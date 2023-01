«QG»: Contre-efficacité

QG, pour Quartier général, ce sont les membres de la police de Terrebonne qui travaillent main dans la main, jour après jour, pour venir à bout des crimes perpétrés sur leur territoire. Bien que ceux-ci soient en constante augmentation, les effectifs policiers tentent, autant que faire se peut et dans la limite de leurs moyens, de maintenir le calme et la sécurité de cette ville de la banlieue nord de Montréal. Chaque année, ce sont ainsi près de 115 000 appels au 911 qui sont passés à Terrebonne. Pour mieux comprendre la réalité de ces policières et policiers, Moi et Cie propose une nouvelle série documentaire,QG, qui plonge les téléspectateurs en immersion dans le quotidien des forces de l’ordre.

En 2023, le pari est plutôt risqué, les trois dernières années ayant connu une montée des mouvements de définancement des polices à travers le monde. Le Québec n’y échappe pas, notamment depuis le décès de George Floyd lors de son arrestation par la police de Minneapolis le 25 mai 2020. Si elles « cherchent toujours la vérité », les autorités de Terrebonne voient toutefois leur crédibilité prendre un sérieux coup avec QG… Un montage à la CSI : Les Experts et un sensationnalisme déplacé en font une émission certes bien faite, mais qui malheureusement continue de véhiculer les préjugés relatifs aux policiers. En témoigne le premier épisode avec une intervention policière sur les lieux d’un accident de la route où les agents manquent visiblement de tact avec le blessé, quand bien même celui-ci serait en tort.

QG Moi et Cie, lundi, 22 h