au CHU Sainte-Justine, y explique notamment qu’il est très compliqué de comprendre les troubles alimentaires, car il s’agit de « quelque chose qui est mystérieux et caché » et que la maladie n’est ni un caprice ni la faute de quelqu’un. Et si les troubles alimentaires peuvent rendre ceux qui en sont atteints plus vulnérables à l’anxiété et à la dépression, par exemple, les cheminements de guérison sont possibles, en témoignent les adolescents qui n’hésitent pas à parler de leur expérience devant la caméra.

Radio-Canada/MAJ et ICI Tou.tv, dès le 30 janvier

Don de soi

Le réalisateur néo-brunswickois André Roy met en lumière son histoirepersonnelle dans le documentaire Cadeaux de la vie. Ou plutôt, il entreprend une quête intime et émouvante, celle de retrouver les personnes qui ont reçu les organes de son grand frère Jean-Benoît, tragiquement décédé le 26 janvier 1990. Pour ce faire, il s’interroge sur l’évolution du processus de don d’organes au Canada et sur les répercussions que celui-ci peut avoir pour les receveurs qui, bien souvent, voient leur vie sauvée in extremis.

Plus de 30 ans après les dons d’organes de Jean-Benoît, les greffés sont-ils toujours en vie ? Lors de son parcours dans les provinces atlantiques, André Roy fait escale à Edmundston, où il entend parler de l’histoire d’Aline, qui a reçu une transplantation cardiaque à la fin des années 1980. Celle-ci est toutefois décédée en 2018… En effet, après une telle opération, l’espérance de vie peut augmenter d’une ou deux décennies, mais rarement de plus de trois. Qu’importe, le réalisateur poursuit sa recherche coûte que coûte, car il souhaite aussi avec son documentaire sensibiliser le public à l’importance et à la valeur inestimable de ce geste qui sauve tant de vies.

ICI Télé, le samedi 28 janvier, 22 h 30

Haute voltige

Unis TV s’intéresse au nouveau défi de la plongeuse de haut vol de compétition Lysanne Richard dans Toujours plus haut. À l’aube de ses 40 ans, la Québécoise mère de famille compte bien continuer à se dépasser et se prépare à exécuter un plongeon de 22 mètres dans un lac glacé en plein hiver. Alors que cet exploit n’a jamais encore été réalisé dans de telles conditions extrêmes, le court métrage documentaire se demande jusqu’où on peut repousser les limites du sport.

Unis TV, le mardi 31 janvier, 22 h

Retour vers la guerre des motards

Hell’s Angels. La chute, la nouvelle série de docufiction d’Historia, remonte jusqu’au milieu des années 1990, au moment où la guerre des motards sévit au Québec. Hugo Giroux (District 31) y incarne Maurice « Mom » Boucher, le chef guerrier des Hell’s Angels àMontréal, bien décidé à contrôler exclusivement la vente de stupéfiants dans la province. Les dénonciations de Stéphane « Godasse » Gagné et de Serge Boutin, respectivement interprétés par Émile Schneider (Maria Chapdelaine) et Maxime Mailloux (Victor Lessard), vont cependant provoquer la chute de cet empire clandestin…

À ne pas manquer Pamela Anderson a son mot à dire



Plusieurs mois après la sortie controversée de la minisérie Pam & Tommy, Pamela Anderson prend la parole dans un documentaire captivant proposé par Netflix. Si elle évoque l'amour, la maternité et l'accès à la notoriété, elle prend aussi le temps, dans Pamela, a Love Story, de parler de la divulgation non consentie de ladite vidéo en 1995 et du traitement médiatique misogyne qui lui a été réservé à l'époque. Sous prétexte qu'elle a plusieurs fois posé dénudée en une du magazine Playboy, Pamela Anderson s'est ainsi vue privée de son droit sur son propre corps et de son intimité sans qu'elle puisse avoir gain de cause.

Pamela, a Love Story

Netflix, dès le 31 janvier

Historia, les samedis 28 janvier et 4 février, 20 h