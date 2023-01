2023 commence devant la télévision québécoise

Éléonore Loiselle (La déesse des mouches à feu) interprète le rôle-titre de la nouvelle série originale de Daniel Thibault et Isabelle Pelletier (La vie parfaite), Désobéir, le choix de Chantal Daigle , à l’écran à partir du 8 mars sur Crave.

Chantal Daigle, c’est cette jeune femme de 21 ans qui a obtenu gain de cause devant la Cour suprême du Canada le 8 août 1989 pour pouvoir avorter. Cet arrêt a de ce fait permis d’entériner la légalisation de ce droit puisque les juges ont estimé que personne ne pouvait obtenir d’injonction pour forcer une femme à interrompre sa grossesse et que le père d’un foetus n’avait aucun droit de propriété sur celui-ci. Quelques semaines auparavant, Chantal Daigle avait en effet décidé d’avorter et de quitter son conjoint violent et pervers, Jean-Guy Tremblay, joué ici par Antoine Pilon (Le chalet), qui s’était vengé en faisant appel à la justice. Plus de trente ans après les faits et un an après l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade aux États-Unis, cette nouvelle fiction sur la liberté des femmes de disposer de leur corps s’annonce prometteuse !

La plateforme Club Illico propose quant à elle de revenir dix ans en arrière avec la série Mégantic , qui sera diffusée à partir du 16 février. Nous sommes le 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic lorsque 47 personnes trouvent la mort dans l’une des pires catastrophes ferroviaires du pays : un convoi de 72 wagons-citernes remplis de pétrole brut s’embrase après avoir déraillé et réduit en cendres le centre-ville de cette municipalité tissée serrée de l’Estrie à coups de terrifiantes explosions. La série chorale réalisée par Alexis Durand-Brault (Au secours de Béatrice) propose d’observer la tragédie à travers le prisme de huit différentes victimes au destin brisé,pourtant liées les unes aux autres. Dotée d’effets spéciaux hors normes, Mégantic pourrait bien être l’une de ces créations québécoises qui s’exporteront à l’international cette année.

Du rire aux larmes

À propos d’Antoine est une autre série originale de Club Illico, une comédie dramatique cette fois, qui suit la vie d’une famille dont un enfant est polyhandicapé. Réalisée par Podz (Mafia inc.), la série a été scénarisée par Cathleen Rouleau (Escouade 99) d’après son expérience personnelle. Cette dernière y tient par ailleurs l’un des rôles principaux, aux côtés de Claude Legault (Les oiseaux ivres), de Micheline Bernard (Matthias et Maxime) et de Sylvain Marcel (Aline). À propos d’Antoine sera mise en ligne le 19 janvier.

Séries Plus propose pour sa part deux nouvelles créations pour marquer le début de 2023. Dans Les bombes (2 février), d’abord, la scénariste Kim Lévesque-Lizotte (Avant le crash)raconte l’histoire des trentenaires Juliette, Vicky, Claudine et Emma, qui ne se connaissent pas, mais qui ont en commun leurs dépendances. Après avoir fait connaissance dans un centre spécialisé, les personnages, interprétés par Olivia Palacci (Mensonges), Julie de Lafrenière (30 vies), Sarah Desjeunes Rico (O’) et Debbie Lynch-White (La Bolduc) — qui ont aussi eu l’idée originale de la série —, vont tout faire pour s’en sortir la tête haute.

Ensuite, Jean-Philippe Baril Guérard cosigne l’adaptation de son ouvrage Haute démolition avec Suzie Bouchard, tandis que Christian Laurence assure la réalisation de la série (16 mars). Les humoristes du roman, Raph et Laurie, sont respectivement incarnés à l’écran par Étienne Galloy (PRANK) et Léane Labrèche-Dor (Le rire).

Catherine St-Laurent (District 31), Antoine Olivier Pilon (Mommy), Joakim Robillard (Souterrain) et Noémie Leduc-Vaudry (C’est comme ça que je t’aime) composent le quatuor à la tête de L’air d’aller . Cette série comique du poète et auteur québécois Jean-Christophe Réhel (Ce qu’on respire sur Tatouine) et produite par Urbania pour Télé-Québec suit les aventures hautes en couleur de ces quatre amis atteints de fibrose kystique. Plutôt que de parler de la maladie, L’air d’aller, que l’on pourra regarder dès le 22 mars, souhaite évoquer la soif de vivre et les relations marquantes qui ponctuent l’existence, un peu dans la même veine que Les bracelets rouges sur TVA. À noter également l’arrivée du thriller psychologique Les yeux fermés écrit par Anita Rowan, avec Magalie Lépine-Blondeau, sur Tou.tv Extra à partir du 26 janvier.

Et du côté du réel…

Les documentaires qui ont retenu notre attention sont nombreux. Sur Télé-Québec, il y a par exemple Essentiels le 25 janvier, une enquête de Sonia Djelidi et Sarah Champagne consacrée à l’immigration au Québec, ou encore Lettre d’amour à la ville , le 29 mars, où Luc Ferrandez explore les défis des centres urbains pour s’adapter aux changements climatiques et aux pandémies. Dans l’air du temps, la série Soif de révolution , programmée dès le 15 mars à Historia, fait la part belle aux microbrasseries, aux vignobles et aux microdistilleries locales, lesquelles sont en plein essor dans la province.

Enfin, Sortez-moi d’ici (19 février) est une nouvelle émission de téléréalité de TVA où des célébrités, comme Nathalie Simard, Andréanne A. Malette et Jean-Michel Leblond, doivent repousser leurs limites lors d’un séjour en campement de fortune dans la jungle du Costa Rica afin d’amasser des dons pour une cause qui leur tient à coeur. AMI-télé s’intéresse de son côté aux rencontres amoureuses des célibataires en situation de handicap dans la série inclusive Et si c’était toi ? , animée par Varda Étienne.