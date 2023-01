«Virage. Double faute»: enfant de la balle

Bien que la série Avant le crash, qu’il écrivait avec Kim Lévesque-Lizotte, ait été retardée d’une année, Éric Bruneau ne voulait pas arrêter d’écrire. C’est alors que Louis Morissette lui a proposé de travailler avec Marie-Hélène Lebeau-Taschereau, qui venait de terminer l’écriture de la première saison de la série d’anthologie Virage avec… Kim Lévesque-Lizotte, que l’on retrouve aussi comme scénariste, en compagnie d’Anderson Jean, au générique de Virage. Double faute. Réalisée par Rafaël Ouellet, qui a repris le flambeau à Catherine Therrien, la série met en scène Éric Bruneau dans la peau d’un joueur de tennis, Charles Rivard.

« La série parle beaucoup de tennis, mais je voulais parler de transmission, d’une famille, confie Éric Bruneau, rencontré lors d’un point de presse suivant la présentation des deux premiers des huit épisodes de Virage. Double faute. J’ai vu beaucoup d’athlètes qui ont eu de la misère à gérer leurs performances et l’anxiété de performance. Je voulais aussi parler de la date de péremption de l’athlète. C’est quelque chose qui me touche, ç’aurait pu être un acteur. Tu fais une chose toute ta vie et, rendu à un certain âge, ton corps ne te permet plus de le faire. »

Il y a plusieurs parallèles à tracer entre les première et deuxième saisons de la série produite par KOTV. À l’instar de Frédérique Lessard (Charlotte Aubin), patineuse de vitesse de courte piste nouvellement à la retraite, dont l’on suivait le parcours dans Virage, Charles Rivard (Éric Bruneau) ne vit que pour le sport, n’a qu’un diplôme d’études secondaires, aime bien lever le coude, fumer un joint ou se poudrer le nez pour décompresser. Or, contrairement à Frédérique, Charles n’est pas un champion olympique.

« Il lui reste peu d’années pour performer, explique Marie-Hélène Lebeau-Taschereau. Pour nous, c’était intéressant de se pencher sur quelqu’un qui avait du potentiel, mais qui n’a jamais répondu aux attentes. Souvent dans les trames sportives, on suit un gagnant ou celui juste en dessous ; là, c’est quelqu’un qui est 187e au monde, mais qui mène une vie intéressante. Ce qui fait qu’il continue, c’est qu’il croit en lui, il a espoir qu’un jour ça va débloquer. »

« Comme Charles le dit au début, au motel à Jonquière, même quand il est poche, son job est mieux que bien des jobs, rappelle Rafaël Ouellet, qui s’est inspiré du film Moneyball, de Bennett Miller, pour l’esthétique de la série. On a eu la chance de travailler avec des vrais joueurs, ceux qui font la doublure d’Éric ou celles de ses adversaires ; là-dedans, il y en a qui se sont classés millièmes au monde et qui en vivent. On va d’ailleurs en parler dans un podcast qui va appuyer la série. »

« On s’est beaucoup inspirés d’un documentaire sur Mardy Fish [Untold : Breaking Point, sur Netflix], un joueur de tennis américain qui a joué dans les années 2000, se souvient l’interprète de Charles, qui s’est exercé avec l’entraîneur Sylvain Bruneau. À un moment, Fish était 150e au monde et il a réussi à se rendre dans le top 10, mais l’anxiété l’a pris et il n’était plus capable de continuer à performer. Je pense que ça arrive à tout le monde, cette espèce d’envie d’être au meilleur de soi-même et de pousser ses capacités. Ça rejoint des thèmes qui étaient dans Avant le crash. »

Une affaire de famille

Outre le fait de n’avoir jamais été au-delà du top 50, le grand drame de Charles, c’est que sa passion pour le tennis n’est pas la sienne, mais bien celle de sa mère, l’ex-joueuse de tennis Françoise Lavoie (Sylvie Léonard). Exigeante, rigide, à des lieues du bienveillant père de Frédérique, Sylvain (Sylvain Marcel), Françoise a dû abandonner sa carrière pour donner naissance à son fils aîné, Hubert (Karl Farah), dont les dettes de jeu risquent de compromettre l’avenir de la compagnie de transport qu’il gère avec son père, Claude (Denis Marchand), et, par le fait même, la carrière de Charles.

« Il y a quelque chose de tordu dans leur relation. Elle dit qu’elle a choisi Charles parce qu’il avait plus de potentiel, mais c’est sûr qu’elle en veut au fils aîné, qui a “scrappé” sa carrière. Charles, c’est comme le prolongement d’elle-même. Françoise aime ses fils, mais elle ne sait pas comment les aimer », pense Marie-Hélène Lebeau-Taschereau.

« J’ai parlé à des athlètes qui me racontaient qu’il y avait beaucoup de parents qui disaient à leurs enfants que leurs victoires, c’était leurs victoires. Quand le parent se met à voir son rêve dans celui de son enfant, qui est quelque chose de normal — moi-même, je le ressens quand je vois que ma fille est bonne dans quelque chose —, mais jusqu’où tu pousses là-dedans ? Si ma mère m’avait dit, tes rôles, c’est mes rôles, je pense que je n’aurais pas pu être acteur, ç’aurait été trop de pression », reconnaît Éric Bruneau.

Sur le court des grands

Ayant pu convaincre Sylvain Carrier (Louis Morissette, également producteur exécutif, scénariste et script-éditeur) de devenir son coach, malgré le fait qu’il avait promis à sa femme (Véronique Beaudet) d’être plus présent à la maison, Charles pourra briller dans des tournois prestigieux. Et grâce à l’Association of Tennis Professionals, l’équipe de Virage. Double faute a pu tourner durant la Coupe Rogers, ce qui donne lieu à des scènes qui tiennent le spectateur en haleine.

« Personne dans les gradins n’a été créé numériquement, jure Rafaël Ouellet. Soit les spectateurs sont vraiment dans la shot, soit on a composé à partir du tournoi quand le stade était plein, entre autres durant le match de Kyrgios et le dernier match d’Auger-Aliassime. On avait sept minutes pour tourner entre les matchs. Il y avait vraiment de l’ambiance pour nous. C’était très grisant. »

Le réalisateur raconte qu’après le passage des joueurs professionnels, il demandait au public de hurler le nom du personnage d’Éric Bruneau : « Par la suite, on a eu le stade Jarry à nous, qui est devenu comme notre studio. On a eu accès à toutes les installations d’équipements d’entraînement. On pensait qu’on serait limités dans nos mouvements, mais il n’y avait personne, et on n’était pas dérangeant. C’était le rêve ! »

Virage. Double faute Sur Noovo, le mardi, à 20 h ; l’épisode suivant sur Crave le soir même. En rattrapage sur noovo.ca. « Virage. Double faute » le balado, sur iHeartRadio dès mardi.