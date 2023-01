«Les yeux fermés»: remuer le passé

Première série originale de la scénariste Anita Rowan et de la réalisatrice Jeanne Leblanc, Les yeux fermés met en vedette Magalie Lépine-Blondeau dans le rôle d’Élise Dénommé, enseignante au secondaire, qui, près de 30 ans après le suicide de son frère aîné, Simon (Léokim Beaumier-Lépine), cherche à comprendre ce qui a poussé l’adolescent à se jeter dans la rivière.

« J’ai écrit cette histoire sur le deuil alors qu’on entrait en pandémie, raconte la scénariste rencontrée lors d’un point de presse suivant la projection des deux premiers épisodes. Quand j’y repense, j’avais le set-up parfait parce qu’il y a eu beaucoup de deuils à faire durant cette période. Un mois avant la pandémie, j’avais donné naissance, alors j’ai écrit la série avec ce nouveau-né dans une espèce de cocon où j’ai réfléchi sur le deuil, même si c’était une expérience que je n’avais jamais vécue. Ce qui m’a frappée en voyant la série, c’est à quel point c’est aussi un polaroïd d’une époque. Ça m’émeut de voir à quel point la vie a changé en 30 ans. »

Tandis que sa mère, Lorraine (Anie Pascale), avec qui elle vit une relation tendue depuis le départ de son père (Patrice Dubois) et la noyade de son frère, refuse de revenir sur le sujet, Élise remue ciel et terre pour éclaircir le mystère, après avoir trouvé sur son pare-brise, le lendemain des retrouvailles de la cohorte de Simon, une note anonyme : « On a tous joué un rôle dans la mort de Simon. Certains plus que d’autres. »

Photo: Eric Myre

« C’est aussi la vente de la maison qui fait renaître ça chez Élise, précise Magalie Lépine-Blondeau. Il y a un désir de comprendre ce qui mène quelqu’un vers la détresse psychologique, la solitude, l’isolement. Ce qui nous animait énormément, Jeanne et moi, c’était la démarche de l’enfant survivant. Finalement, l’évolution de la famille, celle de sa mère et sa propre évolution, a comme stoppé avec la mort de Simon. Tout est donc un peu figé dans le temps, comme la maison. »

En fouillant dans la chambre du défunt, intacte depuis ce jour fatidique de septembre 1994, quelques mois à peine après l’onde de choc provoquée par le suicide de Kurt Cobain, Élise retrouve des journaux de bord que son frère rédigeait à la demande de l’animateur de pastorale Philippe Drolet (Benoit McGinnis), aujourd’hui évêque. Qui est la personne désignée par l’initiale M. avec qui Simon avait rendez-vous trois jours avant sa mort ? Quel rôle a joué Philippe auprès de Simon ?

Le passé revient

Disponible dès jeudi sur l’Extra d’ICI Tou.tv, Les yeux fermés navigue de manière fluide entre les années 1990 et aujourd’hui. Présents dans les deux époques, Anie Pascal et Benoit McGinnis devaient passer respectivement quatre et trois heures au maquillage chaque jour. Un troisième personnage du passé devrait aussi apparaître plus tard dans la série. Quant à Élise enfant, elle est incarnée par Laurence Ménard, chez qui Jeanne Leblanc a détecté la même étincelle que celle dans l’oeil de Magalie Lépine-Blondeau.

« Il y a des choses qui relevaient de mes propres photos de famille, révèle Jeanne Leblanc, qui partage avec Simon la même année de naissance, 1978, et sans doute des goûts musicaux. À la direction artistique, ça demande une grande préparation, même quand on connaît bien l’époque. Avec le directeur photo François Laplante-Delagrave, on s’est assurés qu’on avait une légère différence de couleurs entre les époques. La chaleur n’était pas tout à fait la même, les sons étaient différents, celui des voitures par exemple. C’est le cumul de ces petits détails là qui fait qu’on a un élan de nostalgie. »

Il y a un désir de comprendre ce qui mène quelqu’un vers la détresse psychologique, la solitude, l’isolement

Produite par Fabienne Larouche, qui a également revu le scénario, et Michel Trudeau pour Aetios, la série se décline en six épisodes d’une heure, un format qui est prisé en Angleterre et que Séries Plus a imposé au Québec dès la première saison de Plan B, dans laquelle jouait Magalie Lépine-Blondeau.

« Pour moi, c’est un attrait, confie l’actrice. J’aime beaucoup ce format. Le fait de connaître toute ta courbe, de savoir que tu vas pouvoir compléter l’histoire personnelle du personnage à l’intérieur de six épisodes, c’est comme une autre façon de concevoir le travail. C’est très agréable. »

« Je pourrais abonder dans ce sens en ce qui concerne la réalisation, renchérit Jeanne Leblanc. On sait où on s’en va. Le fil à tirer, on le connaît et on tire dessus en sachant qu’il va nous élever. Dans la finesse, on se rapproche du film. »

« Comme autrice, j’ai trouvé que c’était un format privilégié parce que je sais que je donne tout. En six heures, il n’y a pas de place pour les temps morts. On est tous des téléspectateurs exigeants à la base, alors on voulait que ce soit satisfaisant jusqu’à la fin. J’ai voulu faire travailler les téléspectateurs, qu’ils assemblent les morceaux du casse-tête. J’espère que tout le monde sera tenu en haleine jusqu’à la fin. Parce qu’y a-t-il de pire que d’investir six heures et d’être déçu par la fin ? » conclut Anita Rowan.

Les yeux fermés Les six épisodes sur l’Extra d’ICI Tou.tv dès le 26 janvier