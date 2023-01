«Shrinking»: la thérapie par le rire

Que se passe-t-il lorsque les créateurs de Ted Lasso s’associent à l’un des pontes de l’humour américain, Jason Segel ? La réponse prend la forme d’une minisérie qui aborde les enjeux de santé mentale dont la finesse d’esprit et le sens de la dérision s’allient à merveille au propos.

Dans Shrinking, celui qui interprétait Marshall Eriksen dans la série culte des années 2000 Comment je l’ai rencontrée [How I Met Your Mother] incarne Jimmy, un psychologue, qui est lui-même en deuil après avoir perdu sa femme dans un tragique accident. Devenu dépendant à toutes sortes de substances, il décide un beau matin de contourner l’éthique de sa profession et de dire à ses patients le fond de sa pensée. Contre toute attente, et non sans péripéties, cela va changer le cours des choses pour bon nombre de ceux qu’il croise.

« Je trouve qu’un homme adulte qui pleure a un puissant potentiel amusant », explique Jason Segel, qui prend un malin plaisir depuis deux décennies à sonder la comédie à travers le prisme du réel. Lorsque les cocréateurs de Shrinking, Brett Goldstein (SuperBob) et Bill Lawrence (Scrubs), lui ont proposé de se joindre à l’équipe créative de la série en 2021, l’acteur, scénariste et producteur a été ravi de pouvoir se faire se rencontrer l’humour et le chagrin une fois de plus. « En tant qu’admirateur du cinéaste James L. Brooks, et notamment de son film Broadcast News, j’aime manipuler les différents tons qui ponctuent la vie, quand l’espoir et la peur se côtoient, quand on rit malgré la douleur. Parfois, les moments les plus drôles sont ceux qui nous font verser des larmes », explique-t-il en conférence de presse.

La méthode Jason Segel

Quand Jimmy Laird prend conscience que le fait de demander simplement à ses patients comment ils se sentent en début de séance ne les aide pas vraiment, il laisse tomber cette approche passive de la thérapie pour quelque chose de beaucoup plus radical. « Épauler concrètement les autres va lui permettre de se relever de sa dépression nerveuse, et de reconstruire sa famille », poursuit Jason Segel, qui a eu carte blanche pour donner vie à son personnage. Pour ce faire, il s’est également départi d’une idée reçue vieille comme le monde. « Pendant longtemps, j’ai cru, comme beaucoup, que lorsqu’on me disait d’aller consulter, il s’agissait d’une critique, voire d’une attaque, de ma personne. Mais ce n’est rien d’autre qu’une preuve d’amour », s’enthousiasme-t-il aujourd’hui.

Selon Bill Lawrence, cette collaboration est un véritable cadeau. « Jason est un humain respectueux et adorable et le fait qu’il ait un rôle devant et derrière la caméra amène la série plus loin, lui donne une profondeur émotionnelle. » Il se souvient, par exemple, que le comédien travaillait les textes jusqu’à la dernière minute pour que les dialogues soient les plus drôles et les plus authentiques possible à l’écran, quitte à les améliorer durant le jeu. Plus encore, l’espièglerie naturelle de Jason Segel se faisait sentir partout et tout le temps. Le cocréateur de Shrinking évoque un tournage hilarant, qui s’illuminait à la présence de l’acteur sur le plateau. « Jason arrivait toujours en combinaison loufoque avant de se changer et Harrison Ford [aussi de la distribution], même s’il se moquait au début, en est devenu complètement dingue. Toute la distribution a suivi la tendance, à tel point que je me suis demandé s’il y avait un culte autour du onesie », plaisante-t-il.

L’humanité d’abord

S’il est important pour Bill Lawrence de donner à voir aux téléspectateurs des personnages à mille lieues de la perfection, le choix d’un partenariat avec Jason Segel semble, là encore, une évidence. « Aux États-Unis, les médecins et le personnel soignant qu’on voit dans les séries sont toujours très sérieux. Jason, lui, est drôle et maladroit, et j’aime la version avec beaucoup de défauts qu’il propose de Jimmy », explique-t-il. D’après lui, garder la fiction proche de la réalité apporte une dose d’humanité à Shrinking. « Comme tout le monde, les psys ont aussi des problèmes. C’est important de le montrer. »

« On ne sait jamais si on va réussir à capturer les histoires que les gens ont envie d’entendre, mais je pense que les téléspectateurs vont se retrouver dans Shrinking, car nous avons imaginé la série avec bienveillance », poursuit Bill Lawrence. Il estime que si le public avait besoin d’optimisme à l’époque de la sortie de Ted Lasso, il doit désormais se rendre compte que la souffrance psychologique est peut-être plus commune qu’on le croit. « Notre série porte sur le voyage de l’ombre à la lumière. Nous voulons dire, grâce à Jimmy Laird, que le chagrin est à la fois quelque chose qui peut nous tirer vers le bas, nous faire couler, mais aussi nous élever », précise-t-il.

Parce qu’il aime écrire des comédies optimistes, bien intentionnées et pleines d’espoir, Bill Lawrence souhaite faire enfin du rire une vraie thérapie collective. « Les gens sont encore nerveux à l’idée de s’amuser de choses sombres. Mais c’est comme ça qu’on s’en sort le mieux, en riant de la gravité ! » relève-t-il. De son côté, Jason Segel confie se servir volontiers de l’humour pour faire baisser la garde des téléspectateurs et les toucher avec des sujets qui restent tabous, comme la santé mentale. « L’humour est une excellente façon d’être honnête dans un monde d’apparence », affirme le comédien.

La sympathie à coup sûr Après le succès inattendu de Ted Lasso, ses créateurs, Bill Lawrence et Brett Goldstein, reviennent avec Shrinking, une nouvelle comédie tout aussi empreinte de bienveillance et de bons sentiments. Mais il ne faut pas s’y tromper : comme sa série parente, cette dernière est brillamment réussie parce que son ton n’a rien de mièvre ou de ringard, au contraire. La spontanéité et le franc-parler des protagonistes — Jimmy Laird (incroyable Jason Segel, qui participe aussi au scénario) en tête — donnent beaucoup de charme à un récit qui a pourtant pour thème la santé mentale et la thérapie. Le résultat ? Nous nous sentons incroyablement légers tout en pouvant, chacun à notre niveau, nous identifier au chagrin et à la détresse vécus par les personnages. Mention spéciale pour la performance de Harrison Ford en psychologue grincheux, mais attachant !

Shrinking Apple TV+, dès le 27 janvier