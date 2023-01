Sur vos écrans: retours et relectures de séries d’ici

Nouvelle année, nouveaux défis

Tout juste un an après la diffusion de sa première saison, Les bracelets rouges revient sur les ondes de TVA. La série adaptée d’une émission originale catalane par Stéphanie Perrault et Michel Brouillette et réalisée par Yan England raconte des histoires d’amitiés bien spéciales, celles d’enfants et d’adolescents qui séjournent à l’hôpital Source pour se faire soigner. Surnommés « les bracelets rouges », les jeunes malades, néanmoins pétillants de vie, se retrouvent en 2023 pour faire face à d’audacieux défis. Ils vont aussi faire la connaissance des nouvelles venues Rania (Alecia Haswani), rescapée d’un incendie, et Margot (Margot Blondin), atteinte d’un cancer des ovaires.

De son côté, Félix (Anthony Therrien) est en attente d’une nouvelle opération, tandis que Lou (Milya Corbeil-Gauvreau) est toujours hospitalisée en psychiatrie et qu’Albert (Malick Babin) poursuit sa réadaptation. Même s’ils ont pu sortir de l’hôpital, Flavie (Audrey Roger) et Justin (Antoine L’Écuyer) ne sont quant à eux pas en reste puisqu’ils envisagent de vivre ensemble. Pour sa part, Kevin (Étienne Galloy) doit entamer ses travaux communautaires à l’hôpital, mais une question demeure : pourra-t-il rester avec son grand-père ?

TVA, mardi, 20h, dès le 10 janvier

Du patinage de vitesse au tennis

Dans le même créneau horaire, Noovo revisite sa série Virage, qui explore le revers de la médaille du sport de haut niveau. Sa première saison suivait ainsi le changement radical de vie de la triple médaillée olympique en patinage de vitesse courte piste Frédérique Lessard, un personnage librement inspiré par la vie de la championne Marianne St-Gelais. Cette année, Virage – Double faute se concentre sur Charles, incarné par Éric Bruneau, un joueur de tennis professionnel rongé par l’anxiété de performance, notamment provoquée par les attentes inatteignables de sa mère. Alors qu’il songe à prendre sa retraite, des retrouvailles impromptues vont cependant bouleverser ses plans et faire se former une nouvelle équipe…

Noovo, mardi, 20h, dès le 10 janvier

Du Web à la télévision

La websérie Complètement lycée a droit à une nouvelle mouture pour son passage au petit écran. La parodie 100 % québécoise des séries destinées aux adolescents — les ex-fans des Frères Scott y trouveront certainement leur compte — arrive ainsi sur Noovo avec des épisodes inédits, mais toujours aussi faussement mal doublés et un scénario aussi absurde qu’hilarant.

Allie Thompson (Rosalie Vaillancourt) est en quelque sorte la vedette « à l’américaine » de la série de Noovo. Cette « petite nouvelle » au lycée de New Garden Hills Valley doit en effet affronter quotidiennement sa pire ennemie, soit la fille la plus populaire de l’école, Ashley Winterbottom (Katherine Levac), dont le petit ami n’est nul autre que le sportif par excellence Brian (Pierre-Yves Roy-Desmarais). Prise dans un triangle amoureux, Allie peut toujours compter sur son meilleur ami gai Keith (Patrick Emmanuel Abellard) pour lui ouvrir les yeux… Et Complètement lycée démarre fort : la rentrée est perturbée par l’arrivée d’un élève « ténébreux top sexy », qui fera sans aucun doute vaciller Allie, Brian et Ashley.

À ne pas manquer Savoirs de base



Voilà un magazine que l’on peut qualifier de « pratico-pratique », dont les animateurs, du moins d’après les courts extraits disponibles au moment où ces lignes étaient écrites, ne se prennent pas trop au sérieux. Ou font preuve d’humilité, voire d’autodérision. Simon Boulerice, Rose-Aimée Automne T. Morin et Pierre Brassard se considèrent comme plutôt incompétents dans l’accomplissement de nombreuses tâches qui nécessitent des savoir-faire de base. Dans Autonome, ils entreprennent de remédier à leurs lacunes dans le « laboratoire » que constitue un chalet passablement défraîchi. Couper des légumes, faire du pain, remplacer des luminaires ou un lavabo : voilà quelques exemples de notions de base qu’ils apprendront, pour notre plus grand bénéfice.



Autonome

Télé-Québec, dès le jeudi 12 janvier, 21 h 30, rediffusion les vendredis, 19 h et les dimanches, 18 h 30

À voir en vidéo

Noovo, mercredi, 19h30, dès le 11 janvierIci Télé, mardi, 21h, dès le 10 janvier