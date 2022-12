«Stuff the British Stole»: derrière les trésors coloniaux

Le mouvement de décolonisation des musées a récemment fait la manchette, mettant en lumière les acquisitions rarement légitimes de joyaux culturels de différentes civilisations par des peuples colonisateurs et, au premier chef, les Anglais, qui ont fait école en la matière.

C’est pourquoi la déclinaison télévisée du balado australien (disponible sur la plateforme audio de CBC) Stuff the British Stole tombe à point. Cette production documentaire au biais idéologique pas du tout camouflé donne à découvrir l’histoire « pas tellement polie » derrière l’acquisition ou l’usurpation d’oeuvres d’art et d’autres objets ayant une valeur symbolique importante pour les peuples qui les ont perdus aux mains des Britanniques. Le journaliste Marc Fennell parcourt le monde à la rencontre d’experts de divers horizons, principalement des historiens, pour mieux comprendre le contexte dans lequel ces trésors se sont retrouvés dans le giron de l’empire et comment ils ont été restitués ou pourraient l’être… ou non.

Le premier épisode, consacré au destin particulier du diamant Koh-i Nor, qui orne aujourd’hui une des couronnes de la famille royale, montre toute la complexité du sujet de la série. Cet énorme caillou d’exception, passé dans les mains de plusieurs empereurs et rois d’Asie pour finir à la cour de la reine Victoria, a permis, par sa notoriété, durant l’Exposition universelle de Londres en 1852, de financer en grande partie de nombreuses institutions muséales où sont exposées les acquisitions coloniales britanniques. Aujourd’hui, il serait difficile de déterminer à qui on pourrait le restituer…

