Sur vos écrans: joyeuse mélancolie

Que le défilé commence !

Sophie Fouron se penche sur la culture, parfois multiple, d’ici et d’ailleurs, de ses invités dans une toute nouvelle émission pour TV5, La vie est un carnaval. Le concept est simple : voir plus loin que le bout de son nez et faire la vie dure aux idées reçues dans un esprit festif, curieux et bienveillant. Pour ce faire, l’animatrice s’entoure chaque semaine de trois collaborateurs, parmi lesquels Corneille, Elkahna Talbi, Isabelle Picard, Kevin Raphaël, Manuel Tadros, Neev et Tatiana Polevoy, pour discuter avec une personnalité conviée de thèmes qui lui sont chers, allant des salutations au rapport à la nudité à l’utilisation d’ustensiles qui varient à travers le monde.

Boucar Diouf, Schelby Jean-Baptiste, Fabien Cloutier, Gildor Roy et Rebecca Makonnen sont ainsi les premiers à se prêter au jeu de La vie est un carnaval. Avec Sophie Fouron et ses collaborateurs, ils n’hésitent pas à raconter quelques anecdotes et s’intéressent à différentes communautés culturelles du Québec pour aller au-delà de certaines croyances. Au fil des épisodes, on apprendra notamment ce que symbolisent les statues de lion devant les maisons italiennes, ou encore que la taille des logements au Japon se compte en nombre de tatamis que l’on peut disposer au sol. Dans un reportage du comédien Manuel Tadros, les téléspectateurs font par exemple la connaissance d’Yvette Nkonga Mununga qui lui fera des spécialités congolaises comme des termites et des larves, qui ont visiblement le goût délicieux des crevettes !

TV5, vendredi, 21 h, dès le 20 janvier

Le combat des générations

Vingt après avoir quitté l’animation de La fureur, Véronique Cloutier entame 2023 avec une nouvelle grande compétition musicale. Cette fois, l’animatrice arbitre en direct à ICI Télé un combat entre plusieurs générations : les boomers et les générations X, Y et Z, dont Normand Brathwaite, Élyse Marquis, Félix-Antoine Tremblay et Claudia Bouvette sont les chefs d’équipe. Chaque semaine à Zénith, quelques-uns des 24 artistes sélectionnés — comme Patsy Gallant, Laurence Jalbert, Benoît McGinnis, Guylaine Tanguay, Yama Laurent, Damien Robitaille, PETiTOM et Lunou Zucchini — s’affrontent ainsi sur scène à coups de chansons populaires pour tenter de séduire la centaine de membres du public répartis en fonction de leur génération et qui sont coachés par leur capitaine. Ceux-ci ont en effet un droit de vote et doivent choisir les quatre chanteurs, soit un par génération, qui pourront accéder à la demi-finale puis à la finale, qui sont attendues en avril. L’objectif est donc de proposer des performances intemporelles qui déjouent les modes de chaque époque grâce à l’inventivité et à l’esprit joueur des artistes.

Fortes des émissions spéciales La fureur qui ont eu lieu en 2019 et en 2020, Véronique Cloutier et Radio-Canada espèrent retrouver avec Zénith une énergie télévisuelle contagieuse lors de cette célébration musicale de grande ampleur rythmée par les tubes les plus marquants depuis les années1960.

Ici Télé, jeudi, 18h30, dès le 19 janvier

Place aux années 1990

Wisconsin, été 1995. Kitty (Debra Jo Ruppet) et Red (Kurtwood Smith) Forman reçoivent leur petite-fille Leia (Callie Haverda), progéniture de Donna (Laura Prepon) et Eric (Topher Grace), dans leur sous-sol. Sont-ils prêts pour de nouvelles aventures avec l’adolescente et ses nouveaux amis ? La réponse se trouve dans That’ 90s Show, production dérivée de That’ 70s Show, série qui connut un succès populaire au tournant des années 2000.

Si un dérivé de la série, That’ 80s Show, avait pour sa part subi un échec critique retentissant il y a vingt ans, les créateurs Bonnie et Terry Turner ont décidé de remettre le couvert avec leurs personnages cultes. On retrouve ainsi plusieurs membres de la distribution originale, fidèles au poste, comme les Forman au complet, mais aussi les invités spéciaux Mila Kunis et Ashton Kutcher, qui reprendront occasionnellement leurs rôles de Jackie Burkhart et Michael Kelso.

À ne pas manquer Des problèmes de logement et des solutions



Dans la mer de productions télévisuelles existantes autour du thème de l’habitation, à peu près aucune n’aborde les enjeux actuels du logement et les problèmes criants que connaissent les plus vulné-rables de notre société à ce sujet. La nouvelle série documentaire animée par Vanessa Destiné remplit cette mission, sans tomber dans le misérabilisme et en présentant des pistes de solution no-vatrices et porteuses d’avenir. Les six épisodes sont ainsi consa-crés à la situation des nouveaux arrivants, des aînés, des familles en ville, des jeunes et des étudiants, des personnes à faible revenu et des adultes aux besoins particuliers. De la télé utile et positive.



Les clefs du logis

Savoir média, dès le mercredi 18 janvier, 20 h, et sur savoir.media

Netflix, dès le 19 janvier