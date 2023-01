«L’empereur»: l’avant #MoiAussi

La culture du silence. Depuis l’avènement du mouvement #MeToo, fin 2017, aux États-Unis, et l’afflux de dénonciations qui a suivi un peu partout dans le monde, la scénariste Michelle Allen (Fugueuse) s’interroge sans cesse. « Ç’a été une période très challengeante pour les femmes de mon âge. Où étions-nous pendant tout ce temps ? » soulève-t-elle. Si la société permet aujourd’hui une libération de la parole et a attiré dans l’espace public la notion de consentement, qu’en est-il de ce fameux « avant » ?

« J’ai commencé par me remettre en question, car au début de #MoiAussi, je me suis vite rendu compte que j’avais été témoin de certaines choses répréhensibles par le passé », se souvient la cinéaste. Selon elle, la culture du viol ne nous concerne pas tous, mais la culture du silence, elle, oui. « J’ai senti que je faisais partie de cette culture du silence à partir du moment où certaines choses alarmantes ont été banalisées. »



Pire encore, lorsqu’elle s’est mise à demander aux femmes qu’elle côtoyait ou qu’elle croisait si « quelque chose » leur était déjà arrivé, les réponses furent unanimes et, surtout, sans équivoque : « Je n’ai rencontré aucune femme qui m’a dit n’avoir jamais rien subi. »

J’ai commencé par me remettre en question, car au début de #MoiAussi, je me suis vite rendu compte que j’avais été témoin de certaines choses répréhensibles par le passé.

Michelle Allen estime désormais qu’il est de la responsabilité collective de défaire, de comprendre cette culture du silence, mais pas de la juger. « Le changement doit passer par nous, toutes les femmes, et pas seulement par la voie des dénonciations. Ayons le courage de dire les choses au quotidien », précise-t-elle. La scénariste a ainsi eu l’envie d’écrire à ce propos et l’aventure de L’empereur a pu commencer.

Cet empereur dont il est question dans sa série, c’est Christian Savard, l’étoile montante d’une agence de pub qui va peu à peu devenir abuseur et faire plusieurs victimes entre 2005 et 2015, période prémouvement #MoiAussi pendant laquelle se déroule l’intrigue. Ironie de la vie, celui-ci est interprété par l’acteur et conjoint de Maripier Morin, personnalité plusieurs fois dénoncée pour des faits d’agression sexuelle, Jean-Philippe Perras. Quand une consoeur lui pose la question en conférence de presse, le réalisateur Adam Kosh préfère l’esquive et affirme seulement qu’il a choisi le meilleur comédien pour le rôle lors d’un processus d’audition classique…

Toujours est-il que Michelle Allen s’est lancée dans une recherche phénoménale pour construire l’agresseur de sa fiction. « J’ai été très nourrie par des ouvrages que j’ai lus, comme Le boys club de Martine Delvaux, Le consentement de Vanessa Springora, La familia grande de Camille Kouchner, afin d’avoir un portrait type des agresseurs et des victimes », raconte-t-elle. Comment étaient cachées les agressions avant 2017 ? Comment cela a-t-il pu être possible ? Comment les agresseurs ont-ils pu agir en toute impunité aussi longtemps ? Comment en parler aujourd’hui lorsqu’on est une femme ? Autant de questions qui ont taraudé la scénariste pendant l’écriture de L’empereur.

Pour ce faire, Michelle Allen a été guidée par une motivation, celle de montrer aux jeunes femmes de 2023 ce qu’elles ne savent pas à cause, sans doute, d’une forme de clivage générationnel.

« En 2005, être one of the boys, c’était vraiment cool et faire des jokes de cul, c’était cool aussi. On se trouvait bonnes quand ça se passait », fait-elle remarquer.

La pérennité des évolutions

Pour la scénariste, il ne faut pas oublier ce par quoi les femmes sont passées pour assurer la pérennité des évolutions, ces « victoires-là », qui sont incarnées à l’écran par des personnages féminins comme Édith Chalifoux (Macha Grenon), Manuela Suarez (Noé Lira), Marilou Côté (Charlotte Aubin) ou Florence Morieux (Naïla Louidort).

« On ne naît pas agresseur, on le devient », poursuit Michelle Allen, qui a pris le temps de penser un protagoniste complexe tout en évitant soigneusement les écueils de l’excuse ou de la justification de ces actes. « J’ai essayé de créer un terreau fertile compatible avec la personnalité charismatique et narcissique de Christian, mais je ne voulais pas qu’on s’apitoie sur son sort parce qu’il aurait été violé quand il était enfant ou que sa mère aurait été odieuse avec lui », ajoute-t-elle, évoquant plutôt une volonté d’éclairer les téléspectateurs.

Michelle Allen s’est aussi concentrée sur le contexte qui a permis à Christian de continuer à commettre ses atrocités. « Quand on admire quelqu’un, on l’excuse, on dit que ce n’est pas grave. Le crime, ce n’est plus seulement le fait d’un individu, mais d’une société », explique celle qui maintient que l’agression sexuelle n’est pas une question de libido, mais de pouvoir. « Dans L’empereur, on assiste à l’ascension de Christian, accompagnée de sa dégradation humaine », indique-t-elle. Pour elle, enfin, on constate depuis le mouvement #MoiAussi que cette « grande aura » typique de certains agresseurs n’a épargné aucun milieu, « car le pouvoir s’exerce partout ». Et depuis longtemps.

L’empereur Noovo, mercredi, 20 h, dès le 11 janvier