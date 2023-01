«Les femmes de Raël»: Aux origines du mâle

Les femmes de Raël est une immersion quasi hallucinante dans le mouvement sectaire. La réalisatrice Érika Reyburn, avec les scénaristes Johanne de Bellefeuille et Pierre Couture, propose ainsi une réflexion fort intéressante sur les raisons qui peuvent entraîner certaines personnes à se joindre à la secte. Martine et Sylvie, ex-raëliennes qui furent très influentes à l’intérieur du groupe respectivement jusqu’en 2003 et 2017, mais aussi un autre ancien membre, Jean-Pierre, livrent à la caméra de précieux témoignages sur les méthodes tendancieuses du Français Claude Vorilhon, gourou perfide qui se fait appeler Raël et qui a établi ses quartiers au Québec des années 1970 jusqu’aux années 2000.

D’après Martine et Sylvie, la secte de Raël n’est qu’une illusion funeste qui fait croire aux femmes qu’elles s’émanciperont en y adhérant. Plus encore, leurs confessions fracassantes prouvent qu’il s’agit d’un mouvement foncièrement misogyne et mensonger qui anéantit toute notion de consentement. « On pensait qu’on était au service de quelque chose de grandiose, mais on était en fait au service d’un seul homme », dénoncent-elles sans détour.

En peu de temps, Raël, grand admirateur du fondateur de Playboy, Hugh Hefner, a en effet réussi à imposer à ses disciples une direction presque exclusivement masculine, le culte du corps féminin et le rejet des femmes âgées. Toujours selon sa propre vision sexiste du monde, il incite également ses membres à ne pas avoir d’enfants et les invite fortement au libertinage. Un micropatriarcat en bonne et due forme, somme toute.

