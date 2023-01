La téléréalité, mal-aimée des annonceurs

Il y a vingt ans, les grands réseaux de télévision québécois se lançaient dans un nouveau genre aussi aimé que méprisé : la téléréalité. Depuis, les émissions se sont multipliées, fracassant des records de cotes d’écoute et gagnant petit à petit le coeur et le respect tant du public que des médias traditionnels. Mais entre les ratés, les controverses et la perte de vitesse du petit écran, peut-on toujours lui prédire un aussi bel avenir ? Troisième texte de notre série L’amour de la téléréalité.

La téléréalité est bien loin de rallier autant de Québécois qu’au début des années 2000. Pourtant, les diffuseurs misent toujours autant sur cette formule, sinon plus. Tout simplement parce que les Big Brother et Occupation double de ce monde permettent de rejoindre un auditoire qui leur échappe autrement : les jeunes, l’obsession des annonceurs. Ironiquement, ce sont ces mêmes annonceurs qui aujourd’hui pourraient mener la téléréalité à sa perte.

« Entre ce que le public veut et ce que les annonceurs veulent, ce sont deux choses différentes », constate Nicolas Lemay, l’un des principaux artisans dans ce créneau au Québec, du succès retentissant du premier Loft Story à l’éphémère XOXO. Car en ces temps du « politiquement correct », tout le côté subversif de la téléréalité, qui a pourtant fait sa renommée, gêne aujourd’hui les annonceurs.

L’exemple le plus patent : le docuréalité Barmaids, diffusé en 2017 et 2018 sur ce qui s’appelait encore à l’époque V et MusiquePlus. La série suivait dans leur quotidien un groupe de filles qui levaient le coude et parlaient sans pudeur de leur sexualité, loin du cadre très formaté qui est imposé aux candidats des téléréalités plus grand public comme Occupation double (OD).

« On faisait un demi-million de cotes d’écoute, ce qui est complètement complètement débile ! Si MusiquePlus avait continué dans ce filon, la chaîne existerait encore. Mais quand le #MeToo est arrivé [à l’automne 2017], il y a un couperet qui est tombé sur la téléréalité. Les annonceurs sont devenus plus frileux », regrette Simon Sachel, le concepteur de Barmaids et grand défenseur d’une téléréalité « crue » à l’américaine.

On lui doit aussi 281. Les dieux de la scène et Les Kult, dans laquelle il braquait sa caméra sur un flamboyant couple formé d’un ambitieux homme d’affaires et d’une ancienne actrice porno. En 2017, la chaîne V n’avait pas souhaité renouveler cette émission pour le moins provocatrice pour une seconde saison. Depuis, Simon Sachel a travaillé sur des formats beaucoup plus sages, comme Mères à boutte à Canal Vie ou encore « le dating show » 5 gars pour moi à TVA.

« On a complètement délaissé le volet plus trash au Québec. Ça a duré deux-trois ans, et ensuite, plus rien. Un show comme Barmaids, ça ne serait plus possible aujourd’hui. Pourtant, les Québécois consomment des émissions beaucoup plus osées sur Netflix, comme Selling Sunset ou Tiger King », souligne Simon Sachel, qui y voit une certaine hypocrisie.

Le dernier mot aux annonceurs

L’étau se resserre autour de la téléréalité au Québec, et même OD en a été victime cet automne, quand trois candidats ont été expulsés après avoir été accusés « d’intimidation ». Tout un changement de paradigme pour une émission qui a fait de la « bisbille » et de la « pagaille » sa marque de commerce. Mais si le sort d’OD paraît aujourd’hui incertain, c’est bien parce que nombre de commanditaires ont quitté le navire à la suite de la controverse. Pas parce que le public y a tourné le dos : les cotes d’écoute ont même augmenté la semaine suivant toute cette saga.

« Les commanditaires ne devraient pas s’immiscer dans le contenu éditorial. Tu t’associes ou tu ne t’associes pas, avec les risques qui viennent avec. La liberté que l’on avait avant, surtout avec MusiquePlus et MusiMax, n’existe plus », déplore Anne-Marie Losique. En 2004,elle avait produit La vie rurale, l’adaptation québécoise de The Simple Life, dans laquelle elle tenait également l’affiche aux côtés de la chanteuse Jacynthe. L’année suivante, elle proposait Des gens pas ordinaires, l’ancêtre de Big Brother célébrités, avec Mado Lamotte et Paul Cagelet notamment.

Presque 20 ans plus tard, Anne-Marie Losique s’est désintéressée de ce genre télévisuel, autrefois audacieux, aujourd’hui aseptisé : « La téléréalité, ça n’a jamais été la réalité, on s’entend. Mais les gens étaient attirés par l’authenticité qu’on ne retrouvait pas ailleurs. Il y avait de la chicane, des cris… On voyait les imperfections des gens. Aujourd’hui, c’est devenu très formaté par les annonceurs et les candidats sont conscients de leur image. C’est ce qui peut expliquer en partie la baisse d’intérêt. »

Les jeunes dans le viseur

La deuxième saison d’OD avait franchi le cap des 2 millions de téléspectateurs. Ils étaient 654 000 à avoir regardé en direct l’épisode qui a suivi la controverse cette année. Certes, il faut éviter de comparer des pommes et des oranges. OD est passé de TVA, la chaîne plus regardée, à Noovo. L’époque a changé aussi. En 2004, le rattrapage numérique et les plateformes n’existaient pas.

Mais il n’en demeure pas moins que l’effet de nouveauté semble s’être estompé. « Si la téléréalité existe encore, c’est surtout parce que c’est la seule façon que les diffuseurs ont trouvée pour rajeunir leur auditoire », tranche le professeur Luc Dupont, auteur de l’essai Téléréalité. Quand la réalité est un mensonge.

On a complètement délaissé le volet plus trash au Québec. Ça a duré deux-trois ans, et ensuite, plus rien.

Même si toutes les études prouvent que ce sont les personnes plus âgées qui concentrent le pouvoir d’achat, et même si la démographie du Québec est vieillissante, les annonceurs demeurent paradoxalement obnubilés par l’idée de rejoindre les plus jeunes. « Les jeunes femmes encore plus », précise Luc Dupont, soit exactement le public cible de la téléréalité.

« Les annonceurs aiment aussi la téléréalité parce que les gens doivent l’écouter en direct, s’ils ne veulent pas être trop en retard. […] En l’écoutant en direct, les gens ne peuvent pas passer les annonces. Les annonceurs aiment le sport à la télé pour les mêmes raisons », ajoute ce professeur au Département de communication de l’Université d’Ottawa.

La téléréalité semble donc encore avoir un avenir à la télévision traditionnelle. À moins que les nouvelles considérations de l’époque en décident autrement.