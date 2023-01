«À coeur battant»: entre l’empathie et la colère

Après trois saisons à incarner Christophe L’Allier dans Toute la vie, Roy Dupuis reprend son rôle — au moins pour deux saisons — dans À coeur battant, série campée six mois après son départ de l’école Marie-Labrecque. Issu d’une famille dysfonctionnelle, victime et producteur de violence dans le passé, Christophe a décidé de mettre à profit son expérience pour aider les hommes à comprendre les gestes qu’ils ont posés et les amener à maîtriser la violence qui les habite.

C’est ainsi qu’on le redécouvre intervenant dans un centre de prévention de la violence (CPV) en banlieue de Montréal. Au fil des 24 épisodes, 12 diffusés cet hiver et les 12 autres à l’automne, on renouera avec la mère de Christophe, Édith (Micheline Lanctôt), son frère, Patrick (Jean-Nicolas Verreault), et son fils, Rafaël (Félix-Antoine Cantin).

Produite par Fabienne Larouche et Michel Trudeau pour Aetios et réalisée par Jean-Philippe Duval, la nouvelle série de Danielle Trottier, qui retrouve la même équipe que derrière Unité 9 et Toute la vie, met également en scène Ève Landry dans le rôle de Gabrielle Laflamme, procureure de la Couronne, qui ne loge pas du tout à la même enseigne que Christophe.

« Ces deux personnages-là me permettaient d’exprimer des émotions très différentes par rapport à la violence, explique l’autrice lors d’un point de presse suivant la présentation des deux premiers épisodes d’À coeur battant. Ma capacité d’empathie, c’est Christophe ; c’est lui qui va vers la violence, qui essaie de la comprendre, de la dénouer. Gabrielle, c’est ma colère. Vous dire à quel point je suis en tabarnak parce que ça fait tellement longtemps que ça existe et qu’on ne s’en occupe pas. Elle me fait tellement de bien ! Quand elle arrive dans mon écran et que je peux dire ce que je ressens comme femme solidaire des autres femmes, c’est extraordinaire ! »

Tandis que Christophe va voir tout le monde, c’est-à-dire les familles, les collègues, les voisins, pour comprendre le drame conjugal ou familial ayant eu lieu, et tenter de faire prendre conscience aux hommes de ce qu’ils risquent de perdre, Gabrielle veut faire comprendre aux hommes que leurs gestes sont inacceptables aux yeux de la loi.

« Pour la série, j’ai voulu que Christophe et Gabrielle se payent le luxe de prendre le temps, de fouiller les dossiers pour savoir qui ils ont en face d’eux. Dans ce type d’intervention, de drame humain, on est dans l’intimité de la relation. Tu ne peux pas arriver là avec des menottes et que ça finisse là. Christophe et Gabrielle, chacun avec leurs outils, se rejoignent parce qu’ils veulent exactement la même chose. »

Aux racines de la violence

À l’origine d’À coeur battant, il y a la volonté de Danielle Trottier de comprendre pourquoi les hommes produisent de la violence. À cette fin, elle a rencontré des hommes violents et des intervenants leur venant en aide. Les histoires qu’elle a recueillies lui ont donné envie d’écrire la série : « La plus grande question que j’ai posée, et il n’y a personne qui a été capable de me répondre, mais je vous jure que je vais trouver la réponse, c’est : comment ça se fait qu’ils ont le droit ? Qui leur a donné le droit de frapper quelqu’un ? Qui leur a donné le droit de tuer leur femme ? Je vais aller au fond de ça parce que c’est fondamental. »

« J’ai commencé à travailler sur le sujet en 2019 et si j’avais écrit la série en 2019, je n’aurais pas du tout écrit la même série que j’ai écrite à partir de 2021. C’est énorme, la prise de conscience que le public a eue entre 2019 et 2022. J’ai réécrit des scènes tant le milieu avait changé. Il y a des choses que je ne pouvais plus dire parce qu’on avait évolué vers autre chose. Le paysage s’est énormément modifié en l’espace de quatre ans. Le pari que je fais, c’est qu’il va encore beaucoup se modifier. »

D’ailleurs, la question que pose Danielle Trottier et qui traverse toute la série, c’est de savoir quel est notre degré de tolérance quant à la violence. On le voit très bien dans le premier cas de violence conjugale. Sur son lit d’hôpital, Charlène (Laurence Champagne) défend son conjoint Yoann (Pierre-Paul Alain), qui l’a battue devant leur fils Noa (Jayden Boyd).

« La violence, on la vit au quotidien et on s’habitue à la tolérer à tel point qu’on ne la voit plus. On l’endure dans toutes nos interactions, mais ça gâche nos journées. Depuis 2019, j’ai lu tout ce qui s’est écrit là-dessus. C’est démontré qu’une femme va traverser sept fois le cycle de la violence avant de porter plainte. Sept fois ! On a une tolérance assez grande par rapport à la violence verbale, physique, sexuelle. C’est une question qui va confronter même ceux qui ne la vivent pas et qui peuvent la vivre au bureau, avec leurs voisins. »

« Charlène ne voit pas juste le geste qui s’est passé le soir où Yoann lui a donné un coup de pied. Elle voit le père qui est bon avec son fils, qui est bon dans la maison, avec qui elle fonctionne et avec qui elle fait l’amour. Elle voit plusieurs facettes de cet homme-là, elle ne peut pas voir juste la violence. Elle juge que ça devient trop sérieux et qu’elle va tout perdre. Et pourtant, il aurait pu la tuer. »

Le deuxième cas de violence conjugale présenté dans À coeur battant concerne la femme d’un policier (Jérémie Jacob), Lina (Blanche-Alice Plante), collègue de l’enquêteur Gauthier (Maxime Mailloux) : « Je ne vais pas frapper sur le même clou souvent, mais quand je vais frapper sur le clou, je vais frapper une fois, mais je vais frapper solide. C’est démontré que c’est la communauté professionnelle qui est reconnue pour avoir beaucoup de violence conjugale, mais ça ne veut pas dire qu’un policier qui intervient dans un cas de violence conjugale va être poche ; il va être très bon. Comme le dit le commandant, “il bat juste sa femme”. Il est violent avec la personne sur laquelle il ne veut pas perdre le contrôle ; les autres, il ne leur veut pas de mal. »

Divers degrés de violence

Au CPV, Christophe et sa collègue Roxanne (Catherine Paquin-Béchard) animeront des thérapies de groupe où il sera notamment question d’homophobie : « Les gars qui commencent une démarche de 20 rencontres, ce ne sont pas les cas les plus agressifs, les plus violents. Il fallait que je trouve une espèce de dosage, c’est ça la difficulté des six premiers épisodes. »

À propos de la réhabilitation potentielle des personnages, Danielle Trottier explique que plus un personnage apparaît, plus il a de chances d’être réhabilité parce que plus Christophe va intervenir auprès de lui. « Ils ne sont pas tous réhabilitables, je ne vis pas dans un monde de licorne. Les hommes ont très peur d’aller dans ces centres-là parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils vont y trouver. Comme les femmes ne savaient pas ce qui les attendait en prison, on le leur a montré avec Unité 9. L’une des forces d’À coeur battant, c’est que les gars vont voir ce qu’est un centre de prévention de la violence et à quoi ressemble la démarche », conclut Danielle Trottier.

À coeur battant Sur ICI Télé, mardi, 20 h ; l’épisode suivant en ligne à 21 h sur l’Extra de Tou.tv.