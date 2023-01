Béatrice Picard ne sera plus la voix de Marge Simpson

Une page se tourne sur l’adaptation québécoise des Simpson : Béatrice Picard ne sera plus la voix de Marge dans la mythique série. La chaîne Télétoon a annoncé mercredi que la vénérable actrice de 93 ans prenait sa retraite. De l’équipe originale de doublage, il ne reste plus maintenant qu’une poignée de membres, comme plusieurs comédiens ont dû être remplacés dans les dernières années.

Le départ de Béatrice Picard survient deux ans après la mort du comédien Hubert Gagnon, l’homme qui doublait Homer Simpson depuis la première diffusion de la série animée au Québec, en 1991. Le comédien Yves Massicotte, qui prêtait sa voix à l’alcoolique Barney Gumble, est également décédé, en avril dernier.

L’acteur Edgar Fruitier avait pour sa part abandonné le personnage du vil homme d’affaires M. Burns au moment où il a commencé à avoir des ennuis avec la justice.

« Il y a aussi eu les décès de Benoît Marleau, de Louise Rémy, de Jean-Louis Millette, qui faisait Grand-Papa [Simpson]. C’est sûr que ça fait de quoi, quand on pense à tous ces grands acteurs là. Hubert Gagnon, ça a été un choc. La dernière journée de Béatrice, ça a aussi été très émotif : ça fait quand même plus de 30 ans qu’elle joue ma mère », raconte avec émotion Johanne Léveillé, la directrice du plateau de doublage et, surtout, la voix de Bart Simpson.

Une surprenante longévité

Avec Lisette Dufour (Lisa Simpson), Johanne Léveillé est l’une des dernières à être là depuis le tout début. Au fil du temps, l’équipe québécoise est devenue une famille tissée serrée, même si les acteurs ne travaillent plus ensemble dans le même studio depuis la pandémie.

Aucun d’entre eux ne s’imaginait au départ que Les Simpson auraient une telle longévité. Le réseau américain Fox diffuse actuellement la 34 saison de cette série culte créée par Matt Groening. « Au départ, on ne croyait pas que ça allait durer. Les dessins n’étaient vraiment pas aussi beaux que maintenant. Mais Les Simpson ont finalement duré, car l’émission a réussi à être précurseure sur plein de sujets, comme le mariage gai, comme l’écologie, comme Donald Trump… » énumère Johanne Léveillé, qui se fait souvent reconnaître par sa voix.

La comédienne de 66 ans lève aussi son chapeau à son collègue Benoît Rousseau, qui signe l’adaptation québécoise des Simpson. C’est lui qui s’assure que les blagues sont comprises de tous et qui y intègre des références québécoises si nécessaire. Un vrai travail d’orfèvre, parfois, puisque la série se veut une satire de la société américaine et que les scénarios sont souvent collés sur l’actualité des États-Unis.

La diversité

« Mais, soyons francs, le succès des Simpson s’explique aussi par le fait que ce qui se passe au sud de la frontière n’est pas si différent de ce qui se passe au nord. Nous aussi, on a nos extrémistes. Nous aussi, on a des problèmes avec le système de santé. […] Ce que je préfère de la série, c’est qu’alors qu’on ne peut plus rien dire, Les Simpson, eux, osent encore », note Johanne Léveillé.

La série a tout de même fait les frais des grands mouvements qui ont bousculé Hollywood dans les dernières années. En 2020, les créateurs de la populaire émission ont annoncé que dans la version originale, les personnages de couleur ne seraient plus doublés par des acteurs blancs.

Rien de tel pour l’adaptation québécoise, même si ces questions sont aussi soulevées dans le monde du doublage d’ici. « Ça fait plus de 30 ans que je fais un petit gars jaune de 10 ans, et je ne suis ni jaune ni un petit garçon. Je me souviens d’avoir engagé des acteurs noirs pour faire des personnages blancs, et personne ne s’en offusquait. C’est du doublage, ce sont des voix ! Oui, on veut plus de diversité culturelle, on fait quand même attention. Mais il ne faut pas non plus s’empêcher de prendre le meilleur acteur, peu importe sa couleur », soutient Mme Léveillé, qui n’a pas l’intention de partir à la retraite.

Béatrice Picard, elle, sera remplacée par Chantal Baril, qui double déjà le personnage de Milhouse.