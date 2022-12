«3 secondes»: la lutte, un spectacle comme un autre?

« C’est un art passionnant dont j’ignorais l’existence ! » La série documentaire 3 secondes, réalisée par Louis Asselin, passe en revue avec minutie la lutte professionnelle québécoise, du XXe siècle jusqu’à nos jours.

« Je me suis plongé dans cet univers qui est une forme de divertissement à part entière avec beaucoup de naïveté, afin de le raconter de la manière la plus complète possible à partir d’une page blanche », confesse l’ancien novice devenu spécialiste de la discipline en deux temps, trois mouvements. Le titre a même été pensé pour piquer la curiosité du téléspectateur a priori néophyte. « Trois secondes, c’est le temps que l’arbitre compte pour déclarer le vainqueur alors que l’adversaire est tenu au sol lors d’un combat entre deux lutteurs », explique le réalisateur.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Photo: Historia

Des ressemblances avec la bande dessinée

La série de dix épisodes donne ainsi à voir ces microcosmes de gens passionnés par la lutte professionnelle, un secteur en pleine effervescence un peu partout au Canada qui trouve son origine dans le cirque et les foires avec les « hommes forts ». Pour ce faire, l’équipe de Louis Asselin a notamment suivi l’une des plus grosses organisations du pays, la North Shore Pro Wrestling (NSPW), basée à Québec, qui produit régulièrement des galas au Diamant, le théâtre de Robert Lepage, dont le slogan est justement « de la lutte à l’opéra », mais aussi ailleurs dans la province. « La lutte professionnelle québécoise ne se déploie pas seulement dans les grands centres. Nous avons par exemple tourné à St-Fulgence, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, et à Shawinigan », dit le réalisateur.

En regardant 3 secondes, le public apprend également ce qui a longtemps été gardé comme un secret de Polichinelle : les combats de lutte professionnelle sont scénarisés. « Depuis une vingtaine d’années environ, on dit au grand jour que les gagnants sont connus d’avance », indique Louis Asselin. Selon lui, le processus d’écriture est assez complexe, avec une réelle réflexion. « Les lutteuses et les lutteurs suivent des trames narratives. Les spectateurs qui suivent assidûment la lutte veulent donc savoir ce qui va se passer lors du prochain affrontement et parler de ce qui vient de se passer devant leurs yeux », relate-t-il, avant de préciser que les scénaristes, aussi appelés les scripteurs ou les bookeurs, qui confectionnent ces trames narratives, le font bien souvent avec la collaboration des lutteuses et des lutteurs.

La personnalité de gentil ou de méchant peut changer en fonction de la ville et de l’histoire de la lutteuse ou du lutteur au sein d’une même organisation si, par exemple, elle ou il décide de trahir un allié.

D’après Louis Asselin, la scénarisation des matchs de lutte professionnelle emprunte beaucoup au procédé utilisé dans les comic books. « Les méchants et les gentils sont toujours tracés à gros traits », décrit-il. La finesse et la subtilité des récits se situent plutôt dans les nombreux rebondissements que compte un combat. Il y a toujours plusieurs actes comme il y a plusieurs chapitres dans une bande dessinée pour captiver et intéresser les spectateurs, qu’ils soient réguliers ou récemment convertis. « Les scénaristes doivent donner les clés pour que tout le monde embarque dans le combat », ajoute-t-il.

« La personnalité de gentil ou de méchant peut changer en fonction de la ville et de l’histoire de la lutteuse ou du lutteur au sein d’une même organisation si, par exemple, elle ou il décide de trahir un allié », souligne ensuite Louis Asselin. Selon lui, ces véritables comédiens prendraient même un malin plaisir à se réinventer. « [Que le lutteur soit] gentil ou méchant, le public nourrit les combats de ses applaudissements et de ses huées et ces interactions sont très énergisantes pour les lutteuses et les lutteurs », renchérit le réalisateur.

Un mélange d’art et de sport

« Lors de ma première soirée de lutte à l’automne 2021 au théâtre du Diamant, à Québec, j’ai été soufflé par le niveau de haute voltige acrobatique des lutteuses et des lutteurs professionnels, qui ont une approche relevant plus du cirque que de la boxe », se souvient Louis Asselin. Toujours impressionné, il salue la rapidité et la précision d’exécution de cette discipline hors du commun et qui, d’après lui, mérite d’obtenir ses lettres de noblesse auprès du grand public adepte d’art. Pourtant, la lutte professionnelle québécoise n’a accès à aucune subvention et à aucun des programmes gouvernementaux, comme cela peut être le cas en culture et dans le sport. « Il s’agit d’une industrie purement “Do It Yourself”, faite avec les moyens du bord par les promoteurs et les organisations, comme la NSPW », révèle-t-il.

Mais alors, la lutte professionnelle est-elle une discipline artistique ? Sportive ? Ni l’une ni l’autre ? « C’est une question délicate sur laquelle les experts qui commentent ou suivent cette discipline au quotidien ne s’entendent pas », dit le réalisateur de3 secondes qui évoque une pratique à la fois sportive et artistique, mais qui a trait aussi au business.

La lutte au féminin L’épisode 6 de 3 secondes est, en toute transparence, consacré à la lutte féminine. « Pendant longtemps, ça n’a vraiment pas été rose pour les femmes, car le milieu était hautement toxique », regrette Louis Asselin. Il y a plusieurs décennies, l’exploitation du corps de la femme et de sa sexualité était en effet souvent de mise. « Elles attiraient les spectateurs masculins parce qu’elles étaient jolies, mais ne devaient pas savoir se battre… La lutte féminine était aussi gérée par des promoteurs masculins et, pour se produire, les lutteuses devaient leur accorder leurs faveurs », dit le réalisateur. Depuis une quinzaine d’années, comme dans beaucoup de milieux, la parole s’est toutefois libérée, notamment grâce à la Québécoise LuFisto, qui s’est toujours battue pour l’égalité dans la lutte professionnelle.

« Les codes du théâtre sont clairement présents dans la lutte professionnelle, avec les mises en scène, les personnages, les costumes, les chorégraphies, etc. » , illustre Louis Asselin. Mais ce n’est pas tout, car les lutteuses et les lutteurs doivent être extrêmement en forme sur le ring pour être capables de tomber et de se faire frapper sans trop de risques. « Ces hommes et femmes passent une trentaine d’heures par semaine au gym pour tenir des combats d’une vingtaine de minutes », poursuit le réalisateur, qui les considère comme de purs athlètes. Selon le lutteur Marko Estrada, la lutte est tout simplement un « spart », soit la rencontre entre le sport et l’art.

3 secondes Historia, le mercredi, 21 h 30, dès le 4 janvier