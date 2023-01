«Extraordinaire»: pas super, mais extra

Disney+ est actuellement la plateforme de visionnement la plus généreuse en matière de films et de séries mettant en vedette des superhéros « grand public », dont ceux de l’écurie Marvel. Le géant du divertissement fait preuve d’une certaine autodérision avec cette deuxième série originale britannique (après la très oubliable Wedding Season…), qui égratigne gentiment et de très belle façon ce genre de productions toujours très populaires, quoique souvent trop prévisibles.

Notons qu’Extraordinaire, produite par la même boîte qui nous a donné le jouissif thriller d’espionnage Killing Eve, est à l’enseigne de Star, le volet plus « adulte » de la plateforme. Et avec raison puisque sous ses dehors fantastiques, la comédie colorée et un brin « baveuse » imaginée par la nouvelle venue Emma Moran est un récit d’apprentissage de la vie adulte qui n’esquive pas les blagues s’adressant à un public averti, du moins selon les standards de Disney+. Ainsi, on fait la connaissance de Gen (Máiréad Tyers, formidable), une jeune femme dans la mi-vingtaine un peu paumée et un peu ostracisée, puisqu’elle ne possède aucun superpouvoir dans un monde où tout un chacun voit apparaître un don surnaturel lorsqu’il passe le cap des 18 ans. Grâce aux efforts de ses colocataires, un brin pathétiques malgré leurs pouvoirs utiles, et à la collaboration d’un étrange invité, notre héroïne, pas super mais très attachante malgré sa banalité, essaie parfois à contrecoeur d’activer son possible don, ou de comprendre pourquoi il ne se manifeste pas. Cette quête intermittente, matière à de nombreux moments comiques très réussis, révèle les forces et qualités de la protagoniste, qui sont probablement plus précieuses que tous les dons magiques du monde…

Extraordinaire (Extraordinary en V.O.A.) Disney+, dès le 25 janvier