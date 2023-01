Rentrée télé: le règne d’AppleTV+

Après avoir collaboré avec Netflix dans les dernières années (The Irishman, Fran Lebowitz. Si c’était une ville…), Martin Scorsese propose désormais son premier film pour AppleTV+, Killers of the Flower Moon. Adapté de l’oeuvre du même nom de David Grann, celui-ci plante son décor dans l’Oklahoma des années 1920 alors que plusieurs meurtres surviennent mystérieusement dans la nation Osage à la suite de la découverte de pétrole par ses membres. Pour cette superproduction à 200 millions de dollars (américains), le cinéaste américain retrouve ses acteurs fétiches Leonardo DiCaprio (Le loup de Wall Street) et Robert De Niro (Taxi Driver),tout comme Jesse Plemons (The Power of the Dog) et Lily Gladstone (Certain Women).

Si on ne connaît pas encore la date de sortie de ce nouveau Scorsese, on sait en revanche que Sharper, thriller produit en partenariat avec A24 (Midsommar, Euphoria), est attendu pour le 17 février. Réalisé par Benjamin Caron (Andor, The Crown), ce film néo-noir teinté par l’avidité, la luxure et la jalousie met en scène Julianne Moore (Still Alice), Sebastian Stan (I, Tonya), John Lithgow (Dexter), Justice Smith (Jurassic World. Le monde d’après) et Briana Middleton (The Tender Bar). Quant au fameux Napoleon de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix (Joker) dans le rôle-titre et Vanessa Kirby (Pieces of a Woman) en Joséphine, il ne saurait tarder…

Côté séries, Liaison, la première production française d’AppleTV+, prévue pour le 24 février, amalgame un récit politique d’espionnage avec une histoire d’amour complexe et passionnelle. Vincent Cassel (La haine) et Eva Green (Casino Royale) y tiennent les rôles principaux, avec Gérard Lanvin (Le goût des autres) et Thierry Frémont (Dans la tête du tueur). La nouvelle série du cocréateur de Ted Lasso, Bill Lawrence, arrive pour sa part le 27 janvier. Shrinking explore ainsi avec un humour bienveillant l’univers de la santé mentale et de la thérapie, appuyée par une distribution hors pair composée entre autres par Jason Segel (How I Met Your Mother), Harrison Ford (Blade Runner) et Jessica Williams (Love Life). À partir du 17 février, la plateforme présente également Hello Tomorrow !, une série tragicomique et rétrofuturiste avec Billy Crudup (The Morning Show), qui interprète un vendeur ambulant dont la mission est de faire commerce sur la Lune. AppleTV+ promet enfin Still: A Michael J. Fox Movie, un documentaire sur l’acteur culte des années 1980 (Retour vers le futur) atteint par la maladie de Parkinson depuis l’âge de 29 ans.

Le plein de vedettes

Le 31 janvier, Netflix frappe un grand coup avec la mise en ligne du documentaire Pamela, a love story. Le film de Ryan White (The Case Against 8) brosse un portrait en forme de revanche pour Pamela Anderson — un an après la sortie de Pam and Tommy sur Hulu (Disney+ au Canada), qui exploitait l’affaire de sa sextape avec Tommy Lee. Pamela, a love story évoque, au contraire, de nombreuses facettes de la vie de l’actrice canado-américaine allant de sa carrière à son activisme en passant par sa maternité, notamment grâce à des extraits de son journal intime et des archives inédites. Plus tard dans l’année, le géant de la diffusion à la demande prévoit aussi la sortie de Supersex, une série de fiction inspirée par la vie du célèbre acteur de films pour adultes Rocco Siffredi et écrite par la scénariste et autrice féministe italienne Francesca Manieri (Italian Race). Alessandro Borghi (Sur ma peau) a été choisi pour incarner la légende du porno.

Disney+ s’intéresse à la comédienne et chanteuse qui prête sa voix à Elsa dans La reine des neiges dans le documentaire d’Anne McCabe (monteuse de Succession) Idina Menzel: Which Way to the Stage ?, attendu le 20 janvier. Au-delà de son interprétation du personnage devenu culte pour des millions d’enfants depuis 2013, Idina Menzel est en effet une actrice de théâtre émérite célébrée pour ses rôles tenus dans des productions de Broadway. En 2004, elle remporte à ce propos un prix Tony pour avoir joué Elphaba, la méchante sorcière de l’Ouest du Magicien d’Oz, dans la comédie musicale Wicked de Stephen Schwartz et Winnie Holzman.

Des adaptations à considérer

L’adaptation du jeu vidéo The Last of Us par son créateur Neil Druckmann (Uncharted) et Craig Mazin (Chernobyl) pour HBO arrive le 15 janvier. Campée dans des États-Unis postapocalyptiques, The Last of Ussuit le trafiquant Joel, joué par Pedro Pascal (The Mandalorian), qui a à sa charge la jeune Ellie, interprétée par Bella Ramsey (Game of Thrones). À noter que la série a été tournée en Alberta pendant près d’un an.

Toujours en début d’année, Paramount+ invite le public à se replonger dans l’univers de Brillantinedans son antépisode Grease: Rise of the Pink Ladies par Annabel Oakes (Minx). Cette série aux allures de comédie romantique et musicale remonte le temps jusqu’en 1954, soit quatre ans avant ce qui est raconté dans le premier film, pour s’intéresser à la bande de ces « femmes en rose ». Sur la même plateforme, le 26 janvier marque le retour de Sarah Michelle Gellar (Buffy the Vampire Slayer) dans une série destinée aux adolescents. Celle-ci y revêt les traits de Kristin Ramsey dans Wolf Pack, une fiction inspirée du livre d’Edo van Belkom qui, lors d’un soir de pleine lune, voit le destin de plusieurs jeunes étrangement basculer.