«Pour une culture du consentement»: le combat continue

Selon les chiffres officiels, une Canadienne sur trois a été victime d’agression sexuelle à l’âge adulte. Si ce chiffre donne froid dans le dos, on rapporte cependant, et sans surprise, que seulement 5 % de ces agressions font l’objet d’un signalement à la police. De quoi glacer le sang, puisque cela signifie que des centaines, des milliers, et peut-être même des millions de criminels mènent leur vie en toute impunité. Dans la lignée du mouvement #MoiAussi, des femmes s’unissent heureusement pour lutter contre ces violences sexuelles. Mélanie Lemay est de celles-ci. La cofondatrice du mouvement Québec contre les violences sexuelles livre ainsi à la caméra des réalisateurs Jonathan et Jean-Laurence Seaborn les détails de son quotidien ponctué par une lutte incessante pour faire entendre la voix des — trop — nombreuses victimes qui, comme elle, ont vu leur vie se briser.

« Quand on connaît la victime et l’agresseur, c’est beaucoup plus facile de dire que ça se peut pas et que la fille est une menteuse », dénonçait notamment Mélanie Lemay sur le plateau de Tout le monde en parle il y a quelques années déjà. Aujourd’hui, son combat pour que la honte change de camp est loin d’être terminé, et elle peut compter sur le soutien d’organismes comme Viol-Secours, créés pour pallier les manques d’un système inadapté aux réalités vécues par les victimes de violences sexuelles. Pour une culture du consentement est de ce fait un documentaire, un de plus, nécessaire pour que la prise de conscience soit collective et immédiate, car il est plus que temps de changer de culture.

Pour une culture du consentement ICI Télé, samedi, 22 h 30, et sur Tou.tv