2023, année charnière pour la télé québécoise

2022 fut une année faste pour la télé québécoise, grâce à des séries qui ont su sortir des sentiers battus comme Aller simple, Chouchou ou encore Avant le crash. Le succès à heure de grande écoute des quotidiennes Indéfendable et Stat a fait mentir ceux qui prédisaient la mort de la télé traditionnelle. C’est peut-être là la grande surprise de 2022. Que peut-on espérer maintenant de plus pour 2023 ? Nous avons posé la question à deux personnalités qui ont marqué le petit écran dans la dernière année, Marie-Andrée Labbé et Éric Bruneau.

Lorsque ce dernier et sa conjointe, Kim Lévesque-Lizotte, ont envoyé le scénario d’Avant le crash aux producteurs, puis aux diffuseurs, ils se sentaient bien seuls à croire que leur série pouvait attirer un large public. On leur disait que leur proposition était trop nichée, que jamais elle ne pourrait atteindre un vaste auditoire à la télévision. Mais les sceptiques auront été confondus, Avant le crash s’est avéré l’un des grands succès de l’automne, tant sur les plateformes qu’en ondes.

Elle est peut-être là, la leçon à tirer de 2022, selon Éric Bruneau. « Le public est là. Je le vois comme jamais. Et ils sont capables d’en prendre, il ne faut pas sous-estimer les gens. Il faut continuer sur notre lancée en faisant preuve d’encore plus d’audace », affirme celui qui était également de la distribution de La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, une autre série audacieuse qui a su trouver son public sur Club Illico.

Évidemment, les plateformes font maintenant partie de l’équation. Mais ce n’est pas pour autant une raison de faire l’impasse sur le public encore fidèle à la télévision traditionnelle, croit le comédien et scénariste. Mais surtout, ça ne doit pas être un alibi pour tenter de pasticher les séries à grand budget sur les plateformes américaines, renchérit Marie-Andrée Labbé, l’autrice de la quotidienne Stat.

« Je pense que c’est en essayant le plus possible de ne pas imiter les Américains que notre télévision excelle. On n’a pas leurs moyens de toute façon. Combien de fois on a essayé de reproduire des émissions qui avaient du succès aux États-Unis ! Honnêtement, je ne me souviens pas d’un exemple réussi », souligne-t-elle en faisant le souhait d’une télé québécoise qui s’affranchisse davantage des formats étrangers pour 2023.

Moins de compétition inutile

Avec Stat, l’autrice Marie-Andrée Labbé a succédé cette année avec succès à Luc Dionne et son phénomène de société District 31. Cette série médicale, qu’elle écrit presque seule, rallierait chaque soir plus d’un million de Québécois devant leur téléviseur sur le coup de 19 h. Un exploit qui confirme la place dans notre écosystème télévisuel des quotidiennes, que le grand public peut bien sûr rattraper sur les plateformes, mais qui sont essentiellement conçues pour une écoute traditionnelle.

« Les plateformes sont là pour de bon. Moi-même, je n’arrête plus ce que je fais pour écouter une émission. Je préfère la regarder plus tard […] Mais je pense que l’on assiste à un certain rééquilibrage. On se sort de l’ère du gavage télévisuel. On a tous abusé et on se rend compte que ce n’est pas bon pour notre santé mentale », constate Marie-Andrée Labbé, à qui l’on doit également la comédie Sans rendez-vous.

Photo: Radio-Canada

Mais qui dit télévision traditionnelle dit aussi bataille des cotes d’écoute, guerre des réseaux. Marie-Andrée Labbé s’en désole. Stat en a fait les frais puisque TVA a programmé Indéfendable à la même heure. La compétition entre les deux nouvelles quotidiennes de deux grandes chaînes a fait les choux gras des médias à la rentrée en septembre.

« Ça n’a pas été une période facile. Il y a eu une exagération. On nous a forcés à être l’un contre l’autre, comme si les gens avaient à choisir, comme s’il y allait avoir un gagnant et un perdant. C’est une fausse compétition qui sert beaucoup plus les journalistes, et ça n’aidait personne dans l’industrie de la télé. En fin de compte, le public a adopté les deux shows et a bien fait comprendre qu’il n’y en avait pas de compétition », tranche Marie-Andrée Labbé.

Pas de volonté politique

Si compétition il y a, c’est avec les plateformes américaines, desquelles la télévision québécoise doit constamment se démarquer, croit Éric Bruneau. Hormis quelques acquisitions ici et là, le contenu québécois peine à se frayer un chemin sur les Netflix et Disney+ de ce monde. Cela, alors que l’adoption du projet de loi C-11, censé élargir les pouvoirs réglementaires du CRTC sur les géants du Web, traîne en longueur au Sénat.

« Oui, les plateformes, c’est merveilleux, ça permet une plus grande audace en télé. Mais il faut aussi une volonté politique qui fasse en sorte que ces grosses plateformes-là, qui viennent ici, produisent avec nous. Il ne faut pas reproduire le Plan Nord en télé en disant à ces grosses compagnies-là qu’elles peuvent venir ici sans rien devant. Ce serait la meilleure façon de se suicider. Le combat n’est pas terminé et il faut continuer de se battre », plaide celui qui partagera l’affiche avec Louis Morissette cet hiver dans la série Virage. Double faute sur les ondes de Noovo.