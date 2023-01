Soirée abrasive pour année déroutante

Comment rire de choses et d’une année pas drôles ? Alors que l’on espérait un retour à une forme de normalité post-pandémique, voilà le monde plongé dans de nouveaux et profonds déséquilibres. Ces incertitudes ont trouvé des exutoires dans des sketchs d’un Bye bye d’une causticité parfois crispée, point final d’une soirée radio-canadienne marquée par la remarquable complémentarité des émissions animées par France Beaudoin, Philippe Laguë et Jean-René Dufort, toutes réussies.

Comment ne pas imaginer que le clin d’oeil de Volodymyr Zelensky tourné par l’équipe de Jean-René Dufort à Kiev et ponctuant la chanson patriotique « Oi u luzi chervona kalyna » entonnée par nombre d’Ukrainiens de divers coins du Canada ne mettrait pas un point final à Infoman ? En plus l’accompagnement instrumental était assuré par les intervenants politiques de l’émission — Justin Trudeau, François Legault, Mélanie Joly, Pierre Poilievre, Paul St-Pierre Plamondon. Eh bien non ! Dans un dénouement d’une rare violence, Michel Charette venait casser la petite fête de Dufort et ses acolytes sabrant le champagne à l’aube de 2023 en vociférant en quelques secondes les angoisses de la planète entière, tout en renversant les petits fours et en massacrant le décor.

Rudes malaises

Les malaises n’ont plus l’heur d’être beaux. Et le Bye bye enchaînait exactement ainsi, avec cette angoisse du lendemain , cet « argent qu’on sort du Celi pour acheter du céleri », avec cette envie que l’on peut avoir, simplement, de gueuler.

Symbole du cru 2022 : le grand numéro de Guylaine Tremblay en mère de jeune joueur de hockey face à un représentant de Hockey Canada, dont elle fustige la « petite caisse du viol ». « Ça ne vous tenterait pas juste d’empêcher le viol ? On peut pas faire ça, Madame, on a trop des grosses graines. […] Hockey Canada, allez donc chier ! »

On peut la trouver vulgaire, mais c’est direct, lapidaire et ce sera le même traitement pour la Fonderie Horne. Réduire l’arsenic ? Pas question. Un communicateur propose plutôt d’engager Louis-José Houde pour changer l’image de l’arsenic et vanter ses bienfaits. L’administrateur qui fait remarquer que l’argent dépensé en communication pourrait l’être en réduction des émissions de polluants se fait rabrouer. Slogan final : « Fonderie Horne : bitches ! » Parfois cela dérape complètement : on se demande comment la sinistre parodie scabreuse de L’Épicerie a passé le test du pré-visionnement qui a visiblement écarté un sketch sur le Canadien.

Pierre Bruneau (Pierre Brassard) et Céline Galipeau (Guylaine Tremblay) s’échangeaient des brèves pas drôles, sauf une entrevue avec Éric Duhaime (Patrick Huard, un apport formidable) et une phrase qui vaut le sketch au complet : « Les hommes âgés prennent leur retraite, les femmes âgées prennent la porte ».

Photo: Radio-Canada

À ce niveau-là, il y avait aussi « Google black », application calquée sur « Google map » calculant le temps de trajet de conducteurs noirs au volant d’une voiture de luxe. Ce sketch sur le profilage racial se concluait par une interpellation du couple avant même le démarrage du véhicule : « Ça fait 3 minutes que vous parlez dans un véhicule neuf tout en étant noirs. »

Le désopilant cédait donc au sarcasme, mais plus d’une fois il était bien envoyé, comme dans « Top Conne », synthèse de Top Gun et de la saga des ostrogoths du vol Sunwing en début d’année ; « Netflik », réécrivant les Filles de Caleb à la sauce inclusive, ou « Justin p’ti malaise », une tournée en chansons des événements de l’année par le tandem Justin Trudeau et Gregory Charles (personnifié par Normand Brathwaite). Le « tact » démontré à Londres avant les funérailles de la Reine se transposait par exemple aux Îles de la Madeleine après le passage de l’ouragan Fiona sur l’air de « Vive le vent ».

Retour à l’autarcie ?

Si l’heure était au fiel, il y avait assurément matière à cela, entre la perte des bagages dans les aéroports (Guylaine Tremblay se boudinant dans ses vêtements jusqu’à s’étouffer : « C’est moi la valise, essayez-donc de me perdre ! »), le pont-tunnel Louis-Hippolythe-La Fontaine (sketch poussif), la saga des Vaches libres (A-Vache-tar, réussi), sans compter Bernard « Rambo » Gauthier (Marc-André Grondin), le « pitbull de la pipine », et Pierre Poilievre (Julien Corriveau), précisant « je suis un humain » dans le taxi de Rogatien.

Un grand coup de chapeau à tous les acteurs : François Bellefeuille (méconnaissable, car rasé, en Stéphan Bureau dans un sketch sur Occupation double), Pierre-Yves Roy-Desmarais (recrue majeure, parfait notamment en Stéphane Rousseau et Jay Du Temple), Patrick Huard, Sarah-Jeanne Labrosse et Guylaine Tremblay.

La question se pose si l’équipe de création et de production ne commence pas, comme la précédente, à trop tourner sur elle-même et dans une sorte de microcosme audiovisuel local, avec une parodie de Stat, production maison, ou une parodie d’Indéfendable. Le Québec ne vit pas à ce point en autarcie, même si le nombrilisme devient parfois drôle, lorsque Guillaume Lemay-Thivierge (Guylaine Tremblay) empêche la reine Élisabeth II agonisante de prononcer ses ultimes paroles.

Infoman était là, dans l’optique globale de la soirée, pour apporter un regard plus large et ouvert. Il était évident, en la circonstance, que Jean-René Dufort souhaitait marquer le coup par rapport à la guerre en Ukraine en se rendant à Kiev et en rencontrant des personnages dont l’image a marqué ce conflit. Cela n’a pas empêché d’autres sujets parfaitement bien cernés. Le « pape express » avec Chantal Lamarre était très drôle, le « quatre par pape » désignant la voiture et les commentateurs se permettant un « l’Église s’en lave les mains, comme d’habitude ». S’ajoutaient l’idée de tester le trafic entre Lévis et Québec aux heures de pointe (33 minutes à 60 km/h) ; un « Dans la tête de Martin St-Louis » ; une distribution à l’auto des trophées (Gémeaux et autres) suite à l’annulation de galas et une série de chansons bien ciblées.

En hausse

Le progrès le plus notable était à porter au crédit de la version télé d’À l’année prochaine qui a enfin trouvé son air d’aller. L’ajout de Benoit Paquette à Pierre Verville, Michèle Deslauriers, Dominic Paquet, Véronique Claveau apporte de la variété, le rythme est plus incisif et le produit télé n’est plus une reproduction du show radio avec une perte de temps pour des jeux de bruitages incessants. Par ailleurs les textes touchent au but, la palme revenant à la spéculation sur les discussions récentes entre Justin Trudeau et Xi Jinping : « Il m’a expliqué tout le fonctionnement d’Hydro-Québec ».

Amusante, l’incommunicabilité entre Anne-Marie Dussault (Michèle Deslauriers) et Mariana Mazza (Véronique Claveau), et brillante l’imitation de Lara Fabian par Véronique Claveau. On a aussi noté le petit clin d’oeil de Pierre Verville à Jean Lapointe à la fin d’un numéro où ses collègues imitaient Mario Pelchat et Dan Bigras.

Comme les années précédentes la soirée a été lancée sur les chapeaux de roues par la déclinaison « spéciale Nouvel an » d’En direct de l’univers. Les « kidnappés » Jean-Sébastien Girard, Hélène Bourgeois-Leclerc, Patrice Godin, Christine Morency et Paul Houde et l’invitée spéciale Chantal Machabée, qui a permis d’amener un hommage attendu à Guy Lafleur, ont suscité la présence de visages connus que l’on retrouve peu ou prou d’une édition à l’autre.

France Beaudoin et son équipe ont un vrai chic pour englober des thèmes phares de l’année avec des clins d’oeil percutants dans la section d’entrée (Pretty Woman accompagnant les images de Lisa LaFlamme, Danger Zone pour le renversement de Roe v. Wade par la Cour suprême des États-Unis).

Musicalement, le duo de Dave Fenley et Garou dans Stand by Me aura marqué la soirée. Son pendant émotionnel fut la prestation d’un choeur de femmes iraniennes puis de la famille de Raif Badawi, avec un choeur de Madelinots chantant ensuite Demain il fera beau.

Le cocktail musical très anglophone semblait refléter le fait que seules quatre chansons québécoises figurent parmi les 100 titres les plus écoutés sur les plateformes d’écoute à la demande au Québec. Il serait intéressant pour l’équipe de France Beaudoin de mettre en pourcentage cette impression générale et, le cas échéant, de corriger le tir l’année prochaine.