Sur vos écrans: Des emblèmes d’ici

La jeunesse du fleurdelisé

Le 21 janvier 2023, le Québec célèbre les 75 ans de son drapeau. À cette occasion, l’humoriste Mehdi Bousaidan s’est intéressé, pour la chaîne Historia, au destin de ce symbole local par excellence, fabriqué ici même dans une seule et unique usine. Ce qu’on appelle communément le fleurdelisé flotte fièrement aux quatre coins de la province, tant pour les moments solennels que pour des divertissements en tout genre.

Pour les besoins du documentaire Fleurdelisé, Mehdi Bousaidan commence par remonter l’histoire. La sienne, d’abord, puisqu’il se rend dans son ancienne école secondaire afin de discuter avec son professeur d’histoire Martin Landry, mais aussi celle de tous les Québécois. Ensemble, le prof et l’élève reviennent aux origines du fameux drapeau, qui fut pour la première fois hissé sur le mât de l’Assemblée nationale le 21 janvier 1948 et dont les fleurs de lys pointaient à l’époque vers le centre. Si plusieurs attribuent sa paternité à Maurice Duplessis, l’enseignant remet en quelque sorte les pendules à l’heure et parle plutôt d’une appropriation.

Quant au vexillologue — ce spécialiste des drapeaux — David-Roger Gagnon, il soulève un point fort intéressant : le drapeau du Québec a beau être formidable, comment pourrait-on mieux y représenter les communautés autochtones et immigrantes qui forment désormais la société ? Bien que le documentaire soit essentiellement anecdotique, il permet, pour certains, d’en apprendre davantage sur la signification du fleurdelisé et d’avoir plusieurs points de vue sur le sujet, comme ceux des artistes Sarahmée, Melissa Mollen Dupuis et FouKi.

Historia, le samedi 21 janvier à 20 hTélé-Québec, le 1er février à 20 h

Dépendances et santé mentale

Dans le cadre de la journée Bell Cause pour la cause, plusieurs chaînes du groupe diffusent une toute nouvelle émission originale intimiste présentée par Marie-Mai. L’autrice-compositrice-interprète et animatrice se lance donc dans une quête personnelle et constructive. Dans Accro : troubles de dépendances, Marie-Mai s’intéresse à tout type de troubles de dépendance, qu’ils soient liés à la drogue, à l’alcool, au jeu ou encore à l’alimentation, en rencontrant plusieurs personnes qui en souffrent, ou qui ont déjà été aux prises avec de tels problèmes, et leurs proches.

Grâce à Accro : troubles de dépendances, Bell veut donner un peu d’espoir et ouvrir le dialogue avec délicatesse et bienveillance sur un phénomène toujours largement stigmatisé et banalisé… Car il ne faut pas s’y tromper, la dépendance, quelle qu’elle soit, est une maladie mentale qui peut être soignée, au même titre que la dépression et l’anxiété.

Canal Vie, Canal D et Crave, le 25 janvier, 19 h , et Noovo, le 27 janvier, 21 h

Nos amis les chats

Il paraît enfin que ce ne sont pas uniquement les humains qui ont besoin de suivre une thérapie… Nos fidèles compagnons les animaux aussi, et les chats n’y échappent pas ! Avec En thérapie avec mon chat, Unis TV propose d’explorer l’univers fascinant du dressage de nos félins, qui peuvent parfois, ou plutôt souvent, avoir un caractère bien trempé !

Une boule de poils qui « sacre tout à terre », un matou qui fait pipi dans le lit de ses maîtres ou encore un chaton qui « chasse » la télévision… S’agit-il d’un réel problème de comportement ou d’un énième caprice ? En deux temps, trois mouvements, Daniel et ses collaborateurs, « les éduchateurs », arrivent à la rescousse pour venir à bout des petites crises de nos amis les chats, qui peuvent à l’occasion s’avérer de redoutables manipulateurs et prendre un malin plaisir à mettre sens dessus dessous leur propre foyer…

À ne pas manquer Dans la tête des accusés



En 2010, le scénariste et « showrunner » britannique Jimmy McGovern lançait sur les ondes de la BBC une série d’anthologie dont chacun des épisodes décortiquait les dessous d’une cause criminelle fictive du point de vue des accusés. Le concept d’Accused a séduit, puisque les Français ont eu droit à une relecture en 2016. C’est maintenant au tour des Américains d’avoir leur version, qui emprunte toujours aux intrigues originales et qui met en vedette une pléthore d’artistes du petit et du grand écran. Le premier épisode (diffusé exceptionnellement dimanche) met habilement la table en racontant pourquoi un neurochirurgien respectable (Michael Chiklis) est accusé de complicité de meurtre.

Accused

Fox et Global, le 22 janvier, 21 h, puis les mercredis, 20 h

À voir en vidéo

Unis TV, dès le 25 janvier