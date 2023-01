«Chef Oli vire champêtre»: qui a eu cette idée folle?

Je n’avais aucune idée de la manière dont on plante une tomate ! » Et de la façon dont on s’occupe des poules, surtout si on en a peur ? Non plus, comme on peut le constater dans le premier épisode de Chef Oli vire champêtre, une nouvelle série documentaire de Télé-Québec délicieusement pleine de rebondissements et de dérision. Le chef entrepreneur Olivier Louissaint, qui participe aussi aux émissions Chefs de bois et 5 chefs dans ma cuisine, amicalement connu sous le nom de Chef Oli, y réalise en effet son rêve le plus fou de créer sa propre table gourmande à la campagne… à partir de rien !

« Pour rester simple, disons que le concept d’une table champêtre est de mettre l’ingrédient au coeur de la cuisine, car, pour l’appeler ainsi [table champêtre], il faut que plus de 50 % des produits préparés et servis proviennent de la ferme ou des champs alentour », explique le comédien Simon Pigeon (Entre deux draps, Les étoiles filantes), complice de Chef Oli à l’écran.

Selon lui, les propriétaires de tables champêtres peuvent, de ce fait, être considérés comme les sommeliers des fruits et légumes.

« J’arrive d’une restauration citadine, où je passe un coup de fil à mes fournisseurs à minuit pour qu’on me livre ma commande le lendemain matin », poursuit Olivier Louissaint, qui regrette d’avoir perdu, au fil du temps, le contact avec l’essence des produits qu’il cuisine. Née d’un réel besoin d’apprentissage, l’émission Chef Oli vire champêtre a donc pour objectif principal de prouver — au chef lui-même, mais aussi aux téléspectateurs — qu’il est possible, non sans mal, de se reconnecter avec les aliments que l’on cuisine en les cultivant directement. « Cette idée, qui a toujours fait partie de mes envies, est très belle. Mais comment aller de l’avant quand on n’a pas l’expérience d’une table champêtre ? » soulève-t-il.

Une équipe dévouée

Dans cette quête à la fois personnelle et professionnelle, le chef a pu compter sur une équipe dévouée, notamment composée des réalisateurs Sophia Belahmer (Switch & Bitch) et Jean-Carl Boucher (Flashwood), pour prendre du recul par rapport à cette ambition hors norme.

« Si on le voit surtout plaisanter devant les caméras, Simon m’a accompagné là-dedans en m’ouvrant les yeux pour que je me pose les bonnes questions », ajoute le chef, qui a mené à bien son projet en trois mois seulement alors que, en temps normal, le processus dure en moyenne deux ans.

Afin de se redécouvrir en tant que cuisinier, Olivier Louissaint a sillonnéle Québec pour rencontrer celles et ceux qui ont tant à lui apprendre sur le terroir local. « Je suis né au Québec et j’ai parcouru le monde, mais je n’étais jamais allé dans Charlevoix », indique-t-il.

À Austin, dans les Cantons-de-l’Est, il discute avec le chef Dominic Labelle, à la tête de Parcelles, une table champêtre qui a le vent en poupe, de l’ampleur d’un tel projet. Ensemble, ils confectionnent également un plat improvisé, fait quasi uniquement de produits du jardin.

Une table inclusive

« J’ai commencé la série avec un bac d’épices achetées au supermarché que j’ai laissé tomber au fur et à mesure des épisodes au profit d’aliments locaux, comme ces grands chefs d’ici qui n’utilisent que ce qui pousse autour de chez eux », raconte le cuisinier, qui a, par exemple, dû se creuser la tête pour trouver un substitut au citron. Au terme de la première saison de Chef Oli vire champêtre, Simon Pigeon se dit volontiers très fier d’avoir accompagné ce dernier dans son évolution, « avec la force de ses doutes et de son désir de mettre au monde cet étonnant projet de table champêtre ».

Si la série documentaire Chef Oli vire champêtre est d’abord axée sur la quête d’un rapprochement avec le territoire et sa gastronomie, Simon Pigeon insiste sur ce point : « Oli souhaite montrer l’exemple à la communauté et ouvrir le champ des possibles. »

J’ai commencé la série avec un bac d’épices achetées au supermarché que j’ai laissé tomberau fur et à mesuredes épisodes au profit d’aliments locaux, comme ces grands chefs d’ici qui n’utilisent que ce qui pousse autourde chez eux.

À ce propos, Olivier Louissaint ne manque pas de faire remarquer que les agriculteurs sont majoritairement blancs au Québec. « Je voulais vraiment sortir des sentiers battus. Il est très important pour moi d’illustrer dans les médias autre chose que l’inauguration d’un énième terrain de basket à Montréal-Nord. Si je deviens l’un des rares agriculteurs noirs d’ici, il faut que les gens le voient ! »

Selon Olivier Louissaint, il y aencore tant à faire pour changer les mentalités. « Quand j’annonce à quelqu’un que je fais du snow [snowboard] régulièrement et que j’ai un cheval, on me demande si j’ai été adopté. Non, mes deux parents sont là ! » dit-il, presque agacé. Pour lui, rien n’est exclusivement réservé aux Noirs ou aux Blancs.

« C’est normal de faire du ski, on est au Québec… C’est juste une activité, un point c’est tout ! Idem en ce qui concerne les carrières. Rien ne doit être prédéfini, pour personne ! » Tout en confiant qu’il peut parfois être difficile d’être à l’avant-garde d’un secteur, le chef n’oublie cependant pas d’y mettre tout son coeur et de plonger corps et âme dans sa douce folie.

Pour ce faire, Simon Pigeon et Olivier Louissaint ont tout misé sur l’authenticité. « Absolument tout dans l’émission se passe pour vrai. On le voit très bien, car il y a plein de choses avec lesquelles je n’étais pas à l’aise au début », rapporte ce dernier, en référence, une nouvelle fois, à la fameuse « affaire » des poules du premier épisode. Olivier Louissaint y tient fortement : rien, ni les recettes ni les blagues, n’est scripté ou écrit d’avance dans cette série documentaire toujours sensible, un brin espiègle.

Chef Oli vire champêtre Télé-Québec,le jeudi à 21 h, dès le 12 janvier